Наклейки, чехлы, рисунки – вся мощь человеческой фантазии против скучного однообразия бытовой техники в интерьере.

Наклейки, чехлы, рисунки – вся мощь человеческой фантазии против скучного однообразия бытовой техники. «Квартблог» рассказывает, как оживить эргономичные поверхности холодильников и моющих машин и добиться гармонии в интерьере кухни и ванной комнаты.

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Бытовая техника в интерьере

В отличие от интерьеров былых времен – будь то императорские покои, викторианская гостиная или русская изба – в современном интерьере иногда мелькают «белые пятна», которые даже при тщательном оформлении могут быть проигнорированы. Одно из таких пятен – провода, неизбежный спутник любой квартиры XXI века. Техника и электроника для дома часто ведет себя похожим образом.

«Как ты думаешь, как вписать стиральную машину в стиль Прованс?», – спросил меня как-то коллега. Он уже много месяцев занимается оформлением новой квартиры: оригинальные стены, гармоничная мебель, тщательно подобранный текстиль. Несмотря на это, в квартире будет стоять обычная белая стиральная машина и серебристый (не подходящий к цвету кухни) холодильник. На стиральную машину поставили большую корзину, холодильник залепили магнитами. А что же дизайнер? Он, по словам коллеги, ничего про бытовую технику не говорил.

Действительно, это обычная история: мы привыкли мириться с тем, что бытовая техника живет своей собственной жизнью, нахально выделяясь своей белой или стальной поверхностью из остальной обстановки. Но, в общем, если постараться, и ее можно втиснуть в общие рамки и заставить гармонично звучать в интерьерном ансамбле. Мы собрали пять способов «обуздания» бытовой техники – от экономных до очень затратных.

Наклейки

Не всегда наклейки полностью адаптируют бытовую технику к интерьеру кухни или ванной – часто это просто способ оживить унылую однообразную панель. Наклейки такого рода следует искать вместе с наклейками для стен, например, в студии 33 dodo или в магазине Pichshop (а в магазине Виниловый декор есть специальные серии для разных типов техники). Но бывают и более основательные варианты, которые позволяют полностью преобразить дверцу холодильника или стенку микроволновой печи. Для украшения холодильника можно искать дверные наклейки, которые рассчитаны на входные двери и двери шкафов (много вариантов рисунков и дверных фотообоев предлагают в магазинах Bright House и Интерьерные наклейки). Для более мелкой техники фотонаклейки обычно не используют. Впрочем, из большого полотна всегда можно вырезать кусок нужного размера.

Чехлы

Предупреждаем сразу: купить декоративные чехлы для бытовой техники – задача практически невыполнимая. Между тем, с теоретической точки зрения яркий чехол – то, что нужно, для редко используемой бытовой техники. Как правило, стиральную машину запускают не чаще раза в неделю, поэтому именно ее удобно было бы прятать под красивой тканью. Кто-то об этом начинает догадываться, поэтому на маловразумительных сайтах иногда натыкаешься на клеенчатые чехлы с круглым отверстием сбоку.

Однако никто не мешает вам самостоятельно сшить чехол в цвете, подходящем к вашей ванной комнате. Нужно только помнить, что на обычной ткани может завестись грибок от сырости. По словам Натальи, дизайнера текстильной студии «Оттенки» (о которой мы недавно писали), для такого чехла лучше всего подойдет уличная ткань Sunbrella, которую не берет ни солнце, ни дождь, ни микроорганизмы. В студии можно и купить ткань, и заказать пошив чехла – выполнить облачение для стиральной машины уж никак не сложнее, чем обивку для дизайнерского кресла.

Аэрография

Большинство из нас видели аэрографические изображения на дверцах и капотах автомобилей, но и на бытовой технике они будут смотреться отлично, если выбрать не слишком навязчивый и подходящий к интерьеру рисунок. Можно обращаться прямо в салоны работающие с машинами – техника нанесения орнамента все равно везде одинаковая.

Роспись

Можно заказать роспись у профессионалов, а можно взяться за дело самому и порезвиться как следует. Мои знакомые, например, расписывали белые колонки под хохлому. Потренировавшись на мелкой технике, можно переходить к стиральной машине и к холодильнику. Есть только одна проблема: орнамент может быстро надоесть, а избавиться от него, как от наклейки, не получится.

Самая известная студия, занимающаяся росписью холодильников – «Любаша и компания». Художники могут расписать практически что угодно: кондиционеры, шкафы, вытяжки, щитки... Работы «Любаши» появляются и на англоязычных сайтах, что, видимо говорит об их качестве и оригинальности.

Встроенная техника и скрытое размещение

О специальных шкафах для кухонной бытовой техники слышали все, но не всем известно, что в последнее время и телевизоры все чаще стараются замаскировать – иначе они могут подавить весь интерьер (это называется «скрытым размещением»). Контейнеры для телевизора предлагает компания Almadoor. Стиральные и посудомоечные машины тоже можно спрятать за дверцами специальных шкафов.

Бонусный совет: подумайте о приобретении дизайнерской бытовой техники

Как бы ни были хороши нетрудоемкие украшения, все-таки с продуманной дизайнерской техникой не может сравниться ничто. Красивые линейки встречаются и у крупных концернов, таких как LG и Electrolux, но больше поражают воображение фирмы, специализирующиеся на оригинальной технике. Таков Smeg, где каждый предмет напоминает произведение искусства. Таковы итальянские холодильники и духовки Restart, которые не испортят никакой Прованс и кантри. Таковы, наконец, самые обычные холодильные камеры со стеклянными дверцами: нет лучшего украшения кухни, чем красивые фрукты и напитки.

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В материале использованы фотографии с сайтов homesdir.net, ratebei.com, interiorclip.com, denoxa.com, hellolovelystudio.com.

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