Что можно сделать из бутылок: 10 DIY

Мы собрали 10 DIY о том, что можно сделать из стеклянных бутылок своими руками для дома и дачи.

Знаете ли вы, что обычные стеклянные бутылки можно превратить в полезные и интересные предметы интерьера? Для этого вам понадобятся пустые ненужные бутылки и немного фантазии. Специально для вас мы собрали десять самых простых мастер-классов, после которых вам сразу захочется сделать что-нибудь эдакое. Творите!

Содержание:

1. Ваза для цветов

Самое простое, что можно сделать из использованной бутылки, — яркая и стильная ваза для цветов. Достаточно налить немного краски прямо в бутылку, закрутить ее крышкой и хорошенько взболтать. Краска равномерно распределится по всей поверхности бутылки, а как только подсохнет, в неё уже можно ставить цветы. Подберите оттенок краски в тон интерьера и поместите в каждой такой вазочке по одному цветку. Будет очень оригинально!

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, краски.

Что можно сделать из стеклянных бутылок: 2. Подсвечники

Если отрезать у бутылки дно и накрыть ею горящую свечу, получится довольно эффектный подсвечник. Узнайте, как грамотно резать бутылку в домашних условиях здесь.

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, свечи.

3. Мини-сад в бутылке

Мастер-класс на видео научит вас создавать удивительные мини-сады в бутылке. Попробуйте!

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, земля, дренаж, мелкие декоративные камни и растения.

А на фотографиях ниже можно найти несколько интересных идей по оформлению композиций из суккулентов в бутылке.

4. Дозатор для жидкого мыла

Пошаговый мастер-класс по созданию дозатора для жидкого мыла из бутылки читайте здесь. Это просто и практично.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, дозатор для мыла.

5. Декоративные бутылки для кухни

Оригинальные бутылки, где слоями засыпана различная крупа, будут прекрасно смотреться на кухне. Простой мастер-класс смотрите на видео.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, воронка, различные крупы или фасоль.

6. Декоративные бутылки для интерьера

Еще один вариант декоративной бутылки — наполнение цветной солью или цветным песком. Здесь вы найдете подробный мастер-класс том, как покрасить соль в разные цвета и засыпать в бутылки.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, воронка, соль (или песок), краски.

7. Ваза из ниток

Ещё одна DIY идея по созданию уютной вазочки из бутылки. Просто намажьте клеем ПВА бутылку и туго обмотайте её разноцветными нитками. Смотрятся такие бутылки очень стильно!

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, клей ПВА, нитки или пряжа.

8. Подставка для украшений

Приспособить использованную бутылку можно также под хранение украшений: браслетов, фенечек или часов. Просто нанижите на бутылку все ваши браслеты, и они всегда будут у вас на виду. Бутылку можно украсить, а можно оставить как есть, поскольку сами браслеты на бутылке смотрятся просто замечательно.

Сложность: 0

9. Музыка ветра

Согласно учению фэншуй, в интерьере или на даче очень пригодятся колокольчики, называемые Музыкой ветра. На видео — простой мастер-класс по созданию такого атрибута из бутылок. Очень необычно.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: 2-3 бутылки, веревка

10. Декупаж на бутылке

Техника декупажа пользуется большой популярностью среди тех, кто любит делать что-то своими руками. Сейчас в сети много интересных мастер-классов по декорированию стеклянных бутылок в технике декупажа, которые прекрасно смотрятся в интерьере. К примеру, вот здесь вы можете научиться самым простым азам по декупажу на бутылке.

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, декупажные салфетки, клей ПВА, лак, кисточки.

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Фотографии: original-home.ru, poganelli-nusya.blogspot.com, wclub.ru, pinterest.com, craftcafe.ru, ecologiaverde.com, marthastewart.com, manstar.ru

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