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что можно сделать из стеклянных бутылок

Что можно сделать из бутылок: 10 DIY

Знаете ли вы, что обычные стеклянные бутылки можно превратить в полезные и интересные предметы интерьера? Для этого вам понадобятся пустые ненужные бутылки и немного фантазии. Специально для вас мы собрали десять самых простых мастер-классов, после которых вам сразу захочется сделать что-нибудь эдакое. Творите!

Содержание:

 

1. Ваза для цветов

Самое простое, что можно сделать из использованной бутылки, — яркая и стильная ваза для цветов. Достаточно налить немного краски прямо в бутылку, закрутить ее крышкой и хорошенько взболтать. Краска равномерно распределится по всей поверхности бутылки, а как только подсохнет, в неё уже можно ставить цветы. Подберите оттенок краски в тон интерьера и поместите в каждой такой вазочке по одному цветку. Будет очень оригинально! 

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, краски. 

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок  

Что можно сделать из стеклянных бутылок: 2. Подсвечники

Если отрезать у бутылки дно и накрыть ею горящую свечу, получится довольно эффектный подсвечник. Узнайте, как грамотно резать бутылку в домашних условиях здесь.

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, свечи.

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок  
что можно сделать из стеклянных бутылок

3. Мини-сад в бутылке

Мастер-класс на видео научит вас создавать удивительные мини-сады в бутылке. Попробуйте!

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, земля, дренаж, мелкие декоративные камни и растения.

                             

А на фотографиях ниже можно найти несколько интересных идей по оформлению композиций из суккулентов в бутылке.

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок

4. Дозатор для жидкого мыла

Пошаговый мастер-класс по созданию дозатора для жидкого мыла из бутылки читайте здесь. Это просто и практично.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, дозатор для мыла.

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок  

5. Декоративные бутылки для кухни

Оригинальные бутылки, где слоями засыпана различная крупа, будут прекрасно смотреться на кухне. Простой мастер-класс смотрите на видео.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, воронка, различные крупы или фасоль.

                                

6. Декоративные бутылки для интерьера

Еще один вариант декоративной бутылки — наполнение цветной солью или цветным песком. Здесь вы найдете подробный мастер-класс том, как покрасить соль в разные цвета и засыпать в бутылки.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, воронка, соль (или песок), краски.

что можно сделать из стеклянных бутылок

7. Ваза из ниток

Ещё одна DIY идея по созданию уютной вазочки из бутылки. Просто намажьте клеем ПВА бутылку и туго обмотайте её разноцветными нитками. Смотрятся такие бутылки очень стильно!

Сложность: 1

Материалы и инструменты: бутылка, клей ПВА, нитки или пряжа. 

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок  

 

8. Подставка для украшений

Приспособить использованную бутылку можно также под хранение украшений: браслетов, фенечек или часов. Просто нанижите на бутылку все ваши браслеты, и они всегда будут у вас на виду. Бутылку можно украсить, а можно оставить как есть, поскольку сами браслеты на бутылке смотрятся просто замечательно.

Сложность: 0

что можно сделать из стеклянных бутылок
что можно сделать из стеклянных бутылок  

9. Музыка ветра

Согласно учению фэншуй, в интерьере или на даче очень пригодятся колокольчики, называемые Музыкой ветра. На видео — простой мастер-класс по созданию такого атрибута из бутылок. Очень необычно.

Сложность: 1

Материалы и инструменты: 2-3 бутылки, веревка

                

10. Декупаж на бутылке

Техника декупажа пользуется большой популярностью среди тех, кто любит делать что-то своими руками. Сейчас в сети много интересных мастер-классов по декорированию стеклянных бутылок в технике декупажа, которые прекрасно смотрятся в интерьере. К примеру, вот здесь вы можете научиться самым простым азам по декупажу на бутылке. 

Сложность: 2

Материалы и инструменты: бутылка, декупажные салфетки, клей ПВА, лак, кисточки.

что можно сделать из стеклянных бутылок

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Фотографии: original-home.ru, poganelli-nusya.blogspot.com, wclub.ru, pinterest.com, craftcafe.ru, ecologiaverde.com, marthastewart.com, manstar.ru

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