Что такое Hygge и как его создать в интерьере

Рецепт счастья прост, нужно просто следовать принципам Hygge.

Что такое Hygge? Ответ на этот вопрос толком не может дать даже датско-русский словарь. Дело в том, что это существительное не имеет аналогов и никак не переводится. Однако, как говорят, расшифровывается Hygge примерно следующим образом: дышать, думать, жить.

Hygge - что это и как?

Это целая философия или, в некотором смысле, даже определенный склад ума. Особое внимание в Hygge-направлении уделяется отношению к дому и семье: находясь дома, нужно смаковать каждую минуту — не важно, сидишь ли ты за ужином, читаешь книгу в кресле у камина или считаешь снежинки, стоя у окна.

Если высоко оценивать все то, что мы имеем, каждое мгновение станет бесценным – и будущее, и настоящее, и прошлое – примерно так.

На подобных парадигмах строится и сама датская культура. Кстати, датчан частенько можно обнаружить среди первых в рейтинге самых счастливых людей на планете. Кто знает, возможно, именно такой взгляд на жизнь помогает им постоянно ощущать счастье и гармонию. Счастье в мелочах, нужно лишь уметь относиться к ним должным образом.

Так или иначе, стиль Hygge применим не только к жизни, но и к интерьеру, ведь интерьер – это дом, который, в свою очередь, является одним из основных источников счастья. Мы попробовали разобраться о том, как создать эту приятную атмосферу и на какие мелочи нужно обращать внимание.

1. Выставляйте все самое дорогое

Полки не должны быть захламленными – это крадет воздух, а значит, и свежесть в помещении. Чтобы гармония в доме могла беспрепятственно царить, ее нужно чем-то подпитывать. Для этого оставьте на видном месте только самое дорогое — все то, что вы любите и чем гордитесь.

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2. Уютно подсветите

Что бы там ни говорили, а чувство уюта действительно напрямую связано с количеством и качеством света, с тем, откуда и как он падает.

Hygge – это семейственность; чтобы ее поддержать, нужно создать место, куда хотелось бы слетаться всем членам семьи. Создайте центр света, направьте сконцентрированный световой сгусток, например, на обеденный стол – так, чтобы в этом месте всем хотелось собираться и болтать.

3. Создайте собственную галерею

Согласно философии Hygge, домашний декор никак не может быть бессмысленным. Декор – это всегда нечто более глубокое. Данный стиль, обращаясь прежде всего к душевности, первостепенно отдает должное таким вещам, как коллекция постеров, которую хозяева собирают вот уже много лет, или семейным фотографиям.

То, что будет висеть на стене, нужно выбирать сердцем — брать только то, что по-настоящему обожаешь. Только в этом случае получится передать дому частичку своей души и тепла.

4. Добавьте элементы теплого дерева

Дерево – природный материал, который предрасположен дарить тепло. Нельзя не согласиться с тем, что деревенские домики всегда полны душевности и уюта. Так вот, вдохновившись наглядным примером, мы советуем использовать дома элементы декора в стиле рустик: деревянную лестницу, зеркало в раме из амбарной доски или журнальный столик.

5. Используйте теплые цвета

Интерьер в стиле Hygge – это непременно теплая световая гамма. Холодным оттенкам просто нечего делать там, где живут гармония и истинный уют. Конечно, можно использовать голубой, желтый или белый, но они не должны быть доминирующими.

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6. Выбирайте простые линии

Hygge не терпит, когда что-то усложняют и пытаются перехитрить самих себя. Мебель в домашнем интерьере должна быть простой и лаконичной.

7. Обратите внимание на орнаменты

Орнамент – очень даже по Hygge: повторяющиеся милые паттерны умеют окутывать и заполонять собой пространство. При этом не стоит забывать, что концепция подразумевает, что каждый выбранный вами орнамент должен иметь причину.

8. Добавьте немного роскоши

Домашнее тепло в интерьере никак не ассоциируется с золотом и прочими вычурными вещами. В интерьере в стиле Hygge нет места расточительству. Однако, конечно, нельзя загонять себя с совсем строгие рамки – иногда немного роскоши не повредит.

9. Зажгите свечи

Ну и, наконец, какое тепло без огня? Может, затея учредить дома камин не всегда хороша так, как кажется, зато свечи можно ставить всегда и везде.

Фото: pinterest.com, jurnaldedesigninterior.com

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