Деревенские нотки: как оформить кухню в стиле кантри

В этой статье мы будем разбираться в стиле кантри на кухне и рассмотрим детально фото примеры.

Мы собрали в этой статье всю информацию о том, как оформить кухню в стиле кантри.

Содержание:

Стиль кантри возник в 20-ые годы XX века на западе и юге США как одно из музыкальных течений того времени. Отличалось это направление от всех остальных своей национальной культурной направленностью и фольклорностью. В интерьере данный стиль отразился уже к середине XX века.

Американцы и европейцы начали добавлять в свой интерьер все больше сельских и деревенских мотивов, которые удачно выполняли две функции:

Сохранение национального колорита (например, французский стиль кантри значительно отличается от американского)

Добавление гармонии и экологичности в интерьер.

В разных культурах стиль кантри имеет различные перевоплощения, т.к. каждая культура уникальна по-своему. Но существуют некоторые общие черты, которые присуще всем направлениям кантри стиля в интерьере.

Характерные черты стиля

Конечно же, главной особенностью данного стиля является экологичность материалов. Не лишним будет применение приглушенных тонов в облицовке покрытий помещения, а также использование старой деревянной или каменной мебели. А в качестве дополнительно декора отлично будут смотреться плетёные корзины или керамические предметы ручной работы.

Деревенский стиль воплощает в себе естественную простоту и уют, поэтому такая атмосфера и привлекает людей. Здесь человек может чувствовать себя спокойно и расслабленно. Как раз поэтому многие люди в современном ритме больших городов выбирают для своей квартиры именно стиль кантри, а не модерновый хай-тек с его минимализмом.

Идеальные цветовые решения

Идеальная белая кухня

Хотим сразу отметить, что в стиле кантри стоит использовать только теплые и натуральные цвета, даже белые оттенки должны быть разбавлены теплыми тонами. Это может быть цвет слоновой кости, жемчужный, светлый сатин и т.д.

Вы можете окрасить в такие цвета потолок и напольное покрытие, либо поместить в темный интерьер мебель тёплых белых оттенков. Обратите внимание, что мебель должна быть несколько строгая без резных вставок или роскошных золотых элементов.

Идеальная голубая кухня

Голубой - еще один классический цвет для кантри кухни. Он натуральный, создает ощущение свежести и прохлады, успокаивает. Поэтому рекомендуем использовать светлые синие оттенки для оформления деревенской кухни не только в мебели, но и текстиле и декоре.

Синий и голубой имеют множество оттенков: от теплых до холодных. Кантри стиль позволяет использовать любой из них. Главное, чтобы сочетание с другими цветами в помещении не создавало резких и слишком контрастных поверхностей.

Идеальная зеленая кухня

Зеленые тона также отлично будут смотреться в кантри стиле. Не забывайте, что зеленый – это цвет природы, цвет лугов и листьев деревьев, поэтому он гармонично будет смотреться с предметами из натурального дерева. А еще стены оформленные в зеленых цветах, а также текстиль похожего оттенка сакцентируют внимание на вашей мебели.

Если вы решите добавить зеленные оттенки в кухонный гарнитур, то предпочтение можно отдать матовому миртовому цвету, мягкому папоротниковому цвету или яркому малахитовому. А в дополнении к этим цветам подойдут, например, серебристые или песочные тона.

Идеальная коричневая кухня

Первая ассоциация, которая может прийти в голову при разговоре о деревенском доме – старая мебель, бревенчатые стены и деревянный пол.

Именно поэтому коричневый цвет является одним из главных тонов в стиле кантри. Совсем необязательно каждый миллиметр своего жилища окрашивать в такой цвет. Достаточно будет использование нескольких элементов данного оттенка. Например, вы можете выполнить комнату в светлых пастельных тонах, но всю мебель поставить исключительно коричневого цвета. Отлично будет смотреться комплект из массивных дубовых стульев и стола в светлом и теплом интерьере.

Старайтесь и тут придерживаться натуральных цветов, например, для облицовки стен можно использовать каштановые или кирпичные цвета. А для мебельного гарнитура идеально подойдут светлые оттенки.

Дизайн кухни в стиле кантри и материалы для отделки

Не стоит забывать, что в те времена, когда стиль кантри получил распространение в дизайне интерьера натуральные материалы были чуть ли не единственным вариантом для отделки своего жилища. Но сейчас сценарий немного переигрался и зачастую кажется, что обустроить комнату искусственными материалами стало намного проще, чем природными. Но не стоит заблуждаться на этот счет, имея даже небольшой бюджет, у вас есть возможность экологично украсить свою квартиру.

Напольное покрытие

Сельскую кухню ну уж никак не удастся вообразить без деревянного напольного покрытия. Поэтому отлично будет смотреться паркет или ламинат. Кстати, не забудьте обработать покрытие влагозащитной пропиткой и матовым лаком.

Если вы все-таки не хотите использовать деревянный пол, то альтернативным вариантом для отделки пола может быть кафель в коричневых или теплых белых цветах либо материалы имитирующие дерево и каменные покрытия.

Для небольшой кухни пол рекомендуется исполнить в однотонных цветах или разложить плитку в шахматном порядке. Использовать стоит плиту маленького размера.

Покрытие стен

В качестве настенного покрытия стоит использовать влагоустойчивые материалы. Идеальным вариантом будет положить на стены керамическую плитку или кафель с имитацией камня. Если вы не хотите или боитесь всю комнату покрывать кафелем, то можете сделать только фартук, а остальное пространство обить вагонкой из дерева.

Другим подходящим вариантом может стать применение искусственно состаренной штукатурки, витражи с различными природными сюжетами и т.д

Потолочное покрытие

Потолки на кухне сельского стиля оснащаются специальными балками. Делается это для того, чтобы спрятать различные кабели и проводку.

В малогабаритной кухне потолок стоит просто побелить либо покрасить специальной краской для потолка. Если вы захотите использовать натяжную пленку, то выбирать надо матовую и предельно светлого оттенка.

Текстиль

Невозможно представить помещение оформленное в стиле кантри без всякого рода легких тканей. Это и тюль, занавески, полотенчики и прочее. Именно они создают милую и уютную атмосферу в квартире.

Классическими материалами считаются хлопок, лён и ситец, но ухаживать за ними немного сложнее, чем за синтетическими. Поэтому вы можете воспользоваться альтернативным вариантом. Главное придерживаться нужной цветовой гаммы и узоров.

Например, удачно будут смотреться ткани с интересными сельскими орнаментами, узорами в цветочек, горошек или клетку. Дополнять такие материалы могут кайма, необычные оборки или рюши.

Мебельный гарнитур

Сейчас мебель стиля кантри можно найти в специализированных антикварных салонах или элитных мебельных бутиках, но цены там, конечно, могут оказаться несколько высокими. Но не стоит огорчаться, ведь вы можете найти мастера, который изготовит мебель по вашему индивидуальному заказу, либо попробовать восстановить старую мебель своими силами.

Кухонная мебель

Не бойтесь ставить массивную и монолитную мебель на своей кухне, т.к. для стиля кантри именно такой фактурный гарнитур будет смотреться наилучшим образом. В качестве материалов подойдут ДСП, различные виды прочного дерева и камень.

Мебель можно оформить аккуратной резьбой, а вот для антресолей, например, можно подобрать интересные дверцы или ручки.

Материалы для декора лучше всего использовать медные, латунные или какого-нибудь другого сплава.

Немаловажным является размер кухни. Если у вас она совсем маленькая и небольшая, то любая часть интерьера должна быть нацелена на визуальное увеличение пространства. Тут отлично будут смотреться узкие и высокие мебельные ансамбли. Это могут быть, например, узкие вертикальные шкафчики и полки.

Столовая зона

Обеденный стол в стиле кантри может быть прямоугольным или круглым, а стулья должны иметь массивными и иметь высокие спинки. Оригинальным решением будет использование кованых деталей на рукоятках стульев, а сиденья могут быть покрыты кожаным текстилем или тканью с сельским орнаментом.

Если кухня слишком маленькая для полноценного обеденного стола, то можно использовать откидную полку в качестве места для перекуса. Так вы сможете сэкономить приличное количество места в комнате.

Шкафы и полки

Деревенский стиль позволяет вам хранить всю посуду на открытом пространстве. Сковородки и кастрюли можно повесить на специально изготовленные подвесные конструкции. Таким образом они всегда будут под рукой, а к тому же украсят ваш интерьер.

Если вы все-таки решите не хранить всю посуду на открытых полках, то вы можете расположить на кухне специальные встроенные полки и шкафчики, где кухонный гарнитур будет защищён от пыли и грязи.

Следующим элементом для хранения предметов могут стать небольшие ящики-органайзеры, куда можно будет поместить различные мелкие вещички. А тарелки и различную повседневную посуду можно хранить в специальных вертикальных сетках. Для хранения овощей и фруктов подойдут плетеные ящики и корзинки.

Декоративное оформление

Подходящими аксессуарами для оформления кухни могут стать старинные подсвечники, керосиновые лампы, домотканые скатерти и вышивки ручной работы.

Украсить помещение можно живописными картинами с сельскими пейзажами или вытканными панно. Если вы любите сами заниматься творчеством, то можете попробовать создать модульную картину с применением различных текстильных материалов.

Поставить на полочки можно народные свистульки, фигурки животных или, например, разместить изделия русского народного промысла.

Освещение

В данном интерьере свет должен быть мягким и приглушённым, не рекомендуется использовать яркие светодиодные лампы. Не портите уютную и теплую атмосферу холодным светом, неоновым свечением и т.д.

Люстру можно выбрать в виде какого-нибудь подсвечника или украшенную каймой. Но если вы не хотите заморачиваться, то можете выбрать простой белый светильник небольшого размера.

А теперь пришло время посмотреть на фотографии и придумать свой уникальный дизайн. Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми вариантами по оформлению кухни в стиле кантри.

Ничего не бойтесь, вдохновляйтесь и воплощайте свои идеи в жизнь!

Дизайн кухни в стиле кантри - фото примеры

Кухня-гостиная в стиле кантри - фото примеры

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