Фото как основа палитры интерьера: изучаем приложения для смартфона

Мы протестировали четыре приложения для Android, которые помогут вам составить цветовую схему интерьера на основе реальных фотографий.

Палитра цвета в интерьере

Выбрать идеальное цветовое сочетание — сложное дело. Даже профессиональным колористам это дается нелегко, и поэтому они часто советуют: если нет идей и ничего не получается, обратитесь за вдохновением к природе и окружающему миру!

Этому совету можно последовать, разрабатывая цветовую схему для своего будущего интерьера (если вы решились делать это сами). Просто берите любые изображения, анализируйте их и составляйте на их основе палитры, которые можно использовать как во время ремонта, так и позже, для выбора аксессуаров. А помогут в составлении схем специальные приложения.

SHÄDZ

Новое приложение от создателя довольно известного SwatchMatch. Очень простое: вам не нужно даже заранее делать снимок, вы просто наводите камеру телефона на любой объект, и приложение в зависимости от настроек либо определяет один цвет, либо составляет палитру на основе изображения. Палитру можно редактировать, добавляя или убирая отдельные цвета, а также сохранять или делиться ею. Наша любимая фишка — «совет от гения»: если вы с помощью приложения выбираете отдельный цвет, оно предлагает несколько палитр, созданных на основе картин великих мастеров, где интересующий вас цвет доминирует.

Особенность: «дополненная реальность».

Приложение умеет создавать палитру на основе фотографии из вашего фотоальбома или снимка, который можно сделать прямо в приложении. К сожалению, бесплатная версия не блещет функциональностью: создает только один вариант палитры, который, впрочем, удобно редактировать. Цвета обозначаются в системе RGB, фото с палитрой можно сохранить на Google диск или продолжить работать с ними в приложении.

Рейтинг у приложения довольно хороший: «Сфотографировала бочок своей кошки и сделала спальню в этих цветах)) Очень понравилось!», — написала пользовательница Татьяна.

Особенность: гибкое редактирование палитры.

Приложение примечательно тем, что выбранную палитру можно сразу примерить на образец комнаты. Вы фотографируете что-то, определяете цвет, затем приложение предлагает несколько палитр на его основе, и после этого вы выбираете образец комнаты, чтобы посмотреть, как сочетание работает на практике. В отличие от палитр, полностью построенных по фотографии, здесь сложнее ошибиться с дополнительными цветами, но все же иногда хочется взять со снимка сразу несколько оттенков, а как это сделать, непонятно.

Особенность: «примерка» цвета на интерьер.

Color Capture

Еще одно приложение от фирмы, производящей краски. Принцип все тот же: вы фотографируете что-то и получаете набор цветов. Что удобно, можно получить палитру не только всего снимка, но и отдельных фрагментов. Или составить собственную палитру, занося оттенки в избранное; предполагается, что для каждого цвета приложение само создает несколько свотчей с цветами-компаньонами. Нужно признать, сочетания получаются красивыми, а карточки оформлены очень приятно. Есть и дополнительные опции, например, выбор палитр на основе цветов из готовых коллекций.

Особенность: создает красивые свотчи из трех цветов.

Читайте также:

цвет, приложения, программы, ремонт, DIY