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Палитра цвета в интерьере

Фото как основа палитры интерьера: изучаем приложения для смартфона

Палитра цвета в интерьере

Выбрать идеальное цветовое сочетание — сложное дело. Даже профессиональным колористам это дается нелегко, и поэтому они часто советуют: если нет идей и ничего не получается, обратитесь за вдохновением к природе и окружающему миру! 

Этому совету можно последовать, разрабатывая цветовую схему для своего будущего интерьера (если вы решились делать это сами). Просто берите любые изображения, анализируйте их и составляйте на их основе палитры, которые можно использовать как во время ремонта, так и позже, для выбора аксессуаров. А помогут в составлении схем специальные приложения. 

SHÄDZ 

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

Новое приложение от создателя довольно известного SwatchMatch. Очень простое: вам не нужно даже заранее делать снимок, вы просто наводите камеру телефона на любой объект, и приложение в зависимости от настроек либо определяет один цвет, либо составляет палитру на основе изображения. Палитру можно редактировать, добавляя или убирая отдельные цвета, а также сохранять или делиться ею. Наша любимая фишка — «совет от гения»: если вы с помощью приложения выбираете отдельный цвет, оно предлагает несколько палитр, созданных на основе картин великих мастеров, где интересующий вас цвет доминирует. 

Особенность: «дополненная реальность». 

Real Colors  

Палитра цвета в интерьере

Палитра цвета в интерьере

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

Приложение умеет создавать палитру на основе фотографии из вашего фотоальбома или снимка, который можно сделать прямо в приложении. К сожалению, бесплатная версия не блещет функциональностью: создает только один вариант палитры, который, впрочем, удобно редактировать. Цвета обозначаются в системе RGB, фото с палитрой можно сохранить на Google диск или продолжить работать с ними в приложении.

Рейтинг у приложения довольно хороший: «Сфотографировала бочок своей кошки и сделала спальню в этих цветах)) Очень понравилось!», — написала пользовательница Татьяна.

Особенность: гибкое редактирование палитры.

ColorSmart 

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

Приложение примечательно тем, что выбранную палитру можно сразу примерить на образец комнаты. Вы фотографируете что-то, определяете цвет, затем приложение предлагает несколько палитр на его основе, и после этого вы выбираете образец комнаты, чтобы посмотреть, как сочетание работает на практике. В отличие от палитр, полностью построенных по фотографии, здесь сложнее ошибиться с дополнительными цветами, но все же иногда хочется взять со снимка сразу несколько оттенков, а как это сделать, непонятно. 

Особенность: «примерка» цвета на интерьер.

Color Capture 

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

интерьер палитра сочетания цвета

Еще одно приложение от фирмы, производящей краски. Принцип все тот же: вы фотографируете что-то и получаете набор цветов. Что удобно, можно получить палитру не только всего снимка, но и отдельных фрагментов. Или составить собственную палитру, занося оттенки в избранное; предполагается, что для каждого цвета приложение само создает несколько свотчей с цветами-компаньонами. Нужно признать, сочетания получаются красивыми, а карточки оформлены очень приятно. Есть и дополнительные опции, например, выбор палитр на основе цветов из готовых коллекций. 

Особенность: создает красивые свотчи из трех цветов. 

 

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