Квартблог расскажет о самых оптимальные способы хранить обувь в прихожей: правильно, компактно, стильно и надежно!

Если задуматься, в прихожей мы храним столько вещей, что размеры этого, чаще всего, небольшого помещения совершенно не оправданы. Но там, где не хватает места, на помощь приходит оптимизация. Хранить вещи в прихожей нужно с умом, тогда всегда можно будет найти зонтик, не опоздав на работу, и не испортить любимые сапоги хранением в согнутом виде.

В этом посте речь пойдет про самые удобные способы хранения обуви в прихожей.

Содержание:

Хранение обуви в прихожей: закрытые шкафы

В прихожей обязательно должно найтись место хотя бы для той обуви, которая носится часто в этом сезоне. Хорошим решением будет покупка специального обувного шкафа-галошницы. Во-первых, они очень компактны и удобны, во-вторых, помогают сохранять чистоту. Если вы приходите после дождя и оставляете обувь на полу или на коврике, перед тем, как помыть ее, это сильно усложняет уборку. Поставив обувь в галошницу, вы просто потом протрете одну полку. Возможно, обувь после этого даже не придется мыть, останется только пройтись тряпочкой.

Решать эту проблему можно, имея под рукой пластиковый лоток — он будет выполнять ту же функцию сбора грязной воды. Тогда можно купить обычный обувной шкаф с полочками или ящиками.

Хранение на виду

Хранить обувь можно и не закрытой в шкаф. Распространенный вариант — обувная полка. Они бывают из самых разных материалов и любых размеров. На некоторых сверху предусмотрены места для сидения.

Можно просто прибить полочки к стене — просто и со вкусом.

Чистую и сухую обувь, в основном летнюю, можно хранить на стеллажах. Если полки разделены перегородками, это создаст удобные по размеру ячейки — одна ячейка для каждой пары.

Есть специальные обувные стеллажи со стеклянными дверцами или сделанные из прозрачных пластиковых ящичков: так обувь защищена от воздействия окружающей среды, но все равно открыта для глаз.

Для кед, сандалий и туфелек хорошим способом хранения станут навесные органайзеры. Обувь покрупнее туда уже не поместится.

Высокие сапоги

Зимние и осенние сапожки хранить сложнее всего. Чтобы кожа не мялась от сгибания, нужно обеспечить ей равномерное натяжение. Тут спасают специальные вставки в голенище, которые держат его расправленным. Но для такого варианта хранения нужно довольно много места.

Замечательный способ — повесить сапоги на вешалки на зажимах или прищепках. Чтобы уберечь материал, убедитесь, что прищепки давят не слишком сильно и все равно проложите кусочек мягкой ткани на всякий случай.

Для длительного хранения никто не отменял большие обувные коробки. Можно купить специальные контейнеры, даже прозрачные, тогда вся хранящаяся обувь будет выглядеть единообразно.

Детская обувь

Для детской обуви лучше организовать отдельный ящик или полку. Вряд ли ребенок, придя домой, будет аккуратно ставить обувь на стеллаж, а так вы хотя бы убережете дорогие туфли от повреждений брошенными поверх них на полку грязными кроссовками. Самое удобное для подросшего ребенка — место под банкеткой или нижняя полка.

Тапочки

И, конечно же, не забываем про тапочки! Для них стоит выделить отдельное место под рукой (или, что еще удобнее — под ногой). А гостевые тапочки можно хранить на видном месте прямо у двери в красивой корзинке или органайзере. Тогда ваш дом произведет гостеприимное впечатление с первой минуты.

И напоследок несколько оригинальных способов хранить обувь:

Больше про хранение обуви и не только в прихожей здесь.

Фотографии: alegoo.com, hgtv.com, cutediyprojects.com, digsdigs.com, hometodecor.com, fashionsy.com

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