Как обустроить однокомнатную квартиру: советы и новые фишки от дизайнеров

Анонс

Рассказываем, как обустроить однокомнатную квартиру для двоих, семьи с одним и более ребенком.

Содержание:

Дизайн-идеи 21-ого века позволяют сделать типичную однокомнатную квартиру более модной, визуально дорогой, удобной даже для большой семьи. За основу стоит взять современный минимализм, компактную мебель, и добавить несколько свежих находок для эргономики.

Как сочетать интересные фишки и сохранить ценные квадратные метры? И как сохранить ощущение свободы, если вы делите комнату с ребенком или 2 детьми?

Все варианты и решения системно представлены ниже. Начнем с выбора стилистики.

Практичные и оригинальные стили обустройства однокомнатных квартир

Рассмотрим варианты для типичной малосемейки:

Минимализм

Создать безупречную картинку небольшого интерьера можно, используя всего 2-3 крупных колор-блока. В качестве базового лучше пусть будет белый, бело-ясенный или другой высветленный тон.

Замените блоки со сложными принтами и узорами светлой отделкой – и вы ощутите, насколько свободнее может стать типичная квартира.

Еще одна изюминка минимализма – умное применение лаконичной вместительной мебели и минимальный неутомительный декор. Специально подбираются гарнитуры с открытыми полками и отсеками для встраивания техники. Каждый предмет сливается с обстановкой, всё выглядит упорядоченно.

Скандинавский стиль

Второе название этого стиля – скандинавский минимализм. Он более аскетичен в сравнении с привычным минимализмом (западноевропейским).

Его базис – бело-желтая или бело-серая отделка и древесные фактуры. Мебель – только необходимая, с самым простым или колониальным дизайном, с текстурой дерева или черная. Прикроватную тумбу может заменить сундук или корзина.

На первый взгляд, стиль сканди отображает небогатую и скромную жизнь. Однако он вселяет ощущение легкости и новизны в маленькую квартиру с советской историей и старыми раритетами.

Сейчас популярны квартиры в новостройках со свободной планировкой. Рассмотрим примеры и для этого типа жилья.

Баухауз

Баухауз – это, по сути, тот же минимализм, но реализованный в просторной комнате. Универсальный стиль для новых квартир с улучшенной планировкой и для комфортной непоказной жизни.

Его базовые оттенки – ахроматические, преимущественно светлые. Применять их нужно крупными блоками, чтобы комната выглядела просторной и сдержанной.

Мебель простых форм, максимально качественная и адаптированная под изгибы тела и удобная для отдыха. Она может ярко-красной, синей или черной, выделяться на общем фоне. Картины и аксессуары – абстрактные, несложные, сливающиеся с интерьером. А усиливает ощущение гармонии обильная подсветка.

Американский, или нью-йоркский стиль

Однокомнатные просторные квартиры-студии появились и даже стали массовыми в США. Там же возник и особый стиль оформления такого жилья, уличный, доступный для среднего слоя, но оригинальный.

В нью-йоркском рядовом интерьере обычно сумбурно смешаны элементы баухауза, лофта, гламура, этно.

В отделке могут равноправно комбинироваться светлые тона (белый, дымчатый) и цвета индиго, алый, фактура красного кирпича. Чаще всего темной делается одна контрастная стена, и она задает настроение интерьера.

Кроме этого, сочетается простая минималистичная мебель и гламурная дизайнерская, то есть этнические пуфики, кресла-шезлонги.

А лучший декор для такого интерьера – рисунки-граффити, фото звезд и картины «с улицы», с мостами или ресторанными вывесками, урбанистические фотообои. Старый ковер с яркими восточными узорами тоже будет уместен на полу.

Еще одна фишка – локальная подсветка, привлекающая внимание к интересным деталям.

Бразильяно (бразильский)

Это уже – самый популярный стиль оформления типичных небольших южноамериканских домов. И его можно удачно применить для «хрущевской» квартиры с переделанной открытой планировкой.

Бразильский интерьер «карнавальный», но строить его нужно на основе бледных оттенков и зеркал.

Стены оформляются в нейтральный светлый тон (например, песочный) на мебели и в элементах отделки присутствуют зеркала и глянцевый блеск. В обстановке сочетаются яркие этнические мотивы, утонченная трендовая техника и мебель. Натуральный текстиль, абстрактные картины, советские статуэтки будут идеально уместны.

Стиль «бунгало»

Это оригинальный новый стиль, который сочетает колониальные предметы, этнические ковры и виды отделки, трендовый минимализм и простоту.

Такой интерьер напоминает шалаш, грубо сделанный из дерева и камня, но просторный и уединенный. Балкон в нем заменяет террасу.

Обстановка «бунгало» – удачная находка для квартиры со сложной нестандартной планировкой, маленького дома, мансардной комнаты-студии. В особенности если это первое жилье для молодой семьи, путешествующей и стоящей на пороге взрослой жизни.

Общие идеи для создания простора и уюта в однушке

В перечисленных интерьерных стилях есть общие современные детали. Перечислим новые дизайнерские находки, которые полезны при оформлении любой квартиры ограниченной площадью.

1) Расширение комнаты за счет кухни или балкона

Создание свободной, или студийной планировки, – это изначально американская идея. Но она красиво реализуется и в советских старых домах с высокими потолками, классической мебелью и лепниной. После демонтажа стены в типичной однушке образуется много места для столовой зоны и воплощения свежих дизайнерских идей.

Плюс сейчас мода активно призывает сделать лоджию или старинный эркер продолжением интерьера.

2) В основе – белый и серый

Эти цвета универсальны, делают пространство легким и свободным, сколько бы мебели ни использовалось. И они используются как базовые в минимализме, лофте, скандинавском, американском и многих стилях 20-21 века.

Дорого и стильно смотрятся и близкие к ним оттенки – топленого молока, пыльный розовый, беж.

3) Одиночные гарнитуры, только самые необходимые

Если площадь небольшая, длинную стенку из шкафов лучше заменить отдельными свободными гарнитурами.

Оставьте из классического комплекта только необходимые модули. И только нужные и любимые вещи, сервизы и книги.

После ревизии оцените визуально полки в сервантах.

Много места пустует? Подберите вместо классического высокого гарнитура современный, компактный и вместительный, с удобной системой открытия. Так вы освободите несколько квадратных метров и заметно облегчите интерьер.

Тотал-лук

Этим разделом дополним предыдущий пункт.

Площадь квартиры визуально станет еще свободнее, если новые гарнитуры будут сливаться с отделкой стен.

Современно выглядит серый или белый тотал-лук.

Глянец и зеркала

Зеркальные и сатиновые фактуры отражают свет и делают маленькую квартиру заметно объемнее и свежее.

Обильная периферийная подсветка

Трендовый способ освещения гостиной комнаты выглядит так: периферийные точечные лампы или LED-панели + локальные светильники и бра над обеденным столом, рабочими зонами.

Комната с однотонными светлыми стенами и зеркальными фасадами мебели выглядит объемной за счет такой подсветки.

Подсветка перегородок и ниш

Эта дизайнерская находка дополняет предыдущий пункт. Благодаря обилию света и блеска границы помещения визуально раздвигаются.

Раздвижные двери и перегородки

Межкомнатные двери-купе сохраняют площадь квартиры. А используя такую конструкцию внутри комнаты, можно отделить гардеробную зону или детский уголок.

Гарнитуры-трансформеры

Для экономии небольшого пространства можно использовать шкаф-кровать, откидную или выдвижную столешницу вместо стационарной обеденной мебели.

Столешница на подоконнике

Если площади не хватает даже для нужной мебели, помогут нестандартные дизайнерские идеи.

Удлиненные подоконник, к примеру, может стать альтернативой классической рабочей зоны. Или письменным столом.

Как обустроить однокомнатную квартиру для двоих

Пока в доме нет детей, вам позволено выбрать смелую стилистику интерьера. Можно объединить комнату с кухней, внедрить грубые смелые элементы лофта, «бунгало», бурного бразильского стиля.

Важно только выполнить одно условие – отделить спальное ложе и (если площади достаточно) женский уголок красоты с туалетным столиком. Желательно, чтобы эти 2 зоны оставались интимными, даже когда вы устраиваете в доме приемы и вечеринки.

Как зонировать комнату

Если есть ниша, лучше использовать ее для обустройства спального места.

Самые красивые варианты зонирования супружеской квартиры – из восточных интерьеров:

– ажурная ширма

– перегородки в японском стиле

– прикроватные балдахины.

Вариант в стиле урбан: стеклянные перегородки, прозрачный куб.

Классические варианты:

– стеллаж или комод с женскими аксессуарами и растениями.

– или низкая перегородка.

А, может, элементы колониального стиля вызывают у вас приятные ассоциации с релаксом и уединенностью? Для вас предложим экзотические примеры разделения комнаты:

– кровать, напоминающую бунгало (с высоким каркасом и зонирующим балдахином)

– применить этническую эксклюзивную ширму из нитей, бамбука, темного дерева.

– а еще можно заменить кровать подиумом с высоким матрасом и полочками для хранения.

Однокомнатная квартира для семьи с ребенком: базовые требования

Даже в небольшой квартире важно обеспечить ребенку личное спальное место, пространство для игр и творчества. А школьнику нужен собственный рабочий уголок с системами хранения.

Перечислим основные рекомендации к оформлению.

1) Для квартиры, в которой будет жить грудничок или малыш до 3 лет, идеально подойдет скандинавский минимализм или французский интерьер в серо-голубых, серо-розоватых тонах.

Детская и взрослая кровати должны находиться в этом случае на небольшом расстоянии и по возможности недалеко от окна.

2) Для ребенка постарше нужно создать отдельную территорию, ближе к окну и в отдалении от прохода и прихожей.

3) Если в доме мальчик, можно взять за основу американский стиль оформления. Сделайте «взрослую зону» квартиры в нейтральных тонах, а стену возле рабочего стола тинейджера – контрастной, с кирпичной или грифельной отделкой.

Пусть у ребенка будет ценная возможность декорировать свой уголок любимыми постерами, молодежными атрибутами.

К слову, желание иметь личное пространство особенно обостряется в подростковом возрасте, примерно с 10 лет.

Как зонировать комнату

Если в доме ребенок-дошкольник, используйте невысокий стеллаж сквозной стеллаж. Он условно оградит пространство для игр, не будет загромождать интерьер и позволит наблюдать за малышом.

Для взрослого ребенка можно подобрать специальный компактный комплект: кровать-чердак с рабочим столом. Высокая конструкция, контрастная по цвету со стенами, сама по себе зонирует площадь. И при этом занимает минимум места.

Плюс зону ребенка можно дополнительно выделить с помощью отделки стен и пола.

О других вариантах зонировая скажем в следующем разделе.

Однокомнатная квартира для семьи с двумя детьми: новые проблемы и решения

Если в квартире двое детей, важно обеспечить каждому из них равноценную рабочую зону, удобное спальное место, и сохранить комфортное пространство для досуга.

Пройдем по всем пунктам.

1) Стандартную комнату, предназначенную для большой семьи, нельзя перегружать декоративными деталями, сложными принтами. От обилия рисунков комната выглядит меньше. А ведь в ней должно быть свободный фон для детского творчества и игрушек. Беспроигрышен в этом случае минимализм с нейтральными и светлыми колор-блоками в отделке.

2) Кроме этого, стоит использовать идеи из хай-тека, чтобы сохранить максимум места. Например, переставные компактные модули, раскладные столы, встроенные полки и встроенную систему рассеянного освещения.

3) Для того, чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное спальное место, можно подобрать:

двухъярусную кровать;

кровать-чердак для более взрослого малыша;

кровать с дополнительным выкатным дополнительным ложем;

или же заказать изготовление конструкции с дополнительным ярусом.

4) Обширный рабочий уголок для двоих лучше организовать возле окна. Для этого можно заменить подоконник длинной столешницей, а под ней организовать места для хранения.

5) И главное – пусть у каждого ребенка будет свое небольшое «владение» (личное место на общей кровати, рисунок на стене). А места досуга для них желательно условно выделить разными обоями, ковриками, настенными картинами или фоторамками.

Варианты зонирования

1) По возможности разделить детскую территорию и общую гостиную.

2) Или хотя бы отграничить только детскую спальную зону.

Для зонирования полезно использовать такие элементы:

частичная стенка из гипсокартона с дополнительными нишами и полочками;

полупрозрачная перегородка (возможно, с пескоструйным или витражным узором);

зеркальные двери-купе;

стеллаж;

длинная занавеска;

кровать-чердак или двухъярусная конструкция для сна тоже может стать зонирующим элементом.

Сохраните для вдохновения еще несколько свежих примеров обстановки и зонирования, классические, урбанистичные, с нотами эко-стиля. Это поможет сделать однокомнатную квартиру оригинальной и комфортной для всех, кто рядом с вами!

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