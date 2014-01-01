Люби себя, не суетись, не покупай лишнего: как модно жить в XXI веке

Разбираемся, как экономить, жить практично и эффективно в 21 веке. И откуда появляются все наши проблемы.

В начале XX века художники видели дома нашего времени примерно такими.

Открытка начала 1900-х годов. И автор картинки отчасти предсказал образ жизни человека XXI столетия.

В последние годы модно освобождать дома от всего лишнего, не привязываться к вещам, и уходить от суеты ради простого наслаждения жизнью.

Для доказательства перечислим самые модные течения XXI века.

Минимализм в интерьере

В то время, когда была нарисована открытка с домом будущего, люди часто демонстрировать статус, достижения, вкус за счет дорогих предметов интерьера, обновок.

Наши предки долго и очень старательно обустраивали быт «на показ». Но это — пережиток прошлого.

«Самое худшее, что любой декоратор может сделать, это дать клиенту ощущение, что он гуляет в чужом доме». Billy Baldwin

Уже со второй половины XX века в роскошные дома начал постепенно и гармонично проникать свежий и более удобный для жизни стиль обстановки — минимализм.

А сейчас дизайнеры уже берут его за основу новых дорогих проектов. Почти любой современный стиль интерьера — техно, лофт, модерн — близок к минимализму.

И самодостаточные миллениалы тоже предпочитают жить в непышной, но качественной и функциональной обстановке, окружать себя только нужными вещами.

Для этого, конечно же, нужно избавиться от сувениров из прошлого и излишеств. И следующее модное течение подскажет, как.

Японская система уборки: убираем всё лишнее

В 2014 году в более чем 30 странах мира была выпущена книга Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Главная мысль книги, возможно, объясняет причины ваших проблем.

Все вещи в доме, как люди, влияют на жизнь хозяев. Потому хранить стоит только то, что приносит радость и пользу.

И автор дала четкую инструкцию, как без сожаления избавиться от пыльных раритетов, которые уже не радуют (!).

В ее системе все просто.

Для начала все вещи в доме нужно рассортировать по категориям: сначала одежда и обувь, потом книги, документы и бумаги, дополнительные аксессуары (диски, косметика). В самую последнюю очередь нужно выделить приятные вещи — сувениры, мелкие подарки. Убирайте из дома всё, чем не пользуетесь, переходя постепенно от первой категории к последней.

Во время уборки эксперт советует мысленно поблагодарить каждую вещь за службу.

«Уважая историю, вы все равно должны привнести свой собственный опыт в ваш дом». Istvan Francer

К слову, мудрые японцы не хранят в своих домах ненужные и устаревшие вещи. А японский минимализм — это интерьер, в котором приятно отдыхать, стирать из памяти лишнее.

При этом система уборки, предложенная Мари Кондо, понравилась и многим практичным европейкам и американкам. Клиентки Мари заметили, что жизнь кардинально улучшается после полного очищения дома от всего лишнего.

А может, не стоит и покупать лишнего? Об этом — дальше.

Философия жизни «без мусора»

Два современных писателя озвучили гениальную мысль: «Люди тратят много денег на вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на тех, кто им не нравится». Эти слова указывают на причину колоссального числа проблем, даже проблемы загрязнения планеты!

Причем здесь загрязнение?

Что происходит с вещам, которые вы купили импульсивно, в попытке снять стресс, тревогу, уйти от скуки? Они или пылятся в шкафу (что, как мы уже знаем, плохо влияет на жизнь), или отправляются на мусорку! И 65 % наших покупок, увы, такие!

Потому француженка Беа Джонсон предложила особый стиль жизни под названием zero waste («ноль отходов»).

Беа личным примером показала, как это — жить без отходов. Весь мусор, который ее семья накапливает за год, умещается в литровую банку (!).

Так уже живет не только ее семья. И более того — у европейцев такой стиль жизни ассоциируется с порядком и счастьем, и никак не с чувством нищеты!

Самые первые, базовые пункты философии: «Откажись» и «Сократи». Они как раз о самом главном — о том, как экономить. ОТКАЗЫВАТЬСЯ автор призывает от покупок, которые не нужны. А ведь ненужные вещи только занимают жизненное пространство! Затем она советует с пользой для себя и планеты СОКРАТИТЬ затраты:

использовать для покупок многоразовую тару

арендовать то, что покупать не обязательно

не готовить лишнего.

Еще 3 пункта zero waste — об отношении к драгоценным покупкам — «используй повторно», «перерабатывай», «компостируй».

И да, почему же вначале зашла речь про счастье? Беа Джонсон в унисон с Мари Кондо учит людей хранить дома только то, что приносит радость. При этом все, что ненужно, лучше отправлять на переработку, дарить коллекционерам, раздавать в детдома и нуждающимся.

И когда это станет для вас стилем жизни, вы будете счастливее!

А теперь — подробнее о том, как же получать истинное наслаждение от жизни, избегая спонтанных антистрессовых покупок.

Slow life/«Медленная жизнь»

Начнем с истоков понятия «медленная жизнь». В 1986 году в Италии возникло направление slow food. Активисты этого движения призывали готовить дома и устраивать неспешные семейные застолья (и не приобщаться к культуре фастфудов).

На основе любви к домашней еде возникла философия Slow life.

Кроме прочего, она учит не покупать лишних вредных продуктов и жить «без мусора» (вспомним, насколько это полезно)!

Но изюминка учения — именно искусство наслаждаться каждым днем. Для этого нужно иногда уходить от образа модного, успешного, всемогущего человека. И достаточно выполнить простые задания:

откажитесь от массовой карьерной гонки

замедлитесь в прямом смысле слова, то есть начните ходить медленно, чтобы увидеть массу прекрасного вокруг себя

правильно распределяйте время, чтобы у вас были свободные выходные

и проводите выходные в парках, любых красивых местах, даже просто в лаунж-зоне собственной дачи

читайте (!), но не очередной бизнес-журнал, а что-то любимое, для души

«Моя идея комфорта — это хорошая лампа для чтения». Lucien Rees Roberts

Вот и всё!

Проще говоря, надо уйти от ненужной суеты. И взамен просто наслаждаться тем, что у вас есть сейчас: умеренным доходом, домашним кофе (конечно, на уютной кухне без ненужных статусных талисманов), семейными уикендами.

И вы должны управлять своей жизнью с приятной для вас скоростью (как предсказывалось 100 лет назад).

Девиз «Люби себя»

А теперь перейдем к самой важной философии XXI века.

Больше 100 лет мы сами себе навязывали новые и новые каноны совершенства. Девушки привыкли верить, что красивой можно быть только с модельной талией, только до N-дцати.

И наконец даже маркетологи, бренды косметики, белья единогласно начали говорить «Люби себя».

Мудрые производители ни в коем случае не ориентируются на узкую аудитории (худых, молодых, богатых, безупречных). Потому не стоит жаловаться на возраст. И не стоить больше подражать моделям, вокалистам, любым идеалам, а ценить тех, для кого идеал — вы.

Как видим, самые мудрые люди нашего века отказываются от того, что не приносит радость — канонов красоты, борьбы за карьерные места, спешки, даже от лишних покупок.

В приоритете в жизни должно быть время и места для любимых вещей, притяных встреч, воспоминаний. Все остальное — приложится!

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