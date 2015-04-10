Как зонировать кровать: 12 приемов

Интересные способы визуально отделить кровать от остального пространства

Появляется все больше людей, склонных избавляться от стен в своих квартирах, чтобы сделать пространство открытым и светлым. В квартирах-студиях, как и в обычных однушках, появляется, как правило, одна и та же проблема: как визуально отделить спальню, то есть кровать, от всего остального? А ведь это действительно хочется сделать хотя бы условно. Приемов существует множество, одни прячут кровать от глаз, другие делают на ней акцент, а третьи позволяют сочетать эти режимы.

Частичная стенка

Перегородка позволяет разделить пространство на две комнаты, но не перекрыть весь свет и воздух. Ее можно сделать в половину высоты комнаты, диагональную или с прорезями\окнами. Перегородка может быть и сплошной высокой, но тогда лучше чтобы это была колонна или стенка шириной максимум с кровать. Минус этого способа в немобильности перегородки.

Кровать в нише

Если планировка позволяет спрятать кровать в отдельную нишу, то это уже само по себе зонирование. У мини-комнаты остается открытой лишь одна стена, которую легко прикрыть чем-то при необходимости. Если ниша в комнате не предусмотрена, ее можно сделать с помощью шкафа или гипсокартонной перегородки.

Кровать на подиуме

Кровать, поставленная на высокий подиум, визуально превращается в отдельную зону. К тому же появляются дополнительные места для хранения в самом подиуме, что очень ценно в маленьких квартирах. Если есть желание дополнительно отгородиться, можно дополнить подиум любыми временными перегородками.

Кровать внутри подиума

Этот способ решает проблему скрытия кровати, когда комната работает в режиме гостиной или нужно сэкономить место. Но если один смотрит телевизор, а другой хочет спать в темноте — кровать в подиуме этот конфликт интересов не разрешит. Кровать может задвигаться в подиум, или находиться прямо в нем, закрываясь «крышкой», пока не используется.

Больше идей с подиумами: «Подиум в интерьере»

Кровать-чердак

Самый радикальный способ подъема кровати — кровать-чердак. Спрятавшись под потолком, вы будете ощущать себя отдельно от всего мира, а пришедшие гости вряд ли разглядят незаправленную постель.

Задумываетесь о кровати-чердаке? Читайте: «Спальня под потолком: быть или не быть».

Стеллаж

Эта перегородка четко обозначает разделение зон, но при этом пропускает свет и не сильно утяжеляет пространство. И, конечно, добавляет всеми любимые места для хранения! Некоторые полки такого стеллажа лучше оставить пустыми или заполнить прозрачными предметами, как вариант — приобрести невысокий стеллаж или тумбу. Вместо стеллажа может быть и массивный шкаф — но вам же нужно больше света и воздуха, не так ли?

Ширма

Самая простая и быстрая временная перегородка — ширма. Прячет кровать от посторонних глаз и частично блокирует свет. Когда нужна — поставил, когда не нужна — сложил и убрал. Более того, ширмы бывают очень красивые и могут стать сокровищем интерьера. Полюбоваться на ширмы: «За завесой тайны: ширмы в интерьере».

Шторы

Универсальный способ отгородиться от окружающего пространства. Если шторы достаточно плотные, они будут блокировать не только свет, но и часть запахов и звуков, что очень удобно. Легкие шторки или балдахин могут стать чисто визуальным разграничителем.

Экран для проектора

Как мы заметили в этом и в этом проектах, что дизайнеры все чаще объединяют приятное с полезным и зонируют кровать экраном для проектора. Одним движением экран опускается из потолка над кроватью, перекрывая вид на нее и превращая комнату в гостиную с домашним кинотеатром.

Раздвижные двери

В открытом состоянии раздвижные двери будут лишь обозначать границы зон, а в закрытом полностью создавать ощущение двух разных комнат: звуки и запахи будут приглушаться, как и свет, если двери не прозрачные.

Стеклянные стенки

Это хороший способ, если вам хочется отдельную спальню, но на нее не хватило окна. Если окружить кровать стеклянными стенами, то это надежная блокировка звуков и запахов. Дополните куб шторами, которые можно задвигать на ночь или перед гостями, и комната готова!

Смешиваем

Не бойтесь сочетать вышеописанные приемы, чтобы добиться самого лучшего результата в вашем случае. Например, кровать в нише, на подиуме и закрытая шторой — почему бы и нет?

Или подиум плюс гипсокартонная перегородка плюс невысокие шкафчики, как сделали герои нашей статьи «Стильная однушка 40м2 в Москве».

Если вы живете в однушке с детьми, для вас будет полезным этот материал: «Детская зона в спальне родителей».

Фотографии: homeklondike.com, kvartblog.ru, sysanin.com, home-designing.com, wastedpaper.com

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