Вечноцветущий оазис: комнатные цветущие растения и к лету, и к зиме

Квартблог представляет обзор комнатных растений, оригинальных и умеренно требовательных, цветущих в разные времена года.

С чего начать создание цветущего уголка в квартире? Какие растения наполнят дом яркостью в летнее время, а какие — зимой? Квартблог представляет обзор комнатных цветущих растений, оригинальных и умеренно требовательных. И немного расскажет о том, какого внимания они требуют.

Содержание:

Самые неприхотливые летние цветущие комнатные растения: названия и фото

Увы, комнатные растения не могут цвести и радовать нас круглый год. В этом разделе статьи мы расскажем о неприхотливых растениях, которые обязательно расцветут летом.

Альстромерия Princess lilies, или «перуанская лилия», или «лилия инков»

Альстромерии — гостьи из Южной Америки и американских Анд. В условиях своей родины этот цветок легко разрастается, быстро охватывая незанятые земли. Его соцветия из 5-сантиметровых «лилий», малиновых, желтых, белых, всегда нежные и заметные.

Гибридные комнатные сорта неприхотливы и жизнестойки, как и дикая альстромерия. Все, что им требуется, это умеренное тепло, свет и влага.

Уход

Самая приятная для цветка температура летом — 21-23 градуса. Зимой — 15-18. Плюс на протяжении всего года альстромерии нужен умеренный полив, без застоев воды.

В период, когда включается отопление, и воздух становится теплым и сухим, важно проводить опрыскивание.

Время цветения

При комфортных условиях с конца весны и до конца лета альстромерия будет постепенно выпускать новые цветки. Срок жизни цветочка — 2 недели.

При температуре выше 27 градусов цветы могут осыпаться.

Если постараться, можно добиться в течение года повторного, менее интенсивного цветения.

Роль в интерьере

Летом альстромерия становится очаровательной на свежем воздухе, потому идеально подходит для создания романтичной лаунж-зоны на балконе или террасе.

Плюс зачастую растение используется при создании праздничных букетов и композиций вместе с орхидеями, ирисами, лилиями.

Фуксия гибридная, или «цветок эльфов»

Существует легенда, что маг превратил балерину в цветок. И так появилась фуксия.

Цветок фуксии действительно очень изящен: напоминает танцовщицу в яркой юбке или детские сережки. И при этом совсем нетребователен!

В домашних условиях часто выращиваются гибридные сорта, выведенные путем скрещивания разных видов. Популярные оттенки лепестков — белый, розовый, красный, фиолетовый.

Уход

Рассеянный свет, умеренное тепло и влага — главное, в чем нуждается фуксия.

Хорошо подойдет для цветка восточное или западное окна.

Идеальная температура летом, в период цветения, — 18-24 градуса. И в идеале лучше, чтобы фуксия зимовала в прохладе, при 7-10 градусах. Если не получится создать такие условия, побег вытянется, и весной его желательно будет обрезать.

Весной и летом фуксии нужен обильный полив и влажная среда. Осенью цветок нужно поливать раз в неделю, а зимой — изредка (раз-два в месяц).

Время цветения

С весны до осени. При соблюдении условий ухода цветение обильное, яркое.

Роль в интерьере

Фуксия делает живой уголок романтичным, интересным, а ее цвета безупречно сочетаются с французской колористикой — серо-розовой, серо-голубой.

Можно подобрать интересные вьющиеся или лаконичные сорта для спальни, террасы, женской переговорной зоны.

Хойа Белла

Хойи — загадочные тропические гостьи с уникальной внешностью. Родом они из азиатских стран и Австралии.

В этом роде особенно выделяется хойа Белла (хойа прекрасная).

Она очень домашняя (приспособлена к жизни в квартирах, на балконах).

Ее симметричные звездчатые цветы напоминает картинку из калейдоскопа. Причем летом цветок усеян такими «звездочками»:

Уход

Тропическое происхождение отражается в характере хойи. Цветок любит освещенные места (в том числе южные окна), умеренное тепло — 22-25 градусов летом, 17-18 — зимой.

Оптимальный полив — 2-4 раза в неделю в период цветения и раз в 2 недели во время зимовки. Если воздух сухой, полезны опрыскивания.

Время цветения

Цветение может длиться с конца мая до начала сентября. При этом соцветия постоянно сменяются.

Роль в интерьере

Необычные цветы хойи — прекрасное дополнение для тропического, колониального или яркого этно интерьера. А ее вьющийся гибкий побег можно закрепить на лоджии, карнизе, вертикальных опорах.

Оригинальный шарм дополняется в период цветения насыщенным ванильным ароматом. Однако из-за этой особенности нельзя размещать растение в спальне, детской или любой маленькой жилой комнате.

Крупные летнецветущие виды растений

Иногда хочется, чтобы растение радовало крупными цветками, именно поэтому в этом разделе материала мы собрали одни из самых больших комнатных летних цветов.

Адениум Обесум, или адениум толстый, «роза пустыни»)

По своей природе адениум толстый — пустынное дерево. В жарких районах Африки и Саудовской Аравии он вырастает до 3 метров (!) и имеет толстый ствол.

Домашний сорт дерева выглядит как бонсай. Аккуратный, экзотический и при это совсем неприхотливый!

Изюминки растения — утолщенный ствол и крупные (на фоне побегов) цветы с уникально гармонично формой.

Естественный цвет лепестков — нежно-розовый. Но выведены сорта с белыми, красными, темно-вишневыми цветами.

Уход

Адениум толстый — суккулент, приспособленный к сухим пустынным условиям и обильному солнцу. 2 базовых условия его выращивания — летнее солнце и зимний отдых.

Чем больше света он получает летом, тем лучше цветет. Также в жаркое время растение нуждается в достаточном объеме влаги (при этом почва должна хорошо просыхать).

Однако зимой ему жизненно необходим период покоя — для закладки новых почек и бутонов.

Когда растение сбрасывает листья, нужно обеспечить ему умеренную прохладу (10-15 градусов, не ниже), полутень и изредка поливать (раз в месяц).

Время цветения

В течение лета дерево может цвести 2-3 месяца.

Роль в интерьере

Такое дерево предназначено для африканского или любого этнического интерьера в теплой колористике.

Лобивия Жажояна

Лобивии — это самые необычные декоративные кактусы с крупными цветками.

Лобивия Жажояна — типичный и неприхотливый сорт.

Ее побег напоминает шар. А главная фишка — цветы, которые напоминают яркие бокалы и могут превышать по размеру стебель.

Уход

Лобивия обладает типичной для кактусов жизнестойкостью: легко адаптируется к жаре, легкой прохладе, не требует частых поливов. Для нее важно только, чтобы воздух был умеренно сухим, и земля оставалась суховатой.

Плюс зимой растению нужен период покоя при температуре 10-14 градусов, чтобы заложились цветочные бутоны.

Время цветения

Май-август. Срок жизни одного цветка — до 3 дней.

Роль в интерьере

Цветущая лобивия выглядит экзотично, потому идеально впишется в колониальный или тропический интерьер.

Неприхотливые растения, цветущие зимой или в межсезонье

Если вы хотите получать цветущее растение не только летом, то мы рекомендуем пополнить свои запасы комнатными цветами из списка ниже.

Гипеаструм Биг Ред, или комнатная лилия

Гипераструм, более известный как домашняя лилия, — пришелец из тропиков Южной Америки. Сорта с красными цветками (в частности, биг ред) — классические.

Домашний гипераструм, подобно американскому прародителю, имеет длинные листья и крупные яркие цветки.

Уход

Цветок любит свет и умеренное тепло. Идеальный температурный режим для него в большую часть года — 17-23 градуса.

Только в конце сентября–начале октября ему желательно обеспечить покой — тень и прохладу (10-15 градусов). При желании можно создать несколько периодов отдыха, поскольку благодаря этому закладываются цветоносы.

Полив умеренный (по мере просыхания почвы). Ближе к периоду покоя — сокращается и сводится к нулю.

Время цветения

Между январем и серединой апреля, длится 2 недели. Взрослое растение может зацвести и летом. Зависит от того, когда создать растению период покоя.

Чем больше листовых пластин появилось до периода покоя, тем больше будет цветоносов (цветков).

Роль в интерьере

Цветущие лилии делают интерьер наряднее и дороже, что особенно ценно перед зимними и весенними праздниками.

И это отличный выбор для любителей дорогой классики, антика, исторических стилей.

Декабрист Шлюмбергера, или зигокактус, или «рождественник»

По своей природе декабрист — эпифитный (живущий на других растениях) кактус. Он легко приспосабливается к температурным условиям квартир, умеренно светолюбив, особенно в период цветения.

Яркие цветы-трубочки он интенсивно выпускает ближе к зимним праздникам, хотя изредка может цвести и летом.

Уход

От природы декабрист приспособлен к прохладе. Весной и летом, в период активного роста побегов, он легко переносит умеренные температуры (до 20-23 градусов). В период подготовки к цветению ему даже полезен легкий заморозок.

Вместе с тем оптимальная дневная температура для активного зимнего цветения растения — 19-22 градуса.

Полив — умеренный. Перед цветением (в октябре) лучше поливать зигокактус заваренным чаем, а частоту поливов сократить.

Время цветения

Период подготовки — октябрь, активного цветения — ноябрь-январь.

Роль в интерьере

И побеги, и цветы декабриста декоративны. Растение может добавить шарма в любой интерьер — классический, скандии, морской, восточный.

Хризантема горшечная Зембла

Хризантемы — родственницы одуванчиков и внешне напоминают эти солнечные цветы.

Сорт хризантем зембла отличается крупными махровыми цветками (по сути — соцветиями). Он выращивается в садах, на альпийских горках и в комнатных горшках.

В домашних условиях эта хризантема вырастает до 30 см, и на каждой ее ветке появляется до 3 бутонов диаметром до 15 см. Есть сорта с белыми, желтыми, лаймовыми, фиолетовыми цветками.

Уход

Хризантемы выносливы, хорошо приспособлены к летней засухе и зимней прохладе.

При этом им очень необходим обильный рассеянный свет.

Летом домашней хризантеме будет комфортно при 20-25 градусах. Режим поливов летом — 2-3 раза в неделю (по мере просыхания земли). Осенью (в период цветения) оптимальная температура для цветка — 15-18 градусов. Увлажнение почвы постепенно сокращается.

После отцветания растению желательно обеспечить период покоя — срезать побеги и оставить его в темном прохладном месте (при 3-8 градусах). А после пробуждения цветок можно вернуть к осеннему температурному режиму — 15-18 градусов.

Время цветения

Со второй половины сентября до заморозков. Если поддерживать длительное искусственное освещение, может цвести 6-8 месяцев в году.

Роль в интерьере

Хризантема — официальный символ Японии, часть восточных чайных церемоний. И потому органично будет смотреться в лаконичной гостиной зоне или спальне в японском стиле, на низком кофейном столике. Однако этот цветок также легко впишется в рустикальный интерьер и стиль прованс.

Тенелюбивые и холодостойкие цветущие комнатные растения

Не у каждого в квартире есть место, где достаточно света для комнатных растений. А тем более для их цветения. Ниже мы приведем список тех цветов, которые любят и тень, и прохладу.

Азалия индийская, или рододендрон Симса

Рододендроны — распространенные растения в Китае и Японии, зачастую с древесными побегами.

Популярный домашний вид — рододендрон Симса — вырастает в кустарничек или (при специальном уходе) в дерево до 30-50 см. цветки крупные, хорошо заметные, часто — розовые или коралловые.

Уход

Цветок имеет один каприз: в преддверии и в период цветения очень нуждается в прохладе и влаге.

Оптимальный температурный режим в конце осени и зимой — 13-18 градусов. Когда температура поднимается выше, нужно увлажнять воздух и искусственно охлаждать почву снегом. При это размещать рододендрон лучше ближе к стеклу окна и на расстоянии от радиатора.

В конце весны, после отцветания, желательно обеспечить цветку покой, убрать сухие бутоны и ветки, сделать формирующую обрезку.

После этого рододендрон может пережить лето в полутени и легкой прохладе, на балконе или в саду, легко адаптируясь к дождливому сезону.

Полив обильный (можно даже погружать горшок в мягкую дождевую воду). Можно дополнять водные процедуры опрыскиваниями, защищая цветочные бутоны от капель влаги.

Время цветения

Зима-весна. Цветочные почки хорошо формируются при очень прохладных условиях (13 градусов).

Роль в интерьере

Азалия с розовыми цветками — находка для ценителей нежных японских, китайских или французских интерьеров. При цветении она делает зимнюю атмосферу романтичной.

Цикламен персидский, или альпийская фиалка

Это уже представитель восточного Средиземноморья. Компактный (большинство сортов вырастают до 15-20 см), симпатичный, с яркими цветами-бабочками, немного похожими на ирисы в миниатюре.

Цветочки могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми, всегда с 5 оригинальными лепестками.

Уход

Зимой в период цветения цикламену нужен рассеянный свет и прохлада. Оптимальная температура для поддержания красоты — в пределах 10-16 градусов. При потеплении до 20 градусов у растения начинается период покоя.

Кроме этого, ему показана обильная влага и влажный воздух. Полив проводится раз в 2 дня или по мере высыхания земли, дополняется опрыскиваниями. Плюс поставить горшок в поддон с влажным дренажем. Но влага не должна попадать на цветы.

Весной нужно плавно открутить увядшие цветоносы и создать цветку покой. А летний «отпуск» цикламен успешно переживет в затененном, теплом и сухом месте, в условиях редких орошений.

Губительные факторы для цикламена — сквозняки, резкие скачки температур, прямые солнечные лучи, сухой и загрязненный воздух.

Время цветения

Вторая половина октября-конец марта. Но только при сохранении прохладных условий.

Роль в интерьере

Компактный цикламен универсален, вписывается в любую свежую обстановку. Но наиболее безупречно он может смотреться в этнических минималистичных интерьерах — японском, сканди. И в средиземноморском кантри.

Колерия пушистоцветковая, или тидея

Колерия — яркий цветок, природная среда для которого — влажные леса с каменистыми почвами.

В условиях, близких к естественным, пушистоцветковая колерия вырастает пышным кустиком высотой до 40 см и выпускает много коралловых цветов-трубочек длиной до 5 см. Светлые точки и узоры из полос придают цветкам особую декоративность.

Уход

В природе колерия растет в нижнем лесном ярусе, и ей нужен рассеянный (но не яркий!) свет. Идеально приживается она на восточных и западных окнах. При этом она может расти на подсвеченном стеллаже, в отдалении от окна.

Второе условие для тропической гостьи — высокая влажность воздуха (в идеале — до 70%). Если в квартире сухо, придется устанавливать рядом с цветком емкость с водой или влажный мох.

Оптимальная летняя температура — 20-25 градусов. Если зимой наступает период покоя, в это время цветку достаточно 16-17 градусов.

Весной и летом растению нужен постоянный умеренный полив (по мере просыхания земли). При этом вода не должна попадать на цветки и листовые пластины. Можно применять способ орошения через поддон. Нельзя опрыскивать растение.

Осенью и зимой увлажнение резко сокращается.

Время цветения

Может длиться круглый год или с небольшим перерывом зимой.

Роль в интерьере

В сравнении с популярными комнатными растениями, трубочки колерии смотрятся более экзотично. В них есть и легкий шарм тропической природы, и старинная красота. Плюс, если верить поверьям, эти яркие цветы делают атмосферу уютнее, придают хозяину энергию и уверенность.

Фиалка узамбарская, или сенполия

Сенполия — популярный нежный цветок родом из африканских (узамбарских) горных массивов, прародитель многих гибридных домашних фиалок. Они быстро разрабатываются и выпускают милые цветочки. Классический их цвет — фиолетовый, но есть и гораздо более светлые гибриды.

Уход

Благодаря жизни в горах фиалка обрела теневыносливость, она хорошо приживается на восточных, западных и даже северных окнах. Однако солнечный свет способствует цветению.

Оптимальная температура для цветка — 20-25 градусов на протяжении года и 19 — зимой. При этом влажность воздуха должна быть не ниже 50-60%, поливы — умеренными.

Плюс ко всему фиалка очень чувствительна. Прямой солнечный свет, опрыскивания, прикосновения и свежий воздух могут причинить ей вред. При орошении вода не должна попадать на листья и цветы. Можно организовать полив через поддон.

Время цветения

В большинстве случаев — с весны до осени. При достаточном искусственном свете цветочные бутоны фиалки могут закладываться круглый год. Но это истощит растение!

Потому зимой сенполии желательно на месяц-полтора создавать период покоя, размещая ее в затененном месте.

Роль в интерьере

Традиционные фиалковые цвета считаются французскими. Цветочек идеально смотрится в интерьере в стиле прованс и в любой современной комнате с серо-белой колористикой.

Цветущие круглый год комнатные растения

Абитулон селло, или «канатник», или «комнатный клен»

В естественной среде (в тропиках Южной Америки) абитулоны — это деревья и кустарники, иногда вырастающие до 3-4 метров.

Самый распространенный комнатный вид — абитулон селло — может вырасти в горшке до 1-2 метров, но с помощью весенней обрезки можно сформировать аккуратный пышный куст.

Цветы его напоминают яркие китайские фонарики. Листовые пластины похожи на листья обычного клена.

Уход

Абитулон светолюбив, адаптирован к легкой прохладе и зимнему похолоданию.

При этом его желательно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы сохранился интересный узор на лепестках и листьях.

Оптимальная температура для него в течение года — от 17 до 26 градусов. Свежий воздух идет ему на пользу.

Кроме этого, растение нуждается во влаге и постоянных поливах. Допускать пересушивания грунта нельзя.

Зимой можно (но не обязательно) обеспечить ему покой, разместив в прохладном месте.

Особенности цветения

Цветет абитулон, следуя природным ритмам, с апреля по сентябрь и дольше. Однако некоторые гибриды могут выпускать цветы круглый год. К тому же с помощью обрезки и подкормки можно искусственно вызвать цветение к определенной дате.

Роль в интерьере

Взрослый абитулон станет доминантой домашнего живого уголка. Тем более что летом он идеально приживается и смотрится на балконе, террасе или в саду. Будет хорошо смотреться и в рустикальном, и в классическом, и в пышном восточном интерьере.

Бальзамин Уоллера («недотрога», «огонек» или «ванька мокрый»)

Бальзамины — пышные долгоцветущие кустарники родом из тропиков.

Сорт Уоллера стал исходным видом для создания многочисленных гибридных домашних бальзаминов. Он легко приспосабливается к квартирным условиям. Вырастает до 60 см и при правильном уходе обильно выпускает цветы разных оттенков. При цветении издает тонкий приятный аромат.

Уход

Цветку необходим достаточно солнечного света, свежий воздух и постоянные поливы (не реже 3 раз в неделю).

Оптимальный температурный режим — 20-25 градусов (при влажности 40-60%). Если температура превышает эту отметку, нужно производить опрыскивания.

Зимой бальзамин может пережить период покоя (около месяца) при температуре 17-18 градусов и затененном месте. Такой отдых помогает ему восстановить силы.

Не любит кустик сквозняков, сильных холодов (ниже 13 градусов) и прикосновений. Народное название «недотрога» связано с тем, что растение сбрасывает цветки, когда до него дотрагиваются.

Время цветения

В основном период цветения длится с конца весны до морозов. С помощью искусственного освещения можно поддерживать цветение постоянно.

Роль в интерьере

Бальзамин стал народным цветком, популярным украшением балконов.

Калонхоэ Броссфельда

Каланхоэ — это кустик-суккулент, домашний на вид, с лечебными свойствами.

Благодаря селекционной работе он обрел компактный размер, удобный для квартир.

Цветы, напоминающие миниатюрные розы, — изюминка этого растения. Цвета их могут быть разными. Наиболее близкий к природе — темно-красный.

Уход

Каланхоэ любит свет, легко переносит жару и сухость.

Он великолепно приживется на южном или восточном окне, а летом легко перенесет температуру выше 27 градусов. Но оптимальный температурный режим для цветения — 18-25 градусов.

Как и все суккуленты, растение долгое время может находиться без влаги.

Навредить ему может чрезмерный полив и слишком влажный воздух (больше 60%).

Время цветения

Обычно цветение наступает зимой, во время короткого светового дня, и может длиться до мая. Можно искусственно вызвать цветение и в другой сезон, уменьшая ему световой день.

Роль в интерьере

Наиболее органично маленькие цветочки каланхоэ смотрятся в домашних интерьерных стилях — кантри, прованс, хюгге. Их очарование — в простоте и сдержанности.

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