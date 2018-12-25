Кухня Zetta VS кухня IKEA: личный опыт

Автор Квартблога решила поменять свою кухню и провела сравнительный анализ кухни из ИКЕА и кухни Zetta. Посмотрим, что из этого вышло и что она в итоге заказала себе.

В этой статье я хочу рассказать про свой опыт выбора, покупки и установки кухни, а также дам пару советов о том, как и на чем можно сэкономить более 80% от стоимости без ущерба качеству.

Содержание:

Одной из самых затратных частей бюджета на ремонт является кухня. Планируя свою, я исходила из нескольких ограничений: стоимость, внешний вид, быстрое производство. Если рассматривать критерий внешний вид, то здесь есть где разгуляться. Компаний, производящих красивые фасады, довольно много. Меня же конкретно интересовал серый матовый цвет и лаконичная форма.

Вот пример того, что я искала:

Дальше шел критерий цена. Разброс оказался довольно существенный, и сразу понять, на чем можно сэкономить, было сложно. Поэтому я решила изучить этот вопрос в Интернете и определиться, где я буду уже делать дизайн-проект кухни и договариваться о скидках.

Также было очень важно, чтобы кухню произвели быстро, максимум в течение 2-ух недель после оплаты.

И вот здесь начались сложности. Среднее время производства оказалось от 30 рабочих дней, что для меня было совершенно неприемлемо.

По первым результатам звонков я поняла, что по моим критериям подойдут 2 компании: ИКЕА и Zetta. ИКЕА обещала наличие кухни чуть ли не на складе, Zetta – самую низкую цену, т.к. в рекламных роликах они показывают отсутствие шоу-румов и прочих помещений, что приводит к снижению стоимости производства мебели.

Именно поэтому я составила подробную сравнительную аналитику по этим двум компаниям, чем и хочу поделиться с вами.

Модель кухни

Мне нужна была угловая кухня размером 2м на 3м. Бытовая техника планировалась покупаться отдельно, но необходимо было выделить место для стиральной машинки и встроенной посудомойки. Для себя я нарисовала простой план, который и собиралась показывать менеджерам во время расчетов.

Конечно, предварительно я осмотрела выставочные образцы кухонь и ИКЕИ, и Зетты, и вот что я выбрала:

ИКЕА

ZETTA

Эти варианты максимально приближены к изначальной идее в моей голове.

Материалы и фурнитура

По этому критерию особой разницы для меня нет. Материалы изготовления и у ИКЕА, и у Зетты одинаковые: ДВП (фасады) / ДСП (каркас). Отличия я нашла в фурнитуре.

ИКЕА: довольно небольшой выбор ручек для фасадов, но они все стильные, поэтому проблем подобрать к серым дверцам не было. Петли простые, механизмы выдвижения ящиков плавные.

ZETTA: большой выбор ручек от стильных до безвкусных. А вот по словам менеджера петли и механизмы открытия и закрытия ящиков очень мудрые. Я не смогу воспроизвести все преимущества современных технологий, о которых мне рассказали, но фурнитура у Zetta навороченнее. Не обязательно качественнее, а именно более технически сложная.

Сказать по правде, мне не нужны были супер плавные механизмы, если они делали выше стоимость всего проекта. Но у Zetta нельзя полностью сконструировать кухню, у них есть 3 типа «шаблонов», и они в основном отличаются как раз механизмами.

Сервис во время расчетов и планирования

И в ИКЕА, и в Zetta можно прийти и спроектировать вашу будущую кухню. Но этот процесс в каждой из компаний очень разный. Сейчас я расскажу основные отличия.

ИКЕА: в Москве она имеет специальную дизайн-студию в ТРЦ Авиапарк, где специалисты с вами планируют кухни и гардеробы, рисуют 3D проекты, чтобы вы визуально могли видеть, что в конечном итоге получиться. Здесь не продаются товары шведского бренда, а только представлены образцы вариантов оформления гардеробов и кухонь.

Вы можете посмотреть, пощупать, приложить и т.д. любой образец. Например, вы можете подойти с куском столешницы к выбранным фасадам, чтобы посмотреть, как они будут сочетаться между собой.

Если вы не хотите стоять в очереди к дизайнеру (а они там постоянно заняты), то можете записаться на определенное время. Для вас будут выделены 1,5 часа, в течение которых вы сможете спланировать с нуля или изменить свой проект, сделанный заранее.

Но также вы можете спланировать кухню в любом магазине ИКЕА своего города.

Мне очень понравилось, что дизайнер на мониторе показывала, что получается, мы меняли фасады (глухие/со стеклом) в разных местах, выбирали оптимальный и наиболее красивый вариант. Когда очередь дошла до выбора столешницы, мы с дизайнером прошли в зал и подобрали ее "вживую", прикладывая различные варианты к выбранному нами фасаду (то же самое мы сделали и при выборе ручек).

В течение этих 1,5 часов мы сделали 2 варианта кухни. В презентационной распечатке проекта было несколько видов кухни (фронтальный, вид сверху и т.д.), полный список комплектующих со стоимостью и описанием, два варианта общей стоимости: с бытовой техникой и без неё.

ZETTA: у них тоже есть салон, где при вас могут нарисовать кухню и рассчитать ее стоимость. Там я подобрала из витринных экспозиций примерно то, что искала, и пошла к менеджеру считать. Увы, на меня не было выделено достаточно времени для проектирования, несмотря на то, что кроме меня никого в салоне не было. Все делалось быстро, монитор мне никто не показывал, а макет я увидела на распечатке. Мне не очень понравилось то, что получилось, я попросила поменять расположение шкафов и полок, на что менеджер ответил: «Это долго переделывать, на стоимость повлияет несильно». Так же меня смутило, что за меня выбрали ручки и столешницу, сказав: «Вам они лучше всего подойдут». Меня всегда пугает, когда консультант/менеджер магазина без надобности сообщает, что для меня лучше. Эти ограничения в планировании того варианта кухни, который я хочу, оставили неприятный осадок после посещения данного салона.

Я не стала долго пререкаться, но в голове уже закрались сомнения: а вдруг при производстве они что-то сделают не так и скажут, что мне так лучше будет.

Кухня в проекте получилась практически такая же, как кухня от ИКЕА. Но... Дальше ещё интереснее!

Цена кухни Zetta и IKEA

А теперь самое интересное. При практически одинаковых кухнях стоимость у Zetta оказалась выше на 80%!!!

Цена кухни ИКЕА: 103 979 руб.

Цена кухни Zetta: 187 421 руб.

Мне также понравилось у ИКЕА, что мне дали несколько вариантов стоимости (с бытовой техникой и без нее, со стеклянными фасадами и глухими). Что дополнительно позволяло мне принять наиболее удобное решение по выбору.

Сроки исполнения заказа

По этому критерию я тоже была очень сильно удивлена. Как уже было сказано ранее, среднее время производства по моим данным на основе звонков в разные компании – 30 дней.

ИКЕА: С распечаткой, которую я получила от дизайнера, я могла прийти в любой магазин ИКЕА, проверить наличие всех комплектующих, если они все были на складе, забрать мою кухню в этот же день. Если чего-то не хватало, ожидание поставки составило бы до 5 дней, что меня также устраивало.

ZETTA: сроки оказались безумно большие – 35 рабочих дней. Это гораздо дольше среднего по рынку, при том, что модель кухни была не индивидуальная, а серийная. В моих ограниченных условиях я не могла позволить себе ждать так долго.

Хочу отдельно отметить срок в 35 рабочих дней. В голове заказчика отложится цифра 35, а это почти месяц, казалось бы, не очень долго. Но пункт "рабочих" сильно удлиняет производство до 7-ми недель. А это уже почти 2 месяца! Я крайне негативно отношусь к таким маркетинговым уловкам.

Доставка или самовывоз

Дело в том, что кухню я должна была транспортировать в другой город. Это накладывало некоторые ограничения на доставку кухни.

ИКЕА: удобнее всего для меня оказался вариант с самовывозом, причём этот вариант будет удобен и для регионов России, где есть гипермаркеты ИКЕА. Когда я пришла в ближайший магазин с распечаткой, мне сообщили, что все комплектующие есть в наличии. Чтобы не терять время я узнала: если я оплачу сегодня, то собранный заказ сможет храниться у них на складе 3 дня бесплатно, а при необходимости я продлю хранение за 500р. в сутки. За это время можно заказать машину, которая заберет заказ из магазина и доставит куда нужно.

Доставка силами ИКЕА тоже есть, но для меня она была неудобна. Если я оплачиваю заказ сегодня, то кухню привезут завтра. И договориться о другом дне нельзя. В этом ИКЕА оказалась негибкой. Если же не оплатить заказ, а подсчитать удобный для вас день доставки, и накануне прийти в магазин для оплаты, то в магазине может не оказаться комплектующих вашего заказа. В этом заключается основное неудобство.

ZETTA: только доставка. Мне этот вариант не подошел, т.к. в моем случае я должна была платить дважды за доставку: Зетте и заказной машине для транспортировки в другой город.

Гарантийный срок

ИКЕА дает гарантию на свои кухни 25 лет, Зетта – 12 лет.

Есть и еще один приятный бонус от ИКЕА: если у вас в течение гарантийного срока что-то случилось с фасадом (гарантийный случай), а такую модель уже сняли с производства, то ИКЕА бесплатно поменяет абсолютно все фасады вашей кухни на те, которые вы выберете из имеющихся в линейке на текущий момент.

Здесь подробно об этом рассказано:

Отзывы о Zetta и IKEA в Интернете: клиенты и сотрудники

Я также посмотрела отзывы об этих компаниях в поисковиках и на Youtube. Меня интересовали не только клиенты, но и сотрудники. Отзывы оказались весьма разнообразны.

Так, на сайте otzovik.com рейтинг компании Zetta – 2,8 (из 5) баллов по результатам 18 отзывов, а у кухонь ИКЕА – 3,9 (из 5) баллов по результатам 45 отзывов.

Особенно меня насторожил отзыв о компании Zetta под названием «Жульё», цитирую:

Если вам хочется составить представление об этой мебели, то справьтесь о ней на сайте Мосгорсуда, арбитражного суда. Они фигурируют под названием "Тренто мобиле", "Грета", "Кухни Грета", каждый год перерегистрируя юрлицо, чтобы не платить по обязательствам предыдущего.

Также считаю, что отношение компании к своим сотрудникам отчасти проецируется и на отношении компании к своим клиентам. Кому интересно, можете почитать отзывы сотрудников о работе в компании Zetta и в Икеа.

Таблица сравнения

Чтобы подытожить всю мою аналитику по двум компаниям, я сделала сравнительную таблицу. Для этого визуально сравним критерии выбора для вышеописанных моделей кухонь.

Как видно из таблицы, ИКЕА ощутимо выигрывает по 6 важным параметрам из 6.

Что я не сравнивала: сборка и ее стоимость

Так как моя кухня должна была ехать в другой город, то мне не потребовались бы услуги ИКЕА и Зетта по ее сборке. Поэтому данный параметр не был мною рассмотрен. Однако, уверена, что он уже не повлиял бы на выбор, т.к. остальные критерии, которые были описаны выше, имели больший вес.

В итоге, что я выбрала

Несложно догадаться, что я выбрала кухню ИКЕА. Напомню, моими основными критериями были: цена и скорость производства, а в последствии добавился сервис при планировании кухни и отзывы клиентов. Шведский бренд безапелляционно оказался выгоднее в моей ситуации.

Я полностью удовлетворена своим выбором, кухня получилась красивой, именно такой, какой я ее и хотела видеть у себя в квартире.

Дайджест Квартблога

7 популярных ошибок в оформлении кухни - Современное оформление кухни без серьёзных ошибок! Мы провели опрос на одном из популярных форумов, чтобы выяснить, какие ошибки в оформлении кухни являются самыми распространенными. Итак, читаем и делаем выводы!

Перепланировка кухни: что можно и что нельзя? - Разбираемся во всех нюансах переделки кухонного пространства. Ньюансами объединения кухни и комнаты при перепланировке квартиры, поделится профессиональный дизайнер Марина Пенние.

Открытые полки на кухне: за и против - Открытые полки на кухне - это современный тренд и очень спорная тема. Рассказываем о плюсах и минусах открытых кухонных полок, подкрепляя их мнением хозяек с популярных форумов.

Белые кухонные гарнитуры: примеры из реальных московских квартир - Мы собрали статистику, доказывающую, что москвичи не боятся ухода за светлыми кухонными поверхностями.

Миниатюрная кухня: 15 идей для вдохновения - Обыгрываем недостаток кухонного пространства.

кухни zetta, отзывы