Учимся и становимся свободными: книги и курсы для взрослых карьеристов и фрилансеров

Сегодня Квартблог в рамках рубрики Стиль жизни расскажет о том, где и как можно обучиться удаленной работе.

Сегодня Квартблог в рамках рубрики Стиль жизни расскажет о том, где и как можно обучиться удаленной работе.

Содержание:

«Снова учиться? Вернуть студенческие амбиции? Зачем?» — спросишь ты.

Но признайся – тебя ведь иногда окрыляет перспектива совершить карьерный прорыв? Или, может, даже сменить офис на удаленную работу и зарабатывать в любимом интерьере?

К тому же, успешно пройденный курс поднимает самооценку, помогает оставаться востребованным, дарит уверенность.

«Но чему учиться? Какие навыки точно необходимы?»

Почти везде сейчас ценятся умения коммуницировать (!), убеждать, решать несколько задач одновременно, мыслить креативно.

Коммуникабельность — вообще очень обширное понятие. В большинстве случаев оно означает, что вы должны:

знать как свои 5 пальцев и понимать убеждающие формулы маркетинга;

вести деловую переписку;

развивать блог или группы в соцсетях;

презентовать себя на разных языках;

писать или переводить иностранные тексты.

Потому Квартблог собрал для вас самый подробный список книг и доступных курсов по этим направлениям.

Ну а начнем с того, как получить базовые знания и выбрать свой путь.

Главное о способах удаленного заработка

«Настольная книга копирайтера» Элины Слободянюк — старый, но актуальный труд, который дает представление о работе копирайтера, веб-автора, неймера. Книга может быть полезна всем, кто умеет писать и собирается зарабатывать на своем таланте. Книга «Профессии на просторе интернета» Аллы Пилипенко — более современный продукт. В нем представлены десятки актуальных профессий и на примерах показано, как научиться отличать «псевдовакансии», избегать мошенников. Плюс это пока что единственная новая книга о заработке, в которой целый раздел посвящен профориентации.

А если вы четко выбрали новую карьерную ступень, но вам не хватает только определенных навыков?

Предлагаем сразу несколько площадок, где можно посмотреть нужные курсы в записи или изучить их, как в школе, с домашними заданиями и строгими педагогами.

Крупные порталы, где можно выбрать курс под свою цель

Университет «Нетология» предлагает 5 самых трендовых отраслей обучения: интернет-маркетинг, управление, веб-дизайн, программирование, управление базами данных. В Академии сервиса для поиска работы HeadHunter десяток направлений, в том числе курсы по продажам, написанию текстов, подбору персонала и пр. В некоторых курсах есть пробные уроки. Платформа Coursera. Здесь сосредоточены курсы разных университетов мира. В частности — связанные с разработкой компьютерных программ и приложений, менеджментом, цифровым маркетингом, изучением иностранных языков. Есть много материалов на английском языке. На Udemy тоже можно обучиться веб-разработке, языкам программирования, маркетингу в соцсетях, а также освоить финансовый учет, искусство работы с фотографией. А на «Универсариуме» — масса прикладных лекций для тех, кто просто интересуется историей, фольклором, развитием кулинарии или киноискусства, кибернетикой. Но есть и более «деловые» курсы — по управлению финансами, временем, настройке контекстной рекламы.

Книги для развития навыка коммуникации

+5 изданий для тех, кто хочет учиться креативно мыслить и писать

Где интернет-маркетинг изложен простым языком

Заработок на собственном блоге: где освоить основы

5 сайтов с лучшими системами изучения английского языка дома

1) Ютьюб канал Английский по плейлистам

Данные бесплатные курсы английского языка подходят не только для тех, кто учит английский с нуля, но также и для среднего уровня и выше: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

2) Сайт Puzzle English

Разноплановые упражнения из открытого доступа позволят регулярно укреплять навыки орфографии, грамматики, расширять словарный запас. Плюс сделан упор на игровые методики, что очень эффективно. А для более интенсивного обучения есть платная программа, которая разрабатывается персонально для каждого желающего.

3) Онлайн-школа Skyeng

На этой платформе можно заказать пробную бесплатную email-рассылку с интересными уроками и несложными, но эффективными заданиями. А можно записаться на индивидуальный курс. И получить возможность обучаться с преподавателем по современной системе, общаться с другими учениками в разговорном клубе, следить за собственным прогрессом.

Даже бесплатные уроки Skyeng рассчитаны на вдумчивое обучение вместо привычного школьного зазубривания.

4) Платформа TeleEng

Здесь предлагается записаться на ежедневные уроки английского по WhatsApp или Telegram. А в обучении применяется оригинальный и очень эффективный метод ассоциаций, который используется, кроме прочего, для быстрого улучшения памяти.

5) Couchsurfing

Площадка, на которой можно познакомиться с жителями страны, в которую собираешься. И попрактиковаться в общении на их языке!

Учимся и подрабатываем: возможности цифрового мира

Вложения в новый курс или тренинг можно частично окупить. Приведем 3 примера, как, обучаясь, найти себе стажировку и дополнительный, хотя бы небольшой доход.

Осваиваешь искусство фотографии?

Представь свои первые работы на фотостоках.

Вот несколько самых крупных сайтов, на которых регулярно совершаются покупки:

Shutterstock

iStockphoto

Depositphotos

Fotolia

Dreamstime.com

Фотодженика

Стоки для мобильной фотографии:

Twenty20

EyeEm

Lobster

Специально ищут качественные фото веб-дизайнеры, разработчики сайтов, журналисты, редакторы журналов. Солидные издательства даже покупают дорогие эксклюзивные работы.

Некоторые стоки требуют пройти экзамен (предоставить на оценку несколько фото). Воспользуйся возможностью получить такую практику и проверить свои силы!

За одно скачивание работы ты первоначально в среднем будешь получать всего несколько центов. Но величина дохода будет расти по мере пополнения портфолио. Добавляй что-то новое еженедельно на 2-3 понравившихся популярных фотостока.

Так ты обретешь опыт и понимание, какие работы сейчас ценятся.

Любишь писать статьи?

Выбери свой жанр, любимую тематику и зарабатывай!

Что значит жанр статей и как его выбрать?

Почитай в «Настольной книге копирайтера» подробнее про типы рекламных текстов и статей. И выполни специальные упражнения по написанию статей из книги «Профессии на просторе интернета», чтобы понять, какой жанр подходит тебе, и добавить первые работы в портфолио.

Объективно оценить качество статьи поможет бесплатный чек-лист, который есть на сайте Академии правильных копирайтеров.

После этого можно выбрать свой путь заработка.

Первый вариант. Разместить работы на биржах готовых статей: TextSale, Сopylancer.ru, Адвего. Правда, на таких сайтах изначально невысокие гонорары. Но есть возможности найти постоянных заказчиков и договариваться о повышении ставки.

Второй вариант. Предлагать материалы и постоянное сотрудничество тематическим онлайн-журналам и блогерам.

Третий вариант. Брать заказы на специальных сайтах для фрилансеров.

Самый крупный портал, на котором новые заказы появляются каждый час — fl.ru.

Другие сайты, полезные для авторов:

– https://freelance.ru

– https://www.weblancer.net

Еще больше вариантов и подробных инструкций есть в книге «Профессии на просторе интернета».

Решаем бытовые вопросы и осваиваем маркетинг

Вспомним еще один замечательный способ компенсировать отпускные расходы и получить полезный опыт. Его суть — отобрать и продать ненужные вещи.

Для начала выбери из закромов всё, чем давно не пользуешься, по японской тактике КонМари. Такая уборка сама по себе будет полезна.

Затем поставь перед собой цель продать каждую вещь, которая имеет приличный товарный вид.

Для этого:

выбери правильные площадки для размещения рекламы (это может быть крупный портал вроде Авито, антикварный форум или личная страница в ВК, зависит от нужной аудитории);

(это может быть крупный портал вроде Авито, антикварный форум или личная страница в ВК, зависит от нужной аудитории); сделай хорошие фото с разных ракурсов;

с разных ракурсов; и главное — продумай тексты объявлений, чтобы зацепить возможных покупателей.

Изучаешь основы маркетинга? Попробуй использовать технику «Характеристики-Преимущества-Выгоды», покажи преимущества и сферы использования своих товаров.

Таким же образом можно выгодно продать собственные изделия ручной работы.

Квартблог желает вам продуктивного обучения и карьерного признания. Пусть дом и работа станут вашими источниками вдохновения!

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