Отличные экопривычки: начните сегодня, чтобы было лучше завтра

Квартблог призывает начать формировать правильные экологические привычки уже сейчас, чтобы в ближайшем будущем нам не жалеть о пассивном поведении. Давайте начинать с малого!

Все наши привычки вырабатываются постепенно. Поэтому Квартблог призывает начать формировать правильные экологические привычки уже сейчас, чтобы в ближайшем будущем нам не жалеть о пассивном поведении. Давайте начинать с малого!

Начните с экономии воды

Самое простое – выключать воду тогда, когда она вам не нужна. Например, во время чистки зубов или бритья. Даже во время мытья посуды сильный напор нужен далеко не всегда.

Главное в этом подходе – потреблять ровно столько воды, сколько вам нужно.

В среднем за 1 минуту из крана подается от 7 до 11 литров воды, и если чистить зубы 3 минуты, как рекомендуют стоматологи, будет потрачено от 21 до 33 литров. Если же закрывать кран на время чистки зубов, вы сэкономите целых 8 000 литров воды за год. Представляете, сколько можно сэкономить за 5, 10, 20 лет, особенно, когда такой подход станет массовым? Если привыкнуть к использованию стакана для ополаскивания зубов и зубной щетки, то расход воды станет еще меньше.

Если же закрывать кран на время чистки зубов, вы сэкономите целых 8 000 литров воды за год

Перед бритьем можно заполнить раковину или тазик водой и промывать бритву там, а после – под тонкой струйкой из крана.

Помогают сэкономить воду и насадки-аэраторы, которые устанавливаются на кран. Они добавляют к вытекающей воде воздух, поэтому разницу в силе напора вы не почувствуете, зато станете потреблять на 20% меньше воды.

Откажитесь от чеков из банкоматов

«Это же просто бумага, которая дальнейшем прекрасно разложится и без посторонней помощи», – думаете вы? К сожалению, это не так. В состав бумаги входит бисфенол А, который обладает токсичными свойствами, и сдавать такие отходы вместе с обычными газетами и картоном нельзя, иначе вредной станет вся партия. По последней статистике, в России вместе с несортированным мусором каждый год уходит на свалку около 10 000 тонн термобумаги.

В состав бумаги входит бисфенол А, который обладает токсичными свойствами, и сдавать такие отходы вместе с обычными газетами и картоном нельзя

К сожалению, в обычных магазинах нельзя полностью отказаться от чеков, так как торговля происходит по своим стандартам, которые обязывают продавцов выдавать бумажные ленты чеков. Местами начинают внедрять аппараты, которые отправляют чек о покупке на электронную почту, но такой подход используется далеко не везде.

Сознательно и вполне успешно вы можете отказаться от чеков в банкомате. За оборотом средств можно следить через СМС или специальные приложения на смартфон.

Если в вашей ситуации получение чека необходимо – конечно, забирайте (как правило, банкомат безапелляционно выдаст его), но если можно обойтись и без бумажки – задумайтесь о чистоте окружающей среды и откажитесь от печати.

Не пользуйтесь пластиковыми пакетами

Все знают, что пластик не разлагается, поэтому для его дальнейшей «жизни» после использования требуется переработка или утилизация. К сожалению, не во всех странах количество компаний и их возможности соответствуют такому объему производимого пластикового мусора. Обычно он просто попадает на общую свалку, где валяется многие годы (это в лучшем случае) или из мусорных контейнеров его уносит в леса, поля и реки. Реки, как вы помните из школьной географии, впадают в крупные водоемы, а приводит это к тому, что в океанах, морях и озерах каждый год появляется 8 миллионов тонн пластика. В Тихом океане по сей день плавает мусорный остров, площадь которого равна территории Франции.

Вы можете внести свой вклад за снижение объема мусора!

Часто пакеты берутся неосознанно: магазины предоставляют их бесплатно или сразу же упаковывают приобретенную продукцию в них без спроса. Тем не менее, в супермаркетах вы можете клеить ценник непосредственно на фрукты, а на рынке класть покупки в свою тару. Замените пластиковые пакеты тканевыми сумками, так вы не только поможете окружающей среде, но и уменьшите количество мусора у себя дома. Выберите сумку на свой вкус: хлопковые очень компактны, а джутовые и холщовые более плотные и выдерживают больший вес. Обязательно обратите внимание на ручки: их длину, ширину. К основной части они должны быть пришиты крестом и квадратом.

Не используйте пластиковые соломинки

Вы не поверите, но пластиковые трубочки не перерабатываются. Большая часть соломинок не помечена утилизационным треугольником, поэтому выбрасывается вместе с несортированным мусором. Скорее всего, трубочка, из которой вы пили свой первый молочный коктейль, до сих пор где-то существует.

Глобальной статистики по этому вопросу нет, но известно, что в США на помойку отправляются более 500 000 000 соломинок ежедневно. Какая-то часть трубочек, как и остальной неперерабатываемый мусор, остается на суше, остальная попадает в океаны, где плавает обособленно или скапливается в мусорных островах.

Каждый год из-за пластика страдает и погибает более 100 000 морских жителей, особенно черепахи. В 2017 году зоологи спасали одну из них, вытаскивая соломинку у нее из носа.

Прогнозы неутешительны: говорят, что с нынешними темпами к 2050 году в морях будет сконцентрировано больше пластика, чем морских обитателей. Вы можете проявить сознательность и принять меры самостоятельно:

Купите домой многоразовые трубочки. Сейчас их производят из стекла, бамбука, нержавеющего металла. Они не только не загрязняют окружающую среду, но и выглядят очень стильно.

Если от соломинок все же нельзя отказаться (например, для ухода за больными), выбирайте биоразлагаемые варианты, сделанные из бумаги или крахмала. Помните, что для их разложения требуются компостные условия. К сожалению, они обеспечены не на всех свалках.

Берите с собой «походный набор», чтобы не пользоваться одноразовыми вещами: вилку, ложку, нож, трубочку, зубочистку.

В барах и ресторанах предупреждайте официанта или бармена, что вам не нужна соломинка. Как правило, ее подают по умолчанию в качестве варианта сервировки напитка, даже если в будущем вы ей не воспользуетесь.

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