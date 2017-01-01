Отличные экопривычки: начните сегодня, чтобы было лучше завтра

Все наши привычки вырабатываются постепенно. Поэтому Квартблог призывает начать формировать правильные экологические привычки уже сейчас, чтобы в ближайшем будущем нам не жалеть о пассивном поведении. Давайте начинать с малого!
Начните с экономии воды
Самое простое – выключать воду тогда, когда она вам не нужна. Например, во время чистки зубов или бритья. Даже во время мытья посуды сильный напор нужен далеко не всегда.
Главное в этом подходе – потреблять ровно столько воды, сколько вам нужно.
В среднем за 1 минуту из крана подается от 7 до 11 литров воды, и если чистить зубы 3 минуты, как рекомендуют стоматологи, будет потрачено от 21 до 33 литров. Если же закрывать кран на время чистки зубов, вы сэкономите целых 8 000 литров воды за год. Представляете, сколько можно сэкономить за 5, 10, 20 лет, особенно, когда такой подход станет массовым? Если привыкнуть к использованию стакана для ополаскивания зубов и зубной щетки, то расход воды станет еще меньше.
Если же закрывать кран на время чистки зубов, вы сэкономите целых 8 000 литров воды за год
Перед бритьем можно заполнить раковину или тазик водой и промывать бритву там, а после – под тонкой струйкой из крана.
Помогают сэкономить воду и насадки-аэраторы, которые устанавливаются на кран. Они добавляют к вытекающей воде воздух, поэтому разницу в силе напора вы не почувствуете, зато станете потреблять на 20% меньше воды.
Откажитесь от чеков из банкоматов
«Это же просто бумага, которая дальнейшем прекрасно разложится и без посторонней помощи», – думаете вы? К сожалению, это не так. В состав бумаги входит бисфенол А, который обладает токсичными свойствами, и сдавать такие отходы вместе с обычными газетами и картоном нельзя, иначе вредной станет вся партия. По последней статистике, в России вместе с несортированным мусором каждый год уходит на свалку около 10 000 тонн термобумаги.
В состав бумаги входит бисфенол А, который обладает токсичными свойствами, и сдавать такие отходы вместе с обычными газетами и картоном нельзя
К сожалению, в обычных магазинах нельзя полностью отказаться от чеков, так как торговля происходит по своим стандартам, которые обязывают продавцов выдавать бумажные ленты чеков. Местами начинают внедрять аппараты, которые отправляют чек о покупке на электронную почту, но такой подход используется далеко не везде.
Сознательно и вполне успешно вы можете отказаться от чеков в банкомате. За оборотом средств можно следить через СМС или специальные приложения на смартфон.
Если в вашей ситуации получение чека необходимо – конечно, забирайте (как правило, банкомат безапелляционно выдаст его), но если можно обойтись и без бумажки – задумайтесь о чистоте окружающей среды и откажитесь от печати.
Не пользуйтесь пластиковыми пакетами
Все знают, что пластик не разлагается, поэтому для его дальнейшей «жизни» после использования требуется переработка или утилизация. К сожалению, не во всех странах количество компаний и их возможности соответствуют такому объему производимого пластикового мусора. Обычно он просто попадает на общую свалку, где валяется многие годы (это в лучшем случае) или из мусорных контейнеров его уносит в леса, поля и реки. Реки, как вы помните из школьной географии, впадают в крупные водоемы, а приводит это к тому, что в океанах, морях и озерах каждый год появляется 8 миллионов тонн пластика. В Тихом океане по сей день плавает мусорный остров, площадь которого равна территории Франции.
Вы можете внести свой вклад за снижение объема мусора!
Часто пакеты берутся неосознанно: магазины предоставляют их бесплатно или сразу же упаковывают приобретенную продукцию в них без спроса. Тем не менее, в супермаркетах вы можете клеить ценник непосредственно на фрукты, а на рынке класть покупки в свою тару. Замените пластиковые пакеты тканевыми сумками, так вы не только поможете окружающей среде, но и уменьшите количество мусора у себя дома. Выберите сумку на свой вкус: хлопковые очень компактны, а джутовые и холщовые более плотные и выдерживают больший вес. Обязательно обратите внимание на ручки: их длину, ширину. К основной части они должны быть пришиты крестом и квадратом.
Не используйте пластиковые соломинки
Вы не поверите, но пластиковые трубочки не перерабатываются. Большая часть соломинок не помечена утилизационным треугольником, поэтому выбрасывается вместе с несортированным мусором. Скорее всего, трубочка, из которой вы пили свой первый молочный коктейль, до сих пор где-то существует.
Глобальной статистики по этому вопросу нет, но известно, что в США на помойку отправляются более 500 000 000 соломинок ежедневно. Какая-то часть трубочек, как и остальной неперерабатываемый мусор, остается на суше, остальная попадает в океаны, где плавает обособленно или скапливается в мусорных островах.
Каждый год из-за пластика страдает и погибает более 100 000 морских жителей, особенно черепахи. В 2017 году зоологи спасали одну из них, вытаскивая соломинку у нее из носа.
Прогнозы неутешительны: говорят, что с нынешними темпами к 2050 году в морях будет сконцентрировано больше пластика, чем морских обитателей. Вы можете проявить сознательность и принять меры самостоятельно:
- Купите домой многоразовые трубочки. Сейчас их производят из стекла, бамбука, нержавеющего металла. Они не только не загрязняют окружающую среду, но и выглядят очень стильно.
- Если от соломинок все же нельзя отказаться (например, для ухода за больными), выбирайте биоразлагаемые варианты, сделанные из бумаги или крахмала. Помните, что для их разложения требуются компостные условия. К сожалению, они обеспечены не на всех свалках.
- Берите с собой «походный набор», чтобы не пользоваться одноразовыми вещами: вилку, ложку, нож, трубочку, зубочистку.
- В барах и ресторанах предупреждайте официанта или бармена, что вам не нужна соломинка. Как правило, ее подают по умолчанию в качестве варианта сервировки напитка, даже если в будущем вы ей не воспользуетесь.
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