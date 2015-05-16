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полоска в интерьере

Полоска в интерьере: 5 правил

Полоска в интерьере — принт популярный и любимый многими дизайнерами. Они умело используют его при создании интерьеров самых различных стилей: фьюжн, ар-деко, поп-арт, классика. При умелом обращении полоска дарит возможность скорректировать недостатки помещения. Давайте рассмотрим 5 правил, которыми стоит руководствоваться, если вы хотите добавить параллельные линии в свой интерьер.

Полоска в интерьере - Горизонтальная "полнит"

Забавно, но факт: правила выбора полосок справедливы как для одежды (дамы, горизонтальная полоска визуально увеличивает объем, поэтому будьте аккуратны), так и для интерьера. Горизонтальная полоска, перенесенная на обои, визуально расширяет помещение, но при этом "опускает" потолок. Узкие полоски дают более заметный эффект, но есть опасность, что они будут "рябить в глазах". Поэтому к выбору полосатых обоев нужно подходить очень внимательно и просить развернуть рулон перед покупкой, чтобы видеть полную картину.

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Вертикальная полоска не для узких помещений

Вы же не хотите ощущать себя упавшим в колодец? Запомните правило: если высота помещения больше его ширины, то вертикальная полоска находится под запретом. Зато для широких помещений со среднестатистической высотой она будет очень кстати.

полоска в интерьере

Если тонкая полоска, то спокойных цветов

Причина этого правила — тяжелое восприятие слишком интенсивной контрастной полоски. Она может вызывать головокружение, раздражение и даже переутомление. Широкие не контрастные полосы, наоборот оказывают успокаивающее и расслабляющее действие.

Тонкая полоска хороша для коррекции помещения, если контраст между цветами не слишком большой. Зато аксессуары и текстиль с яркими тонкими полосками добавят динамичности в любой размеренный интерьер.

полоска в интерьере

Одна акцентная стена

Не стоит злоупотреблять полосатыми обоями. Наиболее гармонично в интерьере смотрится одна акцентная стена. В спальне отдайте предпочтение стене за изголовьем кровати, а в гостиной — стене без окон. Для особо смелых: можно продолжить принт на потолке. Тоггда создастся ощущение "бесконечной высоты".

Еще один совет: не перегружайте полосатую стену деталями и эффектной мебелью, лучше отдать предпочтение простой, лаконичной мебели, которая "не потеряется". 

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Полоски для всех стилей

Хорошая новость: полоски подходят практически для любых стилей интерьера. И даже те, для которых не характерно использование прямых линий (модерн, стиль 60-х, прованс), могут без конфликта с эстетикой принять некоторые полосатые детали. Как говорится, правила на то и придуманы, чтобы их нарушать. Порой неожиданные решения и детали становятся самыми интересными в интерьере.

полоска в интерьере

Мы попросили прокомментировать использование полосок в интерьере дизайнера интерьера.

Мария Соловьева-Сосновик, студия Bureau17-117. Дизайнер интерьера, декоратор, журналист, член Объединения Декораторов Интерьеров

 

Вряд ли можно найти другой такой орнамент, одновременно традиционный и современный, дерзкий и старомодный. Полоска никогда не выходит из моды. Если трудно решиться на полоску на потолке или яркие контрастные полосы на стенах, можно оживить интерьер полосатыми шторами и подушками. Несколько полосатых предметов будут отлично сочетаться, если цвета подходят друг другу, а полоски имеют разную ширину и ритм. Только чур не злоупотреблять сине-белыми или красно-белыми полосами. Климат в порту пяти морей совсем для этого не подходит. Полосатые предметы хороши и тем, что могут прекрасно существовать в одиночестве. Их вовсе необязательно поддерживать полосками в других углах. А еще полоска необязательно должна быть прямой! Шкура зебры - тоже в полосочку. 
 

Фотографии: zillow.com 

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