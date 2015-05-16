Полоска в интерьере: 5 правил

Мы расскажем, как грамотно расположить полосатую мебель, декор и обои, чтобы улучшить внешний вид помещения.

Полоска в интерьере — принт популярный и любимый многими дизайнерами. Они умело используют его при создании интерьеров самых различных стилей: фьюжн, ар-деко, поп-арт, классика. При умелом обращении полоска дарит возможность скорректировать недостатки помещения. Давайте рассмотрим 5 правил, которыми стоит руководствоваться, если вы хотите добавить параллельные линии в свой интерьер.

Полоска в интерьере - Горизонтальная "полнит"

Забавно, но факт: правила выбора полосок справедливы как для одежды (дамы, горизонтальная полоска визуально увеличивает объем, поэтому будьте аккуратны), так и для интерьера. Горизонтальная полоска, перенесенная на обои, визуально расширяет помещение, но при этом "опускает" потолок. Узкие полоски дают более заметный эффект, но есть опасность, что они будут "рябить в глазах". Поэтому к выбору полосатых обоев нужно подходить очень внимательно и просить развернуть рулон перед покупкой, чтобы видеть полную картину.

Вертикальная полоска не для узких помещений

Вы же не хотите ощущать себя упавшим в колодец? Запомните правило: если высота помещения больше его ширины, то вертикальная полоска находится под запретом. Зато для широких помещений со среднестатистической высотой она будет очень кстати.

Если тонкая полоска, то спокойных цветов

Причина этого правила — тяжелое восприятие слишком интенсивной контрастной полоски. Она может вызывать головокружение, раздражение и даже переутомление. Широкие не контрастные полосы, наоборот оказывают успокаивающее и расслабляющее действие.

Тонкая полоска хороша для коррекции помещения, если контраст между цветами не слишком большой. Зато аксессуары и текстиль с яркими тонкими полосками добавят динамичности в любой размеренный интерьер.

Одна акцентная стена

Не стоит злоупотреблять полосатыми обоями. Наиболее гармонично в интерьере смотрится одна акцентная стена. В спальне отдайте предпочтение стене за изголовьем кровати, а в гостиной — стене без окон. Для особо смелых: можно продолжить принт на потолке. Тоггда создастся ощущение "бесконечной высоты".

Еще один совет: не перегружайте полосатую стену деталями и эффектной мебелью, лучше отдать предпочтение простой, лаконичной мебели, которая "не потеряется".

Полоски для всех стилей

Хорошая новость: полоски подходят практически для любых стилей интерьера. И даже те, для которых не характерно использование прямых линий (модерн, стиль 60-х, прованс), могут без конфликта с эстетикой принять некоторые полосатые детали. Как говорится, правила на то и придуманы, чтобы их нарушать. Порой неожиданные решения и детали становятся самыми интересными в интерьере.

Мы попросили прокомментировать использование полосок в интерьере дизайнера интерьера.

Мария Соловьева-Сосновик, студия Bureau17-117. Дизайнер интерьера, декоратор, журналист, член Объединения Декораторов Интерьеров

Вряд ли можно найти другой такой орнамент, одновременно традиционный и современный, дерзкий и старомодный. Полоска никогда не выходит из моды. Если трудно решиться на полоску на потолке или яркие контрастные полосы на стенах, можно оживить интерьер полосатыми шторами и подушками. Несколько полосатых предметов будут отлично сочетаться, если цвета подходят друг другу, а полоски имеют разную ширину и ритм. Только чур не злоупотреблять сине-белыми или красно-белыми полосами. Климат в порту пяти морей совсем для этого не подходит. Полосатые предметы хороши и тем, что могут прекрасно существовать в одиночестве. Их вовсе необязательно поддерживать полосками в других углах. А еще полоска необязательно должна быть прямой! Шкура зебры - тоже в полосочку.

Фотографии: zillow.com

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