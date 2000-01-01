Ремонт ванной своими руками: этапы, покупки, практичные бюджетные материалы

Мы подробно разберем последовательность планировки и операций ремонта ванной комнаты своими руками, а также список всего необходимого и нюансы выбора вида отделки.

Капитальный ремонт ванной комнаты своими руками может обойтись вам примерно в 1,5 раза дешевле, чем комплекс услуг специалистов. Но только при условии, что материалы подобраны практичные, работы выполнены качественно и в правильном порядке, а эстетический результат нравится всем в вашем доме. Потому мы подробно разберем последовательность планировки и ремонтных операций, список всего необходимого, нюансы выбора вида отделки. И также рассмотрим популярные материалы, которые сочетают доступную стоимость и долговечность.

Содержание:

С чего начать: базовые подготовительные работы

Порядок работ в старом доме

1) Объективно оцените расположение сантехники.

И одновременно – удобство планировки.

Что оставить на местах? Что лучше переместить? Как можно сделать площадь комнаты эргономичнее и комфортнее для всех?

Возможно, просторную чугунную ванну можно отреставрировать и органично вписать в новый интерьер? Или развернуть?

2) Разработайте новый дизайн-проект.

Изобразите подробный эскиз будущего интерьера для водных процедур на бумаге или (что предпочтительнее) закажите/сделайте визуализацию в специальной компьютерной программе. Продумайте все в деталях, с учетом сантехники и гарнитуров, которые останутся.

Идеи для вдохновения можно взять у нас на Квартблоге здесь и здесь.

3d-визуализация, конечно, убережет от непредвиденных неудобств. Но если вы меняете расположение сантехники, планируете снести или, наоборот, сделать дополнительную перегородку, новый план лучше обсудить со специалистом инжиниринговой фирмы. Причем желательно сразу попросить консультацию и по поводу дальнейшего монтажа электропроводки.

3) Уберите сантехнику, которая подлежит замене.

Старые чугунные трубы тоже обязательно нужно демонтировать.

4) Удалите старую отделку.

В доме, возведенном до начала 2000-х годов, желательно полностью очистить стены, убрать старое напольное покрытие. И вдобавок перед отделкой обшить стену легкими перегородками.

Это, во-первых, связано с тем, что в старых строениях ванную и туалет делали в отсеке, построенном с применением вредного асбестоцемента.

Во-вторых, в новом интерьере в любом случае лучше будут смотреться свежие, современные отделочные материалы.

5) …И старые электропровода.

Их можно оставить только в том случае, если новая система проводки будет наружной.

Порядок работ в новостройке

1) Разработайте проект.

В новой квартире с просторной ванной комнатой у вас есть возможность продумать с нуля удобное зонирование, план расположения сантехники и внедрить новые фишки оформления.

2) Разработайте схему сантехники.

Этот этап дополняет предыдущий. Можете воспользоваться специальной компьютерной программой, которая составит за вас схему проведения коммуникаций, отопления и упростит часть работы.

Порядок ремонтных и отделочных работ

Подготовка материалов

1) Подберите типы отделочных материалов.

Имея на руках свой эскиз, подберите в магазине/интернете кафель, керамику, краску или другие материалы в желаемых цветах.

На этом этапе учтите несколько моментов.

Если планируется монтаж теплого пола, подойдут следующие покрытия: керамогранит, клинкерная плитка, терракотовая эмалированная монокоттура. Или ламинат с пометкой «для теплых полов».

Тренд на однотонность позволяет окрасить все стены и потолок водостойкой краской. Однако часть стены возле ванной или стены открытого душевого уголка лучше отделать в этом случае кафелем, стеновыми панелями из цветного стекла или оргстекла.

Используя специальные онлайн-опции можно визуализировать разные варианты раскладки плитки или ПВХ-панелей, быстро рассчитать количество и/или площадь материалов нужной марки. То есть сразу выполнить пункты 2 и 3.

Пример работы одного из таких сервисов в видео:

При этом учтите, что ПВХ-вагонку в ванной практичнее монтировать вертикально.

2) Сделайте разметку на стенах.

Четко пометьте площади пола и стен, которые будут покрыты разными видами отделки, и те участки пола, где будет располагаться крупная сантехника.

Это поможет продуманно и оригинально сделать зонирование и выполнить следующий этап – расчет.

3) Рассчитайте площадь отделки.

И одновременно стоимость отделочных плит, краски, напольных покрытий. К этому нужно приплюсовать стоимость материалов для черновой отделки, о которых скажем ниже. На этом же этапе стоит заказать сантехнику и нужный объем тех материалов, которые будут доставляться издалека.

Переходим к практике. Ремонтные работы в ванной:

4) Подготовка потолка.

В большинстве случаев начинать отделку в ванной комнате в новостройке стоит с гидроизоляции потолка.

Первоначально нужно заделать мелкие трещины (если они есть), обработать потолок противогрибковым составом. Затем – смесью для проникающей гидроизоляции и краской, выдерживая между всеми этапами время, рекомендованное производителями составов.

Если вы собираетесь делать подвесной потолок, этап покраски пропускается. Монтаж лучше будет выполнить позже.

5) Замена или монтаж коммуникаций.

Электропровода крепятся к стенам хомутами до этапа штукатурки.

Распределительные короба могут монтироваться на стенах (в этом случае для них делаются гнезда) или на потолке, если планируется монтаж подвесной конструкции.

Если вы делаете комплексный ремонт в новостройке, этот этап лучше запланировать на тот день, когда будет монтироваться проводка во всей квартире.

Что касается водяных коммуникаций, монтаж и разводка труб – единственный этап, который лучше доверить мастерам. Особенно если вы перемещаете ванну или унитаз, полностью обновляете чугунные магистрали в старом доме.

6) Подготовка пола.

Для того, чтобы подготовить пол к декоративной отделке, выполните сначала такие операции:

осмотрите поверхность, заделайте мелкие трещины;

сделайте двухслойную гидроизоляцию;

сделайте утепление свободных участков пола (исключая места, которые выделены под ванную или душевую);

на слое утеплителя сделайте такой пирог: два слоя полиэтилена для дополнительной гидроизоляции, бетонная стяжка с армирующей сеткой;

если планируете укладывать теплый пол, он должен монтироваться на тех участках, где не планируется размещать сантехнику и мебель, в стяжку;

стяжка с теплым полом заливается дополнительным слоем наливного состава.

В зависимости от вида раствора и толщины слоя, стяжка будет высыхать от 4 до 14 дней. После этого можно подровнять основание и приступать к следующему этапу.

Если в проекте предусмотрен напольный трап, его нужно временно зафиксировать на проектном месте перед этапом укладки утеплителя и соединить с канализацией.

7) Установка ванны.

Через два дня после завершения работ с напольным покрытием нужно установить чашу ванны (если она запланирована в проекте) с подключением сифона.

Если чаша из тонкой стали, желательно сначала отделать ее фольгированным вспененным полиэтиленом для шумо- и теплоизоляции.

Если планируете скрыть ванну декоративным экраном, сделать кирпичную перегородку нужно после этого этапа. Облицовку экрана выполните позже.

8) Черновая штукатурка стен.

Стяжку пола при выполнении этого этапа лучше временно защитить листом фанеры или ДСП.

В новостройке по возможности эту работы желательно выполнять параллельно с черновой подготовкой стен смежных помещений.

Штукатурка подсыхает от 4 до 14 дней, и приступать к следующему этапу стоит не раньше этого срока.

9) Декоративная отделка стен.

Поскольку чаще всего стены ванной отделываются кафелем, опишем самую рациональную технологию его укладки.

Если чаша ванной вмонтирована возле стены, первый ряд плитки укладывается над ее бортом.

Затем отделку нужно продолжать от этого ряда, снизу вверх.

На остальные стены укладывайте кафель сверху вниз, но не докладывайте последнюю полосу у пола (к ней вернемся позже).

10) Укладка напольного покрытия.

Если вы используете традиционный практичный кафель, керамогранит или клинкерную плитку, начинайте укладку от площадки под ванной к стенам.

Через день после укладки выполните затирку швов.

11) Укладка последней полосы настенного кафеля.

Этот этап выполните через 2 дня после отделки пола. Плиты должны соприкасаться с напольной облицовкой.

12) Облицовка экрана ванной.

13) Монтаж подвесного потолка (если он запланирован в проекте).

Каркас подвесной конструкции монтируется уже тогда, когда готовы стены. При этом его можно сделать до укладки пола.

14) Монтаж розеток, выключателей, светильников.

15) Установка сантехнических приборов (кроме чаши ванной).

16) Декорирование интерьера.

Только на завершающем этапе в ванной комнате монтируются полки, зеркала, вешалки, настенные аксессуары.

Примеры отделки ванной бюджетными материалами

Кроме настенного кафеля и подвесных потолочных конструкций есть другие облицовочные материалы, доступные по цене и практичные одновременно. Вот несколько вариантов использования таких материалов.

1) ПВХ-панели на стенах и потолке.

2) ПВХ на стенах и алюминиевые панели на потолке.

3) Покраска стен и потолка водостойкими составами.

4) Дизайнерское комбинирование ПВХ-панелей и водостойкой краски на стенах и краска на потолке.

Расскажем подробнее про выбор и способы использования в ванной таких материалов.

ПВХ-плиты и панели: особенности выбора и монтажа

Такие плиты могут применяться и для стен, и для потолка. Обычно они легко монтируются, устойчивы к влаге и бытовой химии, и за ними легко ухаживать.

Как выбрать

Определитесь, какие размеры и формы плит подойдут под ваш дизайн-проект. Существуют такие основные модификации:

в виде широких полос (длиной от 2700 мм, шириной от 153 до 500 мм) узкие полосы, или вагонка (длиной от 2700 мм, шириной 100 или 125 мм) плиточные/квадратные (от 300*300 мм до 1000*1000 мм).

Выбирайте плотные и жесткие изделия.

Большинство моделей состоят из 2 пластин, соединенных ребрами жесткости.

Прочность панели напрямую зависит от ее толщины (то есть расстояния между пластинами) и плотности расположения ребер.

Минимальная требуемая толщина для стеновых ПВХ – 10 мм. Для потолочных она может составлять 5 мм.

Обратите внимание и на то, что стеновая вагонка выпускается длиной не больше 6 м. Потолочная может достигать 12 м.

Выбирая пластинчатые панели в магазине, сразу исключите партии, в которых ребра жесткости деформированы, лицевая панель просвечивается (видны ребра), рисунок частично затерт.

Существуют и листовые однослойные панели, квадратные и прямоугольные, зачастую объемные. Они нередко выпускаются в интересном дизайнерском исполнении, под плитку, кирпич или дерево, или с рельефом.

При выборе таких моделей тоже обращайте внимание на толщину и плотность.

При этом использовать листовые ПВХ-панели можно только в ванной с ровными стенами или на одной безупречно выровненной акцентной стене.

Если выбираете ПВХ с древесным, каменным узором или любым другим интересным оформлением, поинтересуйтесь технологией нанесения рисунка.

Долго сохраняют эстетичный вид ламинированные модификации, в которых плёнка с рисунком наносится на панель, а затем покрывается лаком. Если рисунок наносится сразу на изделие, качество хуже.

Кроме этого, при покупке двухслойных панелей можно выбрать тип (рисунок) крепления планок.

Для отделки потолка в дизайнерских проектах нередко предусмотрены алюминиевые панели, более дорогие и стильные. В некоторых случаях их завышенная стоимость (в сравнении с ПВХ-вагонкой) оправдана. Они надолго сохраняют красивый блеск, не деформируются и могут применяться с мощными светильниками (в отличие от пластиковых).

Как монтировать

Для крепления двухслойных панелей обычно делается каркас, деревянный, металлический или пластиковый.

Сейчас для такого каркаса лучше всего использовать специально разработанные пластиковые планки. Удобные защелки (кляймеры) на них позволяют легко выполнять и монтаж, и демонтаж, с минимумом комплектующих деталей.

Второй способ – приклеивание панелей.

Если вы хотите вертикально разместить на стене пластиковую вагонку, сначала закрепите по периметру пола и потолка направляющие профили.

Панели подгоняются друг к другу с помощью этих профилей. А для прикрепления к стене можно использовать водостойкий клей, жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Листовые ПВХ крепятся только клеевым способом. Лучше всего приобрести специальный клей, выпущенный маркой плит.

Краски для ванной: состав и виды

Краска – альтернативный недорогой материал для отделки ванной. Ее можно применить только на потолке, на части стен или на всех стенах и потолке.

Прежде всего, для ванн и санузлов подходят краски на водной основе, с добавлением латексов, дешевых синтетических или дорогих, более качественных. Благодаря латексу и образуется равномерно окрашенный, влаго- и пароустойчивый слой.

В этой группе есть такие основные виды красок.

Акриловые. Это самые недорогие смеси, в которых преобладают дешевые латексы. Латексные. Если на упаковке есть такая маркировка, в составе преобладают дорогие, более качественные латексы. Акрилатная, или 100% акрилат. К этому виду тоже относятся высококачественные краски, более плотные и вязкие, в сравнении с акриловыми, и очень устойчивые к водяному пару.

Высококлассные и стойкие к истиранию латексные краски выгоднее дешёвых акриловых. Их высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы и простотой ухода.

Но помним: даже при использовании самой качественной краски стены возле душа, чаши ванной и умывальника обязательно нужно отделать плиткой или стеклянными панелями.

Что нужно для ремонта в ванной: проверяем по списку

Начнем с того, что нужно заказать заранее.

1) Отделочные материалы для пола, стен и потолка.

Нужную площадь можно просчитать вручную, сделав отместки на поверхностях, или в компьютерных программах.

Если планируете использовать ПВХ-панели, заранее приобретите материалы для каркаса, направляющие и молдинги, для эстетичного скрепления панелей в углах, между стеной и потолком.

2) Сантехника.

Если речь идет о ремонте во вторичке, закажите заранее те предметы сантехники, которые планируете заменить.

Если планируете заменить ванную на душевую кабину, предварительно замерьте помещение, определите оптимальные размеры поддона и высоту изделия. Габариты должны примерно соответствовать пропорциям вашего эскиза.

3) Материалы. Полипропиленовые водопроводные трубы, сифоны для каждого предмета сантехники, гибкие шланги, отводы, муфты, вентили, смеситель с душем и дополнительная фурнитура, трап.

По поводу полного списка и монтажа водных коммуникаций лучше проконсультироваться со специалистами.

4) Для проведения электрики:

электрокабель

гофра

монтажные и распределительные коробки

светильники

розетки, выключатели

тестер, пассатижи, кусачки, отвертки

дополнительная фурнитура.

Переходим к списку расходных материалов и инструментов, которые нужно подготовить к работе.

5) Инструменты для демонтажа старых покрытий.

Если ванная не в новостройке, потребуются:

перфоратор с насадкой-зубилом для удаления старой отделки

набор буров

болгарка с диском для сухой резки (для удаления старых металлических водопроводных труб).

6) Материалы для черновой отделки:

цементная смесь для шпаклевки и заделки трещин

цементно-песчаная смесь для стяжки пола

утеплитель для пола

арматурная сетка

грунтовка с противогрибковыми добавками

проникающая гидроизоляция для потолка

рулонная или обмазочная гидроизоляция для пола

клей для плитки и затирочная смесь

емкости для подготовки шпаклевки, грунтовочного раствора, плиточного клея

7) Инструменты для черновой и декоративной отделки:

электродрель с миксерной насадкой

2 стальных шпателя, плоский и зубчатый, и 1 резиновый

плиткорез (или болгарка)

резиновая киянка

валик или широкая кисточка для нанесения краски.

8) Измерительные и вспомогательные инструменты:

уровень (желательно лазерный)

отвес

рулетка

строительный угольник

маркер, восковые или строительные карандаши

Подберите свой дизайн-проект и всё необходимое по списку.

Пусть ваш ремонт с подробными советами и примерами Квартблога пройдет быстро и без лишних затрат!

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