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сочетание желтого цвета в интерьере

Желтый в интерьере: приближаем весну

Желтый - пожалуй, один из самых сложных для использования в интерьере цветов. Мы все знаем из популярных статей, что он позитивный и жизнерадостный, но на деле настроение, которое этот цвет будет создавать в доме, очень зависит от оттенка желтого, от его количества и от того, с какими цветами он будет соседствовать.

Много чистого желтого цвета в квартире – рискованное решение. Да, стены, выкрашенные яркой краской, будут поднимать настроение, но постоянная стимуляция может быть утомительной и раздражающей: иногда нам необходимо успокоиться и расслабиться.

желтые стены

Сочетание желтого цвета в интерьере

Хорошее решение, требующее, впрочем, определённой смелости – сочетание желтого с контрастным ему синим. Здесь важно знать, что желтый, вопреки распространённому мнению, бывает холодным, и в сочетании с холодным же синим может сделать интерьер неприветливым. С другой стороны, сочетание солнечно-желтого (стремящегося, скорее, к золотистой охре, чем к лимонному) с синим делает интерьер насыщенным и сочным. Такое решение уместно даже в детской. Добавим, что желтый может заставить заиграть соседние цвета, которые сами по себе показались бы скучными.

желтый и синий в интерьере

желтый и синий в интерьереФото 1, 2, 3, 4.

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Сочетание желтого и белого дает ощущение легкости и чистоты, и это отлично подойдёт для кухни или детской.

желтая кухняФото.

С другой стороны, строгому белому интерьеру ярко-желтый вместо расслабленной жизнерадостности может неожиданно добавить игривой, но сильной контрастности, которая может восприниматься тяжело.

киевский интерьер с жетыми акцентами

желтый в интерьереФото 1, 2, 3, 4.

В этом случае введение серого или другого нейтрального цвета поможет уменьшить контраст и сделать атмосферу менее напряженной.

желтые акенты

Интерьер в желтых тона - смелое решение!

Помирить белый цвет интерьера с ярко-желтыми аксессуарами могут и бледно-желтые стены. Они добавят тепла северным комнатам, и при этом не будут смотреться утомительно энергичными.

желтые стеныФото 1, 2.

Несколько приглушенных оттенков желтого могут хорошо сочетаться между собой, но все же их стоит разбавить белым. Такой интерьер вызовет ассоциации с июлем, с цветочным полем.

желтый интерьерФото.

Желтый вполне подойдет в качестве яркого акцента для мужской квартиры в серо-коричневых тонах.

желтый в мужской квартире

желтый в мужском интерьереФото 1, 2.

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Атмосферу июньского сада может подарить сочетание зеленоватого оттенка цветов ивы с близким ему цветом молодой травы, оттененное пыльно-розовым. Даже довольно яркий розовый будет хорошо смотреться со сдержанным желтым, подходящим ему по температуре – это очень женственное и жизнерадостное сочетание. Кстати, правило про сочетаемость температур (теплое - к теплому, холодное - к холодному) практически универсально, и если во время экспериментов с сочетаниями цветов вы начали сомневаться, подходят ли они друг другу, посмотрите на них с этой точки зрения.

желтый и розовый в интерьереФото 1, 2.

Итак, не бойтесь экспериментировать с желтым цветом, но будьте внимательны – не превратите свою желтую квартиру в желтый дом!

горчичный цвет в интерьереФото 1, 2.

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