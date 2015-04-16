Желтый в интерьере: приближаем весну

Для тех, кто устал от зимы, мы собрали примеры ярких интерьеров, в которых использован желтый цвет. Рассказываем о сочетании желтого цвета в интерьере

Желтый - пожалуй, один из самых сложных для использования в интерьере цветов. Мы все знаем из популярных статей, что он позитивный и жизнерадостный, но на деле настроение, которое этот цвет будет создавать в доме, очень зависит от оттенка желтого, от его количества и от того, с какими цветами он будет соседствовать.

Много чистого желтого цвета в квартире – рискованное решение. Да, стены, выкрашенные яркой краской, будут поднимать настроение, но постоянная стимуляция может быть утомительной и раздражающей: иногда нам необходимо успокоиться и расслабиться.

Сочетание желтого цвета в интерьере

Хорошее решение, требующее, впрочем, определённой смелости – сочетание желтого с контрастным ему синим. Здесь важно знать, что желтый, вопреки распространённому мнению, бывает холодным, и в сочетании с холодным же синим может сделать интерьер неприветливым. С другой стороны, сочетание солнечно-желтого (стремящегося, скорее, к золотистой охре, чем к лимонному) с синим делает интерьер насыщенным и сочным. Такое решение уместно даже в детской. Добавим, что желтый может заставить заиграть соседние цвета, которые сами по себе показались бы скучными.

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Сочетание желтого и белого дает ощущение легкости и чистоты, и это отлично подойдёт для кухни или детской.

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С другой стороны, строгому белому интерьеру ярко-желтый вместо расслабленной жизнерадостности может неожиданно добавить игривой, но сильной контрастности, которая может восприниматься тяжело.

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В этом случае введение серого или другого нейтрального цвета поможет уменьшить контраст и сделать атмосферу менее напряженной.

Интерьер в желтых тона - смелое решение!

Помирить белый цвет интерьера с ярко-желтыми аксессуарами могут и бледно-желтые стены. Они добавят тепла северным комнатам, и при этом не будут смотреться утомительно энергичными.

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Несколько приглушенных оттенков желтого могут хорошо сочетаться между собой, но все же их стоит разбавить белым. Такой интерьер вызовет ассоциации с июлем, с цветочным полем.

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Желтый вполне подойдет в качестве яркого акцента для мужской квартиры в серо-коричневых тонах.

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Атмосферу июньского сада может подарить сочетание зеленоватого оттенка цветов ивы с близким ему цветом молодой травы, оттененное пыльно-розовым. Даже довольно яркий розовый будет хорошо смотреться со сдержанным желтым, подходящим ему по температуре – это очень женственное и жизнерадостное сочетание. Кстати, правило про сочетаемость температур (теплое - к теплому, холодное - к холодному) практически универсально, и если во время экспериментов с сочетаниями цветов вы начали сомневаться, подходят ли они друг другу, посмотрите на них с этой точки зрения.

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Итак, не бойтесь экспериментировать с желтым цветом, но будьте внимательны – не превратите свою желтую квартиру в желтый дом!

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