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Еда на работу: ланчбоксы и лайфхаки

Обедать в кафе 5 раз в неделю — удовольствие недешевое. Даже не говоря о том, что так легче соблазниться на более калорийное или вредное блюдо. Но тут возникает вопрос: как взять с собой на работу приготовленную дома еду, чтобы это было удобно и надежно? На него мы сегодня и ответим.

В чем брать еду?

Начнём с самого простого - с доставки готовых рационов в герметичных контейнерах, можно оформить доставку прямо на работу. Вам будут привозить полезное питание с соблюдением калорий раз в 2 дня около 6 блюд в день. Это самый удобный, но не дешевый вариант.

Если обеды на работу вы носите нерегулярно и обходитесь сэндвичами, задача решается довольно просто: сэндвич можно завернуть в фольгу или пищевую пленку, чтобы он не распался на части, а позже уже положить в полиэтиленовый или бумажный пакет для надежности. Отличным решением в этом случае будут плотные пакетики с застежкой, изначально предназначенные для хранения в морозилке.

Если сэндвич редко сохраняет до обеда аппетитный вид, попробуйте следующее:

 

  • Заворачивайте хлеб отдельно от начинки. Как вариант, храните хлеб на работе, а с собой берите только начинку.
  • Если используете соусы, берите их с собой в маленьких контейнерах или бутылочках и добавляйте непосредственно перед едой.
  • Кладите сэндвич в пластиковый контейнер, чтобы его не смяло в сумке по дороге на работу.

В советское время люди брали с собой на работу суп в стеклянной банке. Идея понятная, но не самая удобная: тяжело, хрупко и все равно не идеально герметично. Сейчас есть хорошая альтернатива — пластиковые контейнеры. Чтобы суп не пролился, можно использовать контейнер с завинчивающейся крышкой — он обеспечит максимальную герметичность. Но перестраховаться все равно лишним не будет: не переворачивайте контейнер или сумку с ним набок надолго и не забывайте про полиэтиленовый пакет. У меня недорогой контейнер Бытпласт (на фото ниже): супы в нем не ношу, но блюда с соусами не протекают.

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Еще один способ добиться герметичности — резиновая прослойка между контейнером и крышкой, которую можно встретить во многих ланчбоксах. Однако такая прослойка может стать ненадежной при постоянном использовании, а герметичность зависит еще и от качества крепежей, прижимающих крышку к емкости.

Можно и вовсе брать с собой обед в отдельной сумочке, специально предназначенной для этих целей. Плюсов здесь несколько:

 

  • перераспределение нагрузки, полезное для спины;
  • легко отмыть, если еда разольется внутри;
  • легко сохранить нужную температуру еды;
  • размер сумки не будет ограничивать порцию, которую вы хотели бы съесть на обед, и наоборот.

Для того, чтобы взять на работу полноценный обед, нет ничего лучше специального ланчбокса. В Японии обеды часто запаковываются в продолговатые контейнеры, которые называются «бенто», — они стали прародителями всех ланчбоксов. Классические бенто подходят исключительно для сухой еды (например, для суши и овощей) и используются в основном школьниками. Японцы сделали из наполнения бенто настоящее искусство.

Ланчбоксы — европейский вариант бенто — имеют различное количество уровней и отделений, поэтому всегда можно выбрать подходящий вариант среди множества моделей. Два уровня удобны тем, что греть можно только один, а второй — с салатом или закуской — оставить холодным. Одно или несколько отделений должны быть герметичными, чтобы носить с собой если не супы, то мясо с подливкой. Еще одна важная характеристика — возможность использования в микроволновке — есть у подавляющего большинства ланчбоксов (но совсем не у всех пластиковых контейнеров). Если на работе нет микроволновки, может выручить термоланчбокс, долго сохраняющий температуру продуктов.

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Ланчбоксы стоят дороже обычных контейнеров, но высокая цена, к сожалению, не всегда является гарантией их качества. Делюсь собственным опытом: купили мужу на работу пластиковый двухуровневый ланчбокс с кучей отделений (он на фото ниже). Баловалась я раскладыванием разнообразной еды по емкостям всего три дня, затем треснул пластиковый крепеж — крышка больше не держится и не скрепляет все уровни. На работу носить в нем еду больше не получится.

В связи с этим могу посоветовать выбирать только качественный пластик, а еще лучше металл: из него может быть как ланчбокс целиком, так и отдельные части конструкции, на которые приходится нагрузка. Особое внимание к материалу нужно и потому, что многие виды пластика при нагревании в микроволновке выделяют вредные вещества, которые не должны быть в нашей еде. Обычно у ланчбоксов есть маркировка, указывающая на безопасность пластика. Если вы щепетильны в вопросах здоровья, просто перекладывайте блюдо на тарелку перед разогревом или потратьтесь на керамический ланчбокс.

Полезно, чтобы ланчбокс «работал» с разным количеством частей: например, сегодня вы взяли с собой два блюда в двух уровнях, а завтра хотите взять только салат — очень удобно взять лишь одно отделение, чтобы не занимать лишний объем в сумке. Так умеет, например, ланчбокс на фото ниже.

Лайфхаки

Про еду:

 

  • Организуйте на рабочем месте запас, состоящий из хлебцев, меда, орешков и сухофруктов, — эти продукты хранятся долго, полезны и могут вас спасти, если вы задерживаетесь на работе или не успели взять обед.
  • Хлеб для сэндвичей также можно хранить на работе, чтобы он не раскисал по дороге.
  • Покупайте хотя бы раз в неделю на работу пакет яблок, мандаринов или других подобных фруктов: так их не придется носить с собой каждый день, что довольно тяжело, а более полезная шоколадкам альтернатива всегда будет под рукой.
  • Заправку для салата или соус всегда носите в отдельной емкости/пакетике, чтобы добавить ее перед едой. Маленькую бутылочку с оливковым маслом и уксусом также можно хранить на работе.
  • Идеально, если на работе есть холодильник. Если его нет, а продукты нельзя долго без него хранить, можно положить в один пакет с ланчбоксом бутылку с замороженной водой.

Жизненные:

 

  • Если не хотите, чтобы взятый из дома обед ограничивал вас в отдыхе на обеденном перерыве, возьмите за правило прогулку. Летом можно съесть обед в ближайшем парке, а в холодное время года просто немного прогуляться в оставшееся время.
  • Если все уходят в кафе или столовую, а вам не хочется терять социальную составляющую совместных обедов, выберите из коллег наиболее интересного собеседника и предложите эксперимент: в течение недели-двух носить обеды из дома и посчитать экономию. Вдруг он втянется.
  • Храните на работе запас полезных перекусов, которым можно спасать голодных коллег. Будем надеяться, такое великодушие вернется сторицей.

Фотографии: homedorf.ru, ippinka.com, backtoherroots.com, indulgy.com, magicmag.net, gallerily.com

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