Еда на работу: ланчбоксы и лайфхаки

В чем взять еду на работу? Как сохранить ее свежесть и аппетитный вид? Как не выпасть из социальной жизни на работе, отказавшись от походов на обед? Обо всем этом рассказываем в нашей статье.

Обедать в кафе 5 раз в неделю — удовольствие недешевое. Даже не говоря о том, что так легче соблазниться на более калорийное или вредное блюдо. Но тут возникает вопрос: как взять с собой на работу приготовленную дома еду, чтобы это было удобно и надежно? На него мы сегодня и ответим.

В чем брать еду?

Начнём с самого простого - с доставки готовых рационов в герметичных контейнерах, можно оформить доставку прямо на работу. Вам будут привозить полезное питание с соблюдением калорий раз в 2 дня около 6 блюд в день. Это самый удобный, но не дешевый вариант.

Если обеды на работу вы носите нерегулярно и обходитесь сэндвичами, задача решается довольно просто: сэндвич можно завернуть в фольгу или пищевую пленку, чтобы он не распался на части, а позже уже положить в полиэтиленовый или бумажный пакет для надежности. Отличным решением в этом случае будут плотные пакетики с застежкой, изначально предназначенные для хранения в морозилке.

Если сэндвич редко сохраняет до обеда аппетитный вид, попробуйте следующее:

Заворачивайте хлеб отдельно от начинки. Как вариант, храните хлеб на работе, а с собой берите только начинку.

Если используете соусы, берите их с собой в маленьких контейнерах или бутылочках и добавляйте непосредственно перед едой.

Кладите сэндвич в пластиковый контейнер, чтобы его не смяло в сумке по дороге на работу.

В советское время люди брали с собой на работу суп в стеклянной банке. Идея понятная, но не самая удобная: тяжело, хрупко и все равно не идеально герметично. Сейчас есть хорошая альтернатива — пластиковые контейнеры. Чтобы суп не пролился, можно использовать контейнер с завинчивающейся крышкой — он обеспечит максимальную герметичность. Но перестраховаться все равно лишним не будет: не переворачивайте контейнер или сумку с ним набок надолго и не забывайте про полиэтиленовый пакет. У меня недорогой контейнер Бытпласт (на фото ниже): супы в нем не ношу, но блюда с соусами не протекают.

Еще один способ добиться герметичности — резиновая прослойка между контейнером и крышкой, которую можно встретить во многих ланчбоксах. Однако такая прослойка может стать ненадежной при постоянном использовании, а герметичность зависит еще и от качества крепежей, прижимающих крышку к емкости.

Можно и вовсе брать с собой обед в отдельной сумочке, специально предназначенной для этих целей. Плюсов здесь несколько:

перераспределение нагрузки, полезное для спины;

легко отмыть, если еда разольется внутри;

легко сохранить нужную температуру еды;

размер сумки не будет ограничивать порцию, которую вы хотели бы съесть на обед, и наоборот.

Для того, чтобы взять на работу полноценный обед, нет ничего лучше специального ланчбокса. В Японии обеды часто запаковываются в продолговатые контейнеры, которые называются «бенто», — они стали прародителями всех ланчбоксов. Классические бенто подходят исключительно для сухой еды (например, для суши и овощей) и используются в основном школьниками. Японцы сделали из наполнения бенто настоящее искусство.

Ланчбоксы — европейский вариант бенто — имеют различное количество уровней и отделений, поэтому всегда можно выбрать подходящий вариант среди множества моделей. Два уровня удобны тем, что греть можно только один, а второй — с салатом или закуской — оставить холодным. Одно или несколько отделений должны быть герметичными, чтобы носить с собой если не супы, то мясо с подливкой. Еще одна важная характеристика — возможность использования в микроволновке — есть у подавляющего большинства ланчбоксов (но совсем не у всех пластиковых контейнеров). Если на работе нет микроволновки, может выручить термоланчбокс, долго сохраняющий температуру продуктов.

Ланчбоксы стоят дороже обычных контейнеров, но высокая цена, к сожалению, не всегда является гарантией их качества. Делюсь собственным опытом: купили мужу на работу пластиковый двухуровневый ланчбокс с кучей отделений (он на фото ниже). Баловалась я раскладыванием разнообразной еды по емкостям всего три дня, затем треснул пластиковый крепеж — крышка больше не держится и не скрепляет все уровни. На работу носить в нем еду больше не получится.

В связи с этим могу посоветовать выбирать только качественный пластик, а еще лучше металл: из него может быть как ланчбокс целиком, так и отдельные части конструкции, на которые приходится нагрузка. Особое внимание к материалу нужно и потому, что многие виды пластика при нагревании в микроволновке выделяют вредные вещества, которые не должны быть в нашей еде. Обычно у ланчбоксов есть маркировка, указывающая на безопасность пластика. Если вы щепетильны в вопросах здоровья, просто перекладывайте блюдо на тарелку перед разогревом или потратьтесь на керамический ланчбокс.

Полезно, чтобы ланчбокс «работал» с разным количеством частей: например, сегодня вы взяли с собой два блюда в двух уровнях, а завтра хотите взять только салат — очень удобно взять лишь одно отделение, чтобы не занимать лишний объем в сумке. Так умеет, например, ланчбокс на фото ниже.

Лайфхаки

Про еду:

Организуйте на рабочем месте запас, состоящий из хлебцев, меда, орешков и сухофруктов, — эти продукты хранятся долго, полезны и могут вас спасти, если вы задерживаетесь на работе или не успели взять обед.

Хлеб для сэндвичей также можно хранить на работе, чтобы он не раскисал по дороге.

Покупайте хотя бы раз в неделю на работу пакет яблок, мандаринов или других подобных фруктов: так их не придется носить с собой каждый день, что довольно тяжело, а более полезная шоколадкам альтернатива всегда будет под рукой.

Заправку для салата или соус всегда носите в отдельной емкости/пакетике, чтобы добавить ее перед едой. Маленькую бутылочку с оливковым маслом и уксусом также можно хранить на работе.

Идеально, если на работе есть холодильник. Если его нет, а продукты нельзя долго без него хранить, можно положить в один пакет с ланчбоксом бутылку с замороженной водой.

Жизненные:

Если не хотите, чтобы взятый из дома обед ограничивал вас в отдыхе на обеденном перерыве, возьмите за правило прогулку. Летом можно съесть обед в ближайшем парке, а в холодное время года просто немного прогуляться в оставшееся время.

Если все уходят в кафе или столовую, а вам не хочется терять социальную составляющую совместных обедов, выберите из коллег наиболее интересного собеседника и предложите эксперимент: в течение недели-двух носить обеды из дома и посчитать экономию. Вдруг он втянется.

Храните на работе запас полезных перекусов, которым можно спасать голодных коллег. Будем надеяться, такое великодушие вернется сторицей.

Фотографии: homedorf.ru, ippinka.com, backtoherroots.com, indulgy.com, magicmag.net, gallerily.com

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