Как организовать пространство на кухне: стандартная эргономика vs улучшенная эргономика

Квартблог расскажет, как правильно организовать пространство на кухне, чтобы вам было удобно и эргономично, а интерьер при этом выглядел красиво.

Квартблог расскажет, как правильно организовать пространство на кухне, чтобы вам было удобно и эргономично, а интерьер при этом выглядел красиво.

Содержание:

Базовым стандартом оформления кухни уже много лет остается правило «рабочего треугольника».

Этот принцип прост: 3 опорных рабочих пункта — раковина-плита-холодильник — должны находиться в удобных местах и на условных углах равнобедренного треугольника. И чтобы передвижение по кухне занимало минимум времени, весь треугольник должен занимать площадь не более 4-7 кв. метров.

Но теперь вступают в силу новые находки и принципы планировки.

Взяв за основу классический треугольник и добавив некоторые новации, можно сделать маленькую кухню не просто удобной для хозяйки, а даже просторной, стильной и гостеприимной.

Про историю кухни и новые правила ее обстановки — сегодняшняя наша статья.

Первый удобный кухонный интерьер (который создали себе западные женщины!)

Современный формат кухни, с рабочей стенкой и столовой зоной, появился не сразу.

В XIX веке и до начала ХХ обычная американка или европейка проходила по кухне десятки километров (!), пока готовила. Нерациональная расстановка мебели = постоянная усталость, рутинные лишние телодвижения.

Впрочем, чуть позже наконец заговорили про эргономику. Заговорили женщины. Дамы, запоминаем, гордимся.

Раз.

В 1843 году вышла книга сестер Бичер «Дом американской женщины» с описанием корабельной кухни.

Два.

Через 70 лет после этого производственный психолог Лилиан Гилбрет представила идеальную кухню уже не художественно, а в цифрах — создала научную эргономику.

И главное, три.

Немка, архитектор Маргарете Шютте-Лихоцки обобщила все цифры и ранние наработки и предоставила обществу типовой проект кухни. Причем почти 100 лет назад, в 1926 году.

Найдите общее на картинках:

Кухня из книги сестер Бичер

Типовой проект Маргарете Шютте-Лихоцки

Та самая «франкфуртская», математически рассчитанная кухня, остается шаблоном до настоящего дня. Ее маркеры, на которые можно равняться:

Двухрядный гарнитурный комплект. Нижний ряд — для встроенных рабочих поверхностей и хранения, верхний — для сушки посуды и хранения.

«Рабочий треугольник» сосредоточен на небольшой площади. Каждый его пункт — в удобном месте. Примерные расстояния между пунктами — 1,3×1,3×2,7 м.

Главные рабочие поверхности — мойка, столешница и плита — располагаются на одной высоте.

За каждым модулем закреплено постоянное место. И нет ничего лишнего.

Это интересно. Кроме всего этого, истинно «франкфуртскую» кухню можно отличить от любой другой по сине-зеленым фасадам мебели и светильнику, который передвигался на рельсе.

Хотя в XXI веке запад создал несколько абсолютно новых концепций кухонь. Возьмем хотя бы несколько вариантов — для современных, средних и даже миниатюрных кухонных зон.

Новая мода, новые проекты XXI века

1) Первая популярная концепция — отказ от верхних навесных шкафов.

Вместо них в современных проектах кухонь появляются:

открытые кантри-полки

крючки, рейлинги

или отдельный модуль-остров для хранения.

2) Концепция эпохи хай-тек: цельная стенка со встроенной техникой и системами открытия push up. Такая рабочая зона смотрится лаконичнее, чем отдельные ряды модулей. А поскольку распашные двери заменяются в ней выдвижными ящиками, сохраняется больше пространства.

3) Кухня без обеденного стола. Нет, обеденная группа мебели всё же есть в новых проектах. Но стационарный стол успешно заменяют другие элементы, как:

откидная столешница

барная стойка

или лаконичный столик-стойка на одной ножке.

Ну а главное отличие кухонных интерьеров XXI века — чувство свободы, много незанятого пространства. Ответ, почему так, в следующем пункте.

Свежие идеи для хранения

Кухни в наших «хрущёвках» НЕ больше старых европейских, с «франкфуртской» обстановкой. Но порой они выглядят просторнее и удобнее за счет новых подходов к организации хранения.

Вот самые неожиданные места и предметы, которые можно с пользой задействовать для размещения бытовых мелочей, посуды, отходов.

1) Стенки рабочих модулей.

2) Углы. Их можно задействовать по максимуму рационально. Гарнитуры с угловыми ящиками и угловые полки позволяют освободить стены и создать чувство свободы.

3) Барная стойка с полками, отсеками для винных бутылок.

4) Корзины, плетеные лотки, подставки для баночек. Эти провинциальные элементы выглядят по-домашнему мило и могут освободить места, обычно занятые навесными гарнитурами. Плюс в корзинах овощи и фрукты долго остаются свежими.

5) Мобильные выдвижные контейнеры. Они могут компактно встраиваться в островной модуль, под раковину.

6) Или гарнитур с выдвижным вертикальным отсеком.

7) Рабочая столешница с отсеками, сушкой для посуды.

8) Магнитная планка или рейлинг для баночек со специями. Закрепить такую планку можно непосредственно на рабочей стене.

Перейдем к главному — к практике применения улучшенных принципов планировки в тесной кухне.

Улучшенная обстановка маленькой кухни в шагах:

1) Прежде всего продумайте, что действительно необходимо вам на кухне. Будете ли вы использовать духовой шкаф? Нужен ли большой комплект тарелок?

Оставляем здесь только то, что пригодится!

И подбираем постоянное идеальное место для каждого модуля/вещи.

Идем дальше.

Расстановка мебели

2) Оптимальные типы планировки кухонной зоны — линейная или угловая. При этом в рабочем углу можно установить мойку или сосредоточить некоторые системы хранения.

3) В длинной узкой кухне гармоничнее будет смотреться Г-образная планировка. При линейной расстановке гарнитуров площадь еще больше сузится. А расположенные горизонтальными линиями системы хранения визуально вытянут маленькую стену.

4) Помните про удобные длины «сторон рабочего треугольника» — 1,3×1,3×2,7 м. Если площадь позволяет, постарайтесь выдержать их.

5) С обеих сторон от плиты/духового шкафа должно быть свободное место (минимум 38 см). Также не стоит устанавливать технику на расстоянии 45-60 см от раковины.

Но помним: между этими двумя модулями желательно сделать расстояние минимум 1,2 м (если это возможно) и расположить рабочую столешницу.

6) Много полезного места поможет освободить вертикальный пенал с отделениями для встраиваемой техники.

7) Вместе с тем высокие модули — пенал и холодильник — нельзя располагать на пути между мойкой и плитой. Их лучше установить в углах или у края рабочей стенки.

8) Обеденная группа мебели тоже не должны затрагивать транзитные пути «рабочего треугольника».

Если места мало, замените стол барной стойкой или откидной столешницей.

Выбор мебели, организация хранения

9) Подобрав практичные и вместительные системы хранения, вполне реально сократить верхний ряд гарнитуров и максимально наполнить кухню светом и воздухом. Помогут такие варианты:

выдвижные ящички с системой открытия push up, глубокие и вместительные, с несколькими отсеками

органайзеры для столовых приборов, бытовых мелочей

мебельные модули с открытыми полками, приспособленными для корзин и контейнеров.

9) Если используете верхние модули, пусть они будут компактные, с откидными или красиво застекленными фасадами.

10) Кроме этого, для тесных кухонь специально разрабатываются многофункциональные гарнитуры. Например, такие:

рабочий модуль с откидной столешницей (как альтернатива стационарному столу)

мягкий уголок с местами для хранения

стойка-стеллаж (она же — стол, она же — подставка для вин, полка для хранения и полоса, которая отделяет столовую и кухонные зоны).

11) И еще один лайфхак: пусть каждая вещь постоянно хранится там, где она используется.

Разделочная доска, рабочие миски, дуршлаг — над столешницей возле мойки или над мойкой.

Крупы и специи тоже лучше разместить над столешницей, ближе к плите, в верхних модулях или на специальных подвесных подставках. Для специй, кстати, разработаны специальные магнитные баночки, которые можно крепить к стене.

Блендер, мясорубка, кофеварка — стационарно на столешнице или под ней.

Губки, полотенца, моющие средства и также овощи, не хранимые в холодильнике — в специальных отсеках под мойкой.

Кухонный инвентарь — на рейлингах над столешницей, на расстоянии вытянутой руки от плиты.

А салфетница, фруктовая ваза, аперитивные напитки и рюмки — в барной стойке.

И напоследок — несколько самых неожиданных примеров меблировки кухни: те варианты, когда «рабочий треугольник» и столовая зоны обретают очень уютный вид, а рутинная работа становится приятной.

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