Тренд: философия лагом в основе создания интерьера

Шведская философия, которая завоевывает популярность.

Мы уже рассказывали, что все датчанам свойственно hygge (или хюгге). Это слово они используют для описания своей философии и подхода к жизни в целом, включая и принципы оформления интерьера. Собственно, хюгге у датчан был всегда, а вот всеобщую огласку термин получил не так давно, прославившись в основном благодаря книге «Hygge. Секрет датского счастья». Принцип сразу пришелся по душе многим, и оказался первым в числе модных тенденций. Однако сегодня мы хотим рассказать вам о еще одном скандинавском течении (на этот раз родом из Швеции), которое набирает популярность, наступая хюгге на пятки.

Лагом (lagom) – это слово-стереотип, изначально описывающее шведский национальный характер. Дословного перевода оно не имеет, но трактуется в основном как оптимальный, уравновешенный или сбалансированный. Другими словами, лагом — это «золотая середина» или «ни больше, ни меньше». Сегодня это понятие универсально: даже на вопрос, как дела или какая сегодня погода, швед может ответить коротко и ясно: «Lagom».

Итак, какой подход к дому и интерьеру подразумевает шведская философия лагом?

1. Долго служить

Всегда нужно помнить, что лагом, как и хюгге, — это не просто стили в интерьере, это жизненная философия, принципы которой переносятся на обустройство жилища.

Основное правило: предметы в доме не должны быть одноразовыми или на один сезон, нужно покупать такую мебель, которая прослужит долгие годы. Данное условие соответствует одной из потребительских концепций, которая учит быть, что называется, «eco-friendly» и не засорять мир вокруг нас ненужными вещами.

Лагом учит во всем быть выдержанным и сбалансированным, поэтому если вы решили обновить свой дом, то это вполне можно делать постепенно, небольшими шагам, давая тем самым себе возможность обстоятельно подойти к покупке серьезного предмета мебели.

2. Всего в меру

Требования лагом невысоки: главное — не переборщить с декором. Всего должно быть в меру, ведь дом – это своего рода экосистема. Интерьер должен быть сбалансированным, при этом в любом случае основой стиля будет минимализм: простые дизайнерские решения, легкая отделка и максимум свободного пространства.

3. Приглушенные цвета

Яркие цвета практически не вписываются в понимание лагом. Оттенки лучше выбирать приглушенные, светлые — например, зелени, гвоздики или бирюзы.

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4. Мое — не мое

Помимо цвета основных предметов мебели, обращайте внимание и на свои чувства по отношению к ним. Спросите себя: привлекателен ли этот предмет? Функционален ли? Действительно ли этот диван доставляет мне радость, или я просто пока не встретил ничего более подходящего? Если ответ отрицателен, то значит, в вашем доме не место этим вещам.

5. Организованная система хранения

Хаос в квартире приемлем только в случае, если это слегка небрежно раскинутый на кресле плед, во всем остальном должен быть порядок. Обязательные элементы в доме — это гардеробная, кладовка или просто большое количество открытых или закрытых шкафов и полок, на которых можно упорядочить все необходимое.

6. Пледы, одеяла, коврики и занавески

Уют и тепло — неотъемлемые характеристики жилища в стиле лагом. Дом просто немыслим без толстых покрывал, одеял, различных пледов и овечьих шкурок. Более того, в Швеции обилие одеял дома — это еще и вынужденная мера: электричество и отопление — дорогое удовольствие, поэтому они охотно запасаются всем тем, что может согреть.

Фото: pinterest.com

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