Как должна выглядеть кухня без окна: базовые требования, дизайнерские находки

Квартблог рассказывает о плюсах и минусах кухни без окна, о возможностях дизайна и правилах зонирования.

Квартблог рассказывает о плюсах и минусах кухни без окна, о возможностях дизайна и правилах зонирования.

Содержание:

Ваша кухня нестандартно разместилась в глухой нише или будет перенесена в неосвещенный уголок гостиной-студии? Давайте вместе разберем, как сделать из этого помещения настоящую мечту хозяйки.

Такая нестандартная кухня — это экзамен по креативности для дизайнера и поле для их интересных экспериментов. Можно сделать главным акцентом фальш-окно, создать ощущение объема с помощью фотообоев, поиграть со светом…

Но начнем с базовых требований к оформлению подобных помещений и плавно перейдем к оригинальным декораторским находкам.

Зонирование и планировка кухни без окна

Согласно нормам, в пространство кухни должен проникать естественный свет и воздух. Потому в плане перепланировки ее нельзя отделять капитальной стеной от комнаты с окном.

Изящно зонировать рабочий уголок хозяйки в квартире-студии можно, используя:

– широкий арочный проем

– перегородку с раздаточным окном

– барную стойку-столик

– гостиный диван

– сквозной стеллаж

– прозрачную ширму

– или межкомнатное окно.

Правильная меблировка

При расстановке мебели в «глухой» кухонной зоне важно сохранить как можно больше свободного пространства и по возможности зрительно вытянуть маленькую площадь.

Например, если кухня расположена в узкой вытянутой нише, примените линейную или П-образную меблировку без верхних шкафов. Заменить шкафы можно открытыми полками.

2 расположенных горизонтально колор-блока расширят стены.

Если кухонный уголок занимает часть гостиной-студии, можно использовать 1 или 2 шкафа-колонны со встраиваемыми нишами. Так вы сможете компактно разместить в одном углу холодильник, кофе-машину, прочую технику и инвентарь. Плюс вертикальные линии зрительно поднимут потолок и добавят комнате объема.

Второй рациональный вариант меблировки рабочей зоны в кухне-студии — системы хранения с однотонными фасадами до потолка. Они «сольются» с обстановкой и сделают интерьер цельным, сдержанно-дорогим.

Вместо традиционной обеденной группы в тесной кухне можно применить:

зонирующую барную стойку с барными стульями;

откидную столешницу;

угловой компактный диван и стол с тонкой прозрачной столешницей.

Цветовая гамма, фактуры, акценты

Кухня без окна обязательно должна быть визуально свободной, незатемненной, наполненной светоотражающими фактурами.

При этом желательно, чтобы она была светлее смежной комнаты или же «сливалась» с ней в единой светлой гамме.

Примеры базовых цветов для стен

Универсальный вариант отделки — белый тотал-лук.

Близкие к белому оттенки отражают свет и потому зрительно расширяют границы «глухой» кухни.

Допускается очень умеренно использовать темные блоки, поскольку при контрасте действие светлых цветов усиливается. Проще говоря, белый выглядит выразительнее, лучше проявляет свойства рядом с черным, коричневым, синим, цветом бордо.

Более согревающая и домашняя отделка — в желтом или бежевом тоне.

Стильный минимализм — это 2 горизонтальных колор-блока с мягким контрастом (белый + серый, бежевый + орех). Оставьте стены однотонными, сделайте П-образную меблировку в один ряд — и всё. Узкая кухонная комната станет более свободной и трендовой.

Самая нежная гамма — средиземноморская, с туманно-морскими сочетаниями тонов, она делает тесное помещение более изящным, даже романтичным.

Как оформить акцентную стену

В большинстве случаев беспроигрышно в маленьких кухнях смотрится однотонное оформление стен, разбавленное небольшими предметами декора. Однако одна из стен может быть более яркой, более фактурной, принтованной. Ведь благодаря контрасту интерьер может стать объемнее, насыщеннее, интереснее.

Разберем варианты для отделки такой стены, начиная с универсального и перейдя к наиболее смелым.

Если доминирует белый или светло-бежевый тон, она может быть покрашена акриловой краской в яркий приятный цвет — вишневый, лавандовый, травяной, темно-серый.

Ретро-комбинация снежно-белого и бордового кафеля.

Растительный, морской или абстрактный геометрический орнамент.

Обои с вертикальными или горизонтальными линиями. Правильно подобрав направление и толщину линий, вы скорректируете узкую нестандартную площадь.

Для создания атмосферы загородной жизни — обойная или кафельная отделка в технике пэчворк.

Восточное кантри: стеновые панели с рисунками-мандалами.

Светлая кирпичная стена для ценителей лофта и скандинавского стиля.

Интересно и дорого: декоративные слэбы с мраморными разводами.

Хендмейд вариант — трафаретный витиеватый рисунок в стиле модерн, выполненный на обоях или стеновых панелях.

Наконец, самое смелое решение — стена с фоторисунком.

Фотокартина придает интерьеру глубину. Но она может присутствовать только на одной стене. И должна сочетаться по цветовой гамме с базовыми цветами остальных стен.

Отделка пола

За счет рисунка на полу тоже можно сделать кухню визуально длиннее или шире.

Подходящие варианты покрытия:

Паркетная доска, уложенная вдоль от двери, вытянет комнату. За счет поперечной укладки помещение расширится.

Шахматная раскладка кафеля тоже создаст иллюзию объемного пространства.

Причем этот эффект хорошо проявляется, если плитка уложена диагональными рядами.

Кроме этого, можно использовать линолеум, ковролин с подобным динамичным принтом.

Еще более интересное решение — глянцевый наливной пол, кристально-белый, сделанный «под мрамор» или с фотоподложкой.

Удачные фактуры

Самые подходящие фактуры для компактной «глухой» кухни — однородные светлые и светоотражающие, без сложного рельефа. Хорошие примеры:

– для мебели — глянцевые однотонные фасады, витражное или простое прозрачное стекло

– для фартука — мозаика, плитка-кабанчик, стеклянный подсвеченный лист скинали (с пескоструйной обработкой, фотопечатью или простой гладкий)

– для потолка — светлое зеркальное или сатиновое натяжное полотно, полотно с фотопечатью в виде мансардного фальш-окна, традиционная побелка

– для пола — светоотражающий наливной состав, гладкий кафель, светлая плитка с простым геометрическим узором

– а также хром, позолота, зеркальные поверхности на аксессуарах.

Чем заменить окно?

Даже иллюзия окна сделает обстановку более домашней, жилой. Потому подскажем, что поможет сымитировать его наличие.

Фальш-окно. Сделать его можно с помощью декоративных плинтусов или балок и фотокартины. Самые интересные идеи для картины — пышный сад, пейзаж горной вершины, мансарда или балкон, старинная европейская улочка.

Подсвеченные ниши в стенах.

Световое панно, то есть прозрачная стеклянная панель с пескоструйным или непрозрачным рисунком, дополненная скрытой подсветкой. Источник света можно монтировать в нишу.

Полузеркальное панно.

Или картинка, сложенная из пазлов-зеркал.

Еще одно решение в духе стиля хай-тек — LED-панель со сменными фотокартинками.

Чем еще можно подчеркнуть глянец, гармоничную гамму цветов и фальш-окно, чтобы кухня обрела жилую атмосферу? Плавно перейдем к дизайнерским находкам и посмотрим.

Дополнительные декоративные приемы

Прозрачные или зеркальные люстры-капли, люстры-сосульки с рассеянным свечением и подобные бра.

И, главное, всё перечисленное можно дополнить декором из настоящих цветов: живым букетом, сухой икебаной, веткой физалиса или картиной из засушенных соцветий.

Наконец, скажем о главном условии создания уюта на кухне без окна.

Как организовать освещение

Для того чтобы наполнить кухню в нише приятным и равномерным рассеянным светом, тоже нужны дизайнерские приемы и понимание физики.

Каким должен быть свет

Прежде всего, свет должен быть близким к дневному, умеренно теплым или нейтральным, рассеянным. Холодные световые лучи сделают «глухую» комнату неуютной.

Оптимальная общая мощность света на кухне рассчитывается по формуле:

12-40 Вт/м2 (при использовании обычных ламп накаливания);

8-10 Вт/м2 (при использовании люминисцентного света, близкого к дневному).

Для создания мягкого света в комнате до 6 м2 достаточно суммарной мощности 60 Вт. Желательный предел яркого освещения — 140 Вт.

Но перейдем от цифр к практике.

Принципы гармоничного освещения кухни без окон

1) Рассчитанную выше мощность желательно изящно распределить в разных функциональных зонах. Ряд локальных источников рассеянного света предпочтительнее большой люстры с мощной лампой.

2) Беспроигрышная схема — монтаж точечных светодиодов или миниатюрных прожекторов по периферии потолка. Узкая кухня в нише за счет этого расширится.

3) Еще один универсальный вариант — «шахматная расстановка» LED-панелей.

4) Лампы возле светоотражающих фасадов или зеркального потолка обильно наполнят комнату светом и ощущением простора.

5) Желательно организовать двухуровневое освещение: на потолке и ближе к столешницам.

6) Локальная подсветка обязательно должна охватывать каждую функциональную зону — рабочие поверхности кухонного гарнитура, стол/барную стойку.

7) Если кухня расположена в нише, желательно дополнительно осветить все затемненные зоны. Установите дополнительные источники света на стенах, над полками, в кухонных шкафчиках, по периметру стеклянного фартука.

В таких зона желательно использовать поворотные галогеновые светильники, светодиодные ленты.

8) Дополнить интенсивность светового потока помогут такие детали, как:

лаконичная вытяжка с подсветкой

зеркальный или фольгированный фриз под потолком

зеркала и стекло в отделке стен

декоративная подсветка пола.

Представим еще несколько готовых решений для кухни без окна, в которых оптимально сочетаются фактуры, свет, имитация окна, дополнительный декор.

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