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Кухня без окна: плюсы и минусы, варианты дизайна

Как должна выглядеть кухня без окна: базовые требования, дизайнерские находки

Квартблог рассказывает о плюсах и минусах кухни без окна, о возможностях дизайна и правилах зонирования.

Содержание:

Ваша кухня нестандартно разместилась в глухой нише или будет перенесена в неосвещенный уголок гостиной-студии? Давайте вместе разберем, как сделать из этого помещения настоящую мечту хозяйки.

кухня без окна фото

Такая нестандартная кухня — это экзамен по креативности для дизайнера и поле для их интересных экспериментов. Можно сделать главным акцентом фальш-окно, создать ощущение объема с помощью фотообоев, поиграть со светом…

Но начнем с базовых требований к оформлению подобных помещений и плавно перейдем к оригинальным декораторским находкам.

Зонирование и планировка кухни без окна

Согласно нормам, в пространство кухни должен проникать естественный свет и воздух. Потому в плане перепланировки ее нельзя отделять капитальной стеной от комнаты с окном.

Изящно зонировать рабочий уголок хозяйки в квартире-студии можно, используя:

– широкий арочный проем

кухня без окна фото

– перегородку с раздаточным окном

кухня без окна фото

– барную стойку-столик

кухня без окна фото

– гостиный диван

кухня без окна фото

– сквозной стеллаж

кухня без окна фото

– прозрачную ширму

кухня без окна фото

– или межкомнатное окно.

кухня без окна фото

Правильная меблировка

При расстановке мебели в «глухой» кухонной зоне важно сохранить как можно больше свободного пространства и по возможности зрительно вытянуть маленькую площадь.

Например, если кухня расположена в узкой вытянутой нише, примените линейную или П-образную меблировку без верхних шкафов. Заменить шкафы можно открытыми полками.

2 расположенных горизонтально колор-блока расширят стены.

кухня без окна фото

Если кухонный уголок занимает часть гостиной-студии, можно использовать 1 или 2 шкафа-колонны со встраиваемыми нишами. Так вы сможете компактно разместить в одном углу холодильник, кофе-машину, прочую технику и инвентарь. Плюс вертикальные линии зрительно поднимут потолок и добавят комнате объема.

кухня без окна фото

Второй рациональный вариант меблировки рабочей зоны в кухне-студии — системы хранения с однотонными фасадами до потолка. Они «сольются» с обстановкой и сделают интерьер цельным, сдержанно-дорогим.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

Вместо традиционной обеденной группы в тесной кухне можно применить:

  • зонирующую барную стойку с барными стульями;
  • откидную столешницу;
  • угловой компактный диван и стол с тонкой прозрачной столешницей.

Цветовая гамма, фактуры, акценты

кухня без окна фото

Кухня без окна обязательно должна быть визуально свободной, незатемненной, наполненной светоотражающими фактурами.

При этом желательно, чтобы она была светлее смежной комнаты или же «сливалась» с ней в единой светлой гамме.

кухня без окна фото

Примеры базовых цветов для стен

Универсальный вариант отделки — белый тотал-лук.

Близкие к белому оттенки отражают свет и потому зрительно расширяют границы «глухой» кухни.

Допускается очень умеренно использовать темные блоки, поскольку при контрасте действие светлых цветов усиливается. Проще говоря, белый выглядит выразительнее, лучше проявляет свойства рядом с черным, коричневым, синим, цветом бордо.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

Более согревающая и домашняя отделка — в желтом или бежевом тоне.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

Стильный минимализм — это 2 горизонтальных колор-блока с мягким контрастом (белый + серый, бежевый + орех). Оставьте стены однотонными, сделайте П-образную меблировку в один ряд — и всё. Узкая кухонная комната станет более свободной и трендовой.

кухня без окна фото

Самая нежная гамма — средиземноморская, с туманно-морскими сочетаниями тонов, она делает тесное помещение более изящным, даже романтичным.

кухня без окна фото

Как оформить акцентную стену

В большинстве случаев беспроигрышно в маленьких кухнях смотрится однотонное оформление стен, разбавленное небольшими предметами декора. Однако одна из стен может быть более яркой, более фактурной, принтованной. Ведь благодаря контрасту интерьер может стать объемнее, насыщеннее, интереснее.

кухня без окна фото

Разберем варианты для отделки такой стены, начиная с универсального и перейдя к наиболее смелым.

  • Если доминирует белый или светло-бежевый тон, она может быть покрашена акриловой краской в яркий приятный цвет — вишневый, лавандовый, травяной, темно-серый.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

  • Ретро-комбинация снежно-белого и бордового кафеля.

кухня без окна фото

  •  Растительный, морской или абстрактный геометрический орнамент.

кухня без окна фото

  • Обои с вертикальными или горизонтальными линиями. Правильно подобрав направление и толщину линий, вы скорректируете узкую нестандартную площадь.

кухня без окна фото

  • Для создания атмосферы загородной жизни — обойная или кафельная отделка в технике пэчворк.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

  • Восточное кантри: стеновые панели с рисунками-мандалами.

кухня без окна фото

  • Светлая кирпичная стена для ценителей лофта и скандинавского стиля.

кухня без окна фото

  • Интересно и дорого: декоративные слэбы с мраморными разводами.

кухня без окна фото

  • Хендмейд вариант — трафаретный витиеватый рисунок в стиле модерн, выполненный на обоях или стеновых панелях.

кухня без окна фото

  • Наконец, самое смелое решение — стена с фоторисунком.

Фотокартина придает интерьеру глубину. Но она может присутствовать только на одной стене. И должна сочетаться по цветовой гамме с базовыми цветами остальных стен.

кухня без окна фото

Отделка пола

За счет рисунка на полу тоже можно сделать кухню визуально длиннее или шире.

Подходящие варианты покрытия:

  • Паркетная доска, уложенная вдоль от двери, вытянет комнату. За счет поперечной укладки помещение расширится.

кухня без окна фото

  • Шахматная раскладка кафеля тоже создаст иллюзию объемного пространства.

Причем этот эффект хорошо проявляется, если плитка уложена диагональными рядами.

кухня без окна фото

  • Кроме этого, можно использовать линолеум, ковролин с подобным динамичным принтом.

кухня без окна фото

  • Еще более интересное решение — глянцевый наливной пол, кристально-белый, сделанный «под мрамор» или с фотоподложкой.

кухня без окна фото

Удачные фактуры

Самые подходящие фактуры для компактной «глухой» кухни — однородные светлые и светоотражающие, без сложного рельефа. Хорошие примеры:

– для мебели — глянцевые однотонные фасады, витражное или простое прозрачное стекло

кухня без окна фото

кухня без окна фото

– для фартука — мозаика, плитка-кабанчик, стеклянный подсвеченный лист скинали (с пескоструйной обработкой, фотопечатью или простой гладкий)

кухня без окна фото

кухня без окна фото

– для потолка — светлое зеркальное или сатиновое натяжное полотно, полотно с фотопечатью в виде мансардного фальш-окна, традиционная побелка

кухня без окна фото

кухня без окна фото

– для пола — светоотражающий наливной состав, гладкий кафель, светлая плитка с простым геометрическим узором

кухня без окна фото

– а также хром, позолота, зеркальные поверхности на аксессуарах.

кухня без окна фото

Чем заменить окно?

Даже иллюзия окна сделает обстановку более домашней, жилой. Потому подскажем, что поможет сымитировать его наличие.

  • Фальш-окно. Сделать его можно с помощью декоративных плинтусов или балок и фотокартины. Самые интересные идеи для картины — пышный сад, пейзаж горной вершины, мансарда или балкон, старинная европейская улочка.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

  • Подсвеченные ниши в стенах.

кухня без окна фото

  • Световое панно, то есть прозрачная стеклянная панель с пескоструйным или непрозрачным рисунком, дополненная скрытой подсветкой. Источник света можно монтировать в нишу.

кухня без окна фото

  • Полузеркальное панно.

кухня без окна фото

  • Или картинка, сложенная из пазлов-зеркал.

кухня без окна фото

  • Еще одно решение в духе стиля хай-тек — LED-панель со сменными фотокартинками.

Чем еще можно подчеркнуть глянец, гармоничную гамму цветов и фальш-окно, чтобы кухня обрела жилую атмосферу? Плавно перейдем к дизайнерским находкам и посмотрим.

Дополнительные декоративные приемы

  • Прозрачные или зеркальные люстры-капли, люстры-сосульки с рассеянным свечением и подобные бра.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

  • И, главное, всё перечисленное можно дополнить декором из настоящих цветов: живым букетом, сухой икебаной, веткой физалиса или картиной из засушенных соцветий.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

Наконец, скажем о главном условии создания уюта на кухне без окна.

Как организовать освещение

Для того чтобы наполнить кухню в нише приятным и равномерным рассеянным светом, тоже нужны дизайнерские приемы и понимание физики.

Каким должен быть свет

Прежде всего, свет должен быть близким к дневному, умеренно теплым или нейтральным, рассеянным. Холодные световые лучи сделают «глухую» комнату неуютной.

Оптимальная общая мощность света на кухне рассчитывается по формуле:

  • 12-40 Вт/м2 (при использовании обычных ламп накаливания);
  • 8-10 Вт/м2 (при использовании люминисцентного света, близкого к дневному).

Для создания мягкого света в комнате до 6 м2 достаточно суммарной мощности 60 Вт. Желательный предел яркого освещения — 140 Вт.

Но перейдем от цифр к практике.

Принципы гармоничного освещения кухни без окон

1) Рассчитанную выше мощность желательно изящно распределить в разных функциональных зонах. Ряд локальных источников рассеянного света предпочтительнее большой люстры с мощной лампой.

2) Беспроигрышная схема — монтаж точечных светодиодов или миниатюрных прожекторов по периферии потолка. Узкая кухня в нише за счет этого расширится.

кухня без окна фото

3) Еще один универсальный вариант — «шахматная расстановка» LED-панелей.

4) Лампы возле светоотражающих фасадов или зеркального потолка обильно наполнят комнату светом и ощущением простора.

кухня без окна фото

5) Желательно организовать двухуровневое освещение: на потолке и ближе к столешницам.

кухня без окна фото

6) Локальная подсветка обязательно должна охватывать каждую функциональную зону — рабочие поверхности кухонного гарнитура, стол/барную стойку.

кухня без окна фото

7) Если кухня расположена в нише, желательно дополнительно осветить все затемненные зоны. Установите дополнительные источники света на стенах, над полками, в кухонных шкафчиках, по периметру стеклянного фартука.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

В таких зона желательно использовать поворотные галогеновые светильники, светодиодные ленты.

8) Дополнить интенсивность светового потока помогут такие детали, как:

  • лаконичная вытяжка с подсветкой

кухня без окна фото

  • зеркальный или фольгированный фриз под потолком

кухня без окна фото

  • зеркала и стекло в отделке стен

кухня без окна фото

  • декоративная подсветка пола.

кухня без окна фото

Представим еще несколько готовых решений для кухни без окна, в которых оптимально сочетаются фактуры, свет, имитация окна, дополнительный декор.

кухня без окна фото

кухня без окна фото

кухня без окна фото

кухня без окна фото

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