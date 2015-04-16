Обои в цветочек: инструкция по применению

В этой статье мы изучим, какими должны быть обои в цветочек в интерьере спальни, гостиной, на кухне и в детской. А также посмотрим фото примеры стильных вариантов.

В этой статье мы изучим, какими должны быть обои в цветочек в спальне, гостиной, на кухне и в детской. А также посмотрим фото примеры стильных вариантов.

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Обои в цветочек в интерьере квартиры или дома

C древнейших времен люди стремились окружать себя цветами. Они изображаются на живописных полотнах, оригинальные букеты дарятся в качестве подарков, высаживаются удивительные клумбы. В домах цветы встречаются в основном как предмет декора или на обоях. Изображение цветов позволяет наполнить комнату романтичной и уютной атмосферой. Ниже – несколько полезных правил, которых стоит придерживаться, чтобы придать вашей квартире лёгкую и непринуждённую обстановку.

На самом деле у обоев с цветочными мотивами существует большое количество вариаций, сочетаний и узоров.

Цветочные обои состоят из нескольких элементов: фон, сами цветы и дополнительные детали.

В классическом варианте фоновые цвета бывают кремовые, светло-желтые, пастельно-розовые, светло-зелёные, пепельные. Но есть и более яркие фоны, например, алые, фиолетовые, фуксия и т. д. Иногда бывают даже тёмно-коричневые или серые.

Изображения самих цветов могут быть разных размеров. Разноцветными или одноцветными, парные букеты или разделенные по одному. Если у вас есть желание придать дому игривую атмосферу, то можете выбрать изображения ярких букетов. А сочетание на стене цветов разных размеров создаст праздничную обстановку, а однотонные на светлом фоне – нежную. К стандартным тонам цветов относятся розовые, красные и бордовые, но бывают и нестандартные с оригинальным дизайнерским замыслом, тогда могут встречаться тёмные, золотистые или синие бутоны.

Дополнительные элементы, изображающиеся на обоях, – это стебельки или листья, орнаменты живой природы и различные геометрические узоры. От вида дополнительных деталей во многом зависит настроение интерьера. Например, животный принт в сочетании с бутонами сделает обстановку квартиры сочной и яркой, а вот добавление нежных бутонов цветов в геометрический орнамент смягчит строгость фигур.

Довольно популярна сейчас в дизайне векторная стилизация. Это когда цветы изображаются в виде спиралей и завитков, которые визуально повторяют силуэт цветов.

Совет. Не решили какой цвет выбрать? Тогда как вариант рассмотрите фотообои. Необычно и оригинально они смотрятся где-нибудь в спальне или в гостиной над диваном.

Обои с цветами: как использовать их в дизайне

Удивительно, но цветочный рисунок подходит практически каждому стилю. Единственным исключением может стать только стиль «лофт» - здесь цветы могут просто затеряться среди резких деталей. Больше для цветочных обоев нет никаких ограничений. Все остальное будет зависеть от ваших желаний и не более.

Стиль прованс предполагает использование цветов в интерьере во всех проявлениях – на обоях, в горшках, вазах и даже на постельном белье. Образ провинции Франции создает в доме изысканную и камерную обстановку, а во многом помогают в этом именно цветы, которыми наполнено все помещение.

Совет. К этому стилю стремитесь подобрать обои с изображением полевых цветов или мелкими дикими розочками, которые точно передадут романтическую атмосферу.

В классическом стиле цветочным обоям присущ мелкий повторяющийся принт в алых или бордовых цветах, иногда с вкраплениями черного и золотого.

В стилистике шебби-шик или поп-арт прекрасно смотрятся яркие цветы на пёстром фоне, например, сочетание красных и жёлтых бутонов на сочном фоне в тон стебельков. А имитация акварельного рисунка придаст обстановке еще больше гармонии.

Совет. Для такого стиля лучше выбрать пастельные обои, которые будут казаться потускневшими на солнце.

В современном интерьере не исключено изображения цветов. Но стоит учесть, что цветы не должны быть устаревшими, например, такие, как гвоздики или фиалки. А также подойдут пионы, орхидеи или астры.

Минимализм также не ограничивает изображение цветов на стенах, но всё-таки предпочтите воздержаться от пёстрых комбинаций. Интересным решением может стать использование, например, цветочных полос в столовой зоне или на кухне.

Обои в цветок: красиво оформляем стены

Не секрет, что найти обои с цветами довольно легко, но правильно подобрать их - дело уже более трудоемкое. И для того, чтобы не потеряться среди такого количества вариантов, в этом разделе собраны некоторые советы по использованию таких обоев в интерьере.

Стоит отметить, что, если вы решили украсить комнату рисунком с большими и яркими бутонами, то это рекомендуется делать только в хайфлэт апартаментах. Ещё обои с таким орнаментом подойдут для стен, где точно не будет никакой громоздкой мебели. А вот в маленькой комнатке красиво буду смотреться обои с аккуратными небольшими цветочками.

Совет. Внимательно относитесь к сочетанию обоев и обивки мебели, т. к. избыток цветов в помещении может привнести дискомфорта психологическому состоянию человека. Поэтому в комнату, где на стенах изображены цветы, обязательно добавьте однотонный диван. Кстати, еще один совет – используете контрасты в сочетании мебели и обоев: к светлой кровати подойдут темные обои, и наоборот. То же самое относится к кухне и столовой зоне: контрастная однотонная мебель будет выигрышно смотреться на фоне пестных стен.

Помимо цвета мебели стоит задуматься о её размерах. Например, светлый негромоздкий диван удачно будет выглядеть на фоне пестрых и объёмных бутонов. А массивная кровать наоборот гармонично сочетается рядом с нежным узором.

Как комбинировать обои в цветочек

Интересным решением будет комбинирование ярких лепестков и одноцветных стен. Например, на одной стене обои с цветами, а остальные три – однотонные.

Идея. Не бойтесь использовать аппликации, для этого вы можете использовать остатки от старых газет или кусков обоев. Например, вы можете вырезать из них экзотические цветы, а затем приклеить на однотонные стены. Такие элементы можно расположить над кроватью, украсить рабочее место или дверной проем.

Помните еще и о дополнительном декоре: например, комбинируйте обивку подушек с красными маками на стенах, или повесьте сиреневые шторы – в тон лаванде.

Обои в цветочек на кухне

Обои на кухню в цветочек буду создавать нежную атмосферу, присущую деревенским домикам или квартирам в стиле прованс. Здесь вы можете не стесняться в выборе даже самых ярких вариантов обоев, если фасады кухни имеют спокойный нейтральный оттенок: белый, черный, серый.

Обои в цветочек в спальне

Если вы решили использовать цветочный принт в спальне, убедитесь, что он не будет вас раздражать со временем. Ведь спальня - это то место, где нам хочется максимально расслабиться и отдохнуть. Множество мелких деталей или пестрых сочетаний могут негативно сказаться на состоянии человека во время релаксации.

Обои в мелкий цветочек

Будьте очень осторожны с мелкими цветочками на стенах! Они могут выглядеть потрясающе в помещении, где вы провели пару часов. От пестроты при продолжительном нахождении в комнате может начать рябить в глазах. Поэтому мы рекомендуем использовать мелкие детали дозировано, комбинируя их со спокойными принтами или однотонными крашеными стенами.

Белые обои в цветочек

Светлые стены всегда смотрятся выигрышно. Ну, а если вы решите разбавить их цветами, то белые обои в цветочек станут отличным решением.

Серые обои в цветочек

Мы много уже говорили про серый цвет в интерьере. Он успокаивает и делает комнату нейтральной. Поэтому серый цвет обоев в цветочек будет отличный вариантом для помещения, которое вы хотите оставить в более или менее спокойном тоне.

Фото обоев в цветочек в интерьере

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