Рисуем самостоятельно интерьерную картину в технике спиртовых/алкогольных чернил

Расскажем, как и на чем нарисовать интерьерную картину в технике спиртовых чернил, а также покажем рисунки, выполненные американскими и австралийскими мастерами

Техника рисунка спиртовыми чернилами в России сейчас мало изучена, в то время как на западе (в частности, в США и Австралии) она находится на пике популярности. Что весьма закономерно: для этой техники не нужно уметь рисовать, не требуется заканчивать художественную школу или знать основы академической живописи. Абстрактные картины, выполненные алкогольными чернилами, настолько необычны и в тоже время просты, что сделать подобные для своего интерьера может любой при небольшой сноровке. Квартблог изучил множество иностранных источников и поделится с вами, как, чем и на чем можно рисовать спиртовыми чернилами.

А самый большой выбор спиртовых чернил в Украине мы нашли в магазине Tvorcha.

Техника спиртовых чернил: немного теории

Спиртовые (или многие их еще называют алкогольные) чернила – простыми словами заправка для спиртовых маркеров или же чернила на спиртовой основе. Разбавителем для них является изопропиловый спирт.

Если вы интересовались подобной техникой рисования и пытались найти информацию о ней в Рунете, то, скорее всего, вы натыкались в основном на статьи о том, как сделать такие чернила своими руками. Скажем сразу – не занимайтесь подобной ерундой. Чтобы получить яркую и сочную интерьерную картину, нужны высокопигментные материалы. А то, что предлагают сделать из фломастеров, - подойдет в основном для скрапбукинга.

Что потребуется для создания рисунка:

Спиртовые чернила разных цветов

Специальная бумага

Изопропиловый спирт

Фен

Дополнительные материалы для украшения на ваше усмотрение: поталь, золотая/серебряная аэрозольная краска, любые декоративные арт-материалы не на спиртовой основе.

На чем рисовать спиртовыми чернилами?

В этом основная загвоздка – вы не сможете просто взять обычную бумагу и приступить к живописи. Для данной техники подойдут только непористые, невпитывающие в себя влагу поверхности: стекло, керамика, пластик, пенокартон, синтетическая бумага (YUPO).

Если вы хотите оформить свою картину в рамку, то удобнее всего использовать именно синтетическую бумагу, она достаточно тонкая (примерно, как неплотный картон). Пенокартон же довольно «упитанный» и составляет по толщине от 3 до 10 мм. Не стоит пугаться подобных материалов, они доступны в любом крупном художественном магазине.

Еще один неплохой вариант – керамическая плитка или стекло, желательно, чтобы они были белые, максимум прозрачные.

Где купить спиртовые чернила?

Мы изучили данный вопрос и поняли, что на тех редких мастер-классах, которые можно найти в России по этой технике написания картин, рассказывают о дорогих марках: TIM HOLTZ (около 350-400 рублей за бутылочку 15 мл) и PINATA (300-400 руб. за 15 мл).

На самом деле подходят любые заправки для спиртовых маркеров. Конечно, если взять заправку COPIC, то выйдет не бюджетно. Однако существуют недорогие аналоги, одни из них, которые мы нашли в магазинах, - BE CREATIVE REFILL INK (180 руб. за 23 мл) и SKETCHMARKER (250 руб. за 20 мл). Мы отыскали эти материалы в Передвижнике и Красном карандаше.

Цветовые палитры подобных заправок настолько велики, что вы сможете подобрать любую гамму для своей картины. Но для любителей получать собственные цвета путем смешивания первичных также есть хорошие новости: чернила отлично смешиваются друг с другом, создавая те оттенки, которые хочется колористу.

Зачем нужен спирт, и где его взять?

Имейте в виду, что спиртовые чернила очень быстро высыхают, как только мы нанесем их на поверхность. Ни о каких красивых абстракциях в этом случае речи идти не может. Изопропиловый спирт выступает в роли замедлителя, который позволяет вашим чернилам растекаться, приобретать причудливые формы и создавать красивые линии.

Его не так просто найти, но нам это удалось - в магазине Чип и Дип.

Хотим обратить внимание, что никакой другой спирт не подойдет. Мы провели эксперименты и выяснили, что при использовании этилового спирта, растворителя и еще каких-то химических жидкостей чернила просто распадаются на составляющие и цветной пигмент выпадает в осадок.

Рисование спиртовыми чернилами

Всё достаточно просто, однако нужно иметь небольшую сноровку, чтобы не испачкать все вокруг.

Первое, что необходимо, - защитить себя, все ближайшие поверхности и свою одежду от попадания чернил. Это может быть любая полиэтиленовая пленка. Работая со спиртом, имейте в виду, что помещение должно быть хорошо проветриваемое в течение всего процесса. Рекомендуем использовать маски и перчатки, чтобы защитить дыхательные пути и кожу рук. Не стоит сильно опасаться изопропила, он используется во многих косметических средствах, безопасен для человека (если его не употреблять внутрь и не вдыхать пары длительное время).

Второе – подбираем цвета, которые мы хотим видеть на картине. Желательно изучить предварительно азы колористики и основы сочетания цветов друг с другом.

Третье – смачиваем достаточно обильно нашу поверхность спиртом. Однако, не переборщите, иначе спирт будет вытекать с картины.

Четвертое – процесс рисования.

Как рисовать алкогольными чернилами

Нанесите на поверхность несколько капель одного цвета. Изучите, как ведут себя чернила, как они растекаются, как быстро высыхают, какую форму принимает цветовое пятно. Не бойтесь, что чернила высохли на поверхности, их всегда можно оживить с помощью капли того же изопропила.

Попробуйте подуть немного на пятно, пока оно не высохло, посмотрите, какие причудливые очертания оно принимает. Или, если у вас есть не очень мощный фен, используйте его для направления движения чернил. Лучше всего эта техника показана в данном видео:

Не направляйте струю воздуха фена в середину цветового пятна, иначе оно окажется на вас, вокруг картины, но точно не там, где вам нужно! Регулируйте феном только края.

Когда вы почувствуете, что уже начали понимать, как работает связка чернила+спирт, пробуйте добавлять другие цвета. Но помните, что пока чернила одного тона жидкие и подвижны на картине, они легко смешиваются с другими цветами, что при неправильной и спешной работе может дать одно сплошное грязно-серое пятно. Старайтесь работать слоями: шаг за шагом наносите цвет и работайте с ним, пока он не высохнет, после чего приступайте к новому слою.

В этом ролике хорошо видно, как можно создавать чернильную картину даже с одним цветом, наслаивая его постепенно:

В конце вы можете украсить свое произведение любыми декоративными элементами. Главное помнить, что для этого необходимо использовать материал, который не растворит чернила, и оставит вашу картину в том виде, в каком она была на финише.

Если в конце вы поняли, что вам совершенно не нравится то, что у вас получилось, не отчаивайтесь! Просто смочите тряпку изопропиловым спиртом и сотрите всё, что вас не устраивает на картине. Можете даже стереть ее полностью и нарисовать заново. В этом и есть большое преимущество такой техники: вы всё можете исправить, не сильно расходуя материалы.

Картины спиртовыми чернилами

Мы собрали для вас несколько захватывающих примеров, выполненных в технике спиртовых чернил, которые смогу вдохновить вас на создание собственной интерьерной картины.

И кстати, если вы всё же решите не делать картину самостоятельно, а приобрести ее, то вам всегда поможет наш любимый ETSY.

Источник фото: Pinterest

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