Знать и уметь: выращиваем цитрусовое деревце

Домашние цитрусы – это красивые растения, которые могут регулярно плодоносить в комнатных условиях, а их маленькие цветочки наполняют квартиру бесподобным ароматом. Расскажем подробно, как вырастить цитрусовые в домашних условиях.

Мы часто рассказываем о пользе комнатных растений: они не просто украшают интерьер, но и создают здоровый микроклимат в помещении, эффективно очищая и увлажняя воздух. Кому-то нравится выращивать фаленопсисы и другие орхидеи, кто-то любит фиалки и азалии, а некоторые создают на кухне настоящий мини-огород. Если вам хочется не просто вырастить редкое экзотическое растение, но и получить настоящий урожай полезных фруктов, то комнатные цитрусы – это как раз то, что вам нужно!

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Как вырастить цитрусовые в домашних условиях

Эти чудесные субтропические растения отлично чувствуют себя в городских квартирах, их маленькие белые цветочки распространяют восхитительный и очень сильный аромат, блестящие листики выделяют в воздух полезные эфирные масла и фитонциды, а собранные на собственном подоконнике плоды обладают всеми полезными свойствами обычных цитрусовых.

В домашних условиях часто выращивают фортунеллу, мандарины, лимоны и апельсины. Некоторые увлеченные энтузиасты пытаются вырастить даже грейпфруты, свити и помело. Однако с чисто практической точки зрения желательно все-таки выбирать вид цитруса с небольшими плодами, чтобы маленькое комнатное деревце смогло без труда выдержать их вес. Поэтому сладкие сорта мандаринов, фортунелла, лимоны и лаймы вполне подходят для выращивания в домашних условиях. Апельсины с небольшими плодами тоже способны созреть на комнатном растении. А вот крупноплодные сорта апельсинов, большие грейпфруты и помело вряд ли дадут нормальный урожай в домашних условиях.

Самый простой способ обзавестись комнатным цитрусом – купить готовое деревце. Красивые цитрусовые растения из голландских питомников, которые продаются в цветочных магазинах уже с плодами, чаще всего представляют собой мандарины (с более крупными округлыми плодами) и фортунеллу (с мелкими удлиненными плодами).

Если о мандаринах всем все известно, то про фортунеллу (или кумкват) стоит рассказать отдельно, потому что этот чудесный вид цитрусов стоит того, чтобы обратить на него внимание.

Фортунелла (кумкват)

В природе фортунелла произрастает в субтропиках Азии, однако из-за целого ряда полезных свойств она приобрела огромную популярность в сельском хозяйстве стран юга Европы, Австралии и южных штатов США. Например, ее очень любят выращивать в Греции и Черногории. Благодаря своим компактным размерам, декоративности, быстрому росту и плодоношению фортунелла также стала очень популярным комнатным растением – из всех цитрусовых ее наиболее удобно и выгодно выращивать дома.

Фортунелла обычно продается в цветочных центрах в виде аккуратных кустиков и небольших деревьев, полностью усыпанных мелкими плодами, которые являются настоящим кладезем полезных для здоровья витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Маленькие удлиненные кисло-сладкие плоды едят вместе с тонкой кожурой, за счет чего их витаминная ценность во много раз превышает остальные цитрусовые. Кроме употребления в свежем виде, плоды фортунеллы чудесно перерабатываются: из них делают сладкие цукаты, вкусное варенье и мармелад, ароматные ликеры.

Выращивание цитрусовых из косточки

Многие пытаются вырастить цитрусы, посадив в горшок с влажной землей косточку от понравившегося фрукта. Как правило, из земли очень быстро появляется сильный росток, который за несколько лет развивается в красивое гармоничное деревце. Его аккуратный стволик и красивая крона с блестящими листьями постоянно радуют глаз, а наблюдение за активным ростом экзотического деревца дарит истинное удовольствие. Если вы не ожидаете от своего комнатного любимца цветения и плодоношения, то вырастить цитрусовое деревце из косточки, сформировав его крону, или даже придав ему форму штамба, – это очень увлекательное и захватывающее хобби.

Однако не стоит забывать, что цитрусы, также как, например, яблони, для плодоношения требуют прививки, потому что из косточки любого сорта вырастает «дичок» — растение, которое потеряло свои сортовые признаки. Дички цитрусов вступают в пору плодоношения очень поздно и их плоды непригодны в пищу из-за горького привкуса. Поэтому для получения плодов на выращенное из косточки деревце необходимо сделать прививку сортовой веточки с плодоносящего дерева, которая и разовьется со временем в плодоносящее растение. Веточку для прививки можно поискать на форумах любителей растений, в сельскохозяйственных институтах и оранжереях.

Есть еще один довольно авантюрный способ получить материал для прививки – привезти свежие веточки из отпуска в теплой стране. Очень важно попробовать плоды с того дерева, с которого вы собираетесь взять ростки, потому что на улицах обычно растет много дичков с горькими плодами. Веточки нужно срезать буквально перед вылетом, аккуратно завернуть во влажную салфетку и в целлофановый пакет, и, приехав домой, первым делом привить их на свое деревце. Для надежности лучше сделать не одну прививку, а сразу несколько – таким образом вы увеличите шансы, что хотя бы одна из сортовых веточек приживется.

Выращивание цитрусовых из черенков

Веточки сортовых плодоносящих цитрусов можно использовать не только для прививки, но и в качестве черенков: укорените их в стакане с водой или в земле под целлофановым пакетом – и вы получите молодое растеньице, которое полностью унаследовало все сортовые признаки родителей. Черенки добываются теми же способами, о которых мы рассказывали выше: на форумах любителей растений, в сельскохозяйственных институтах, или привозятся из южных стран.

Уход за комнатными цитрусами

Эти растения совсем нетребовательны к условиям содержания. Для полноценного развития деревце нуждается в горшке достаточного размера, однако сразу высаживать крошечный росточек в огромный контейнер не стоит: намного полезнее пересаживать растение в более просторные емкости по мере роста. Для посадки удобнее всего использовать готовый почвогрунт для цитрусовых, или грунт «лимон», которые часто продают в цветочных магазинах.

Очень важно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода не скапливалась у корней и растение не заболело. Для этого в горшке должно быть достаточное количество дренажных отверстий, и при посадке на дно необходимо насыпать слой гальки или керамзита, чтобы через него быстро уходили излишки воды.

Цитрусы очень любят светлые солнечные места и регулярный полив, который немного сокращают в зимние месяцы. В период активного роста их периодически подкармливают жидкими минеральными удобрениями, разведенными по инструкции. Во время цветения очень полезно внести фосфорно-калийные удобрения. Если во время цветения слабо образуются завязи, можно осуществить искусственное опыление, аккуратно проведя по цветкам мягкой кисточкой. Летом деревце очень полезно вынести на балкон или даже отвезти на дачу, чтобы оно окрепло под солнцем на открытом воздухе.

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Фотографии: tropical.theferns.info, desunhospital.com, happymodern.ru, prointerest.ru, healthyscienceteam.com, elektro-sadovnik.ru, bitte-market.ru

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